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Уязвимости всемирной паутины

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Андрей Игоревич Масалович об уязвимостях глобальной сети. Кто сможет отключить интернет во всем мире, как устроена всемирная сеть, и почему Россию никто не сможет отключить от интернета.

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Интернет изначально создавался как децентрализованная сеть для обмена данными между научными центрами. Со временем он превратился в глобальную инфраструктуру, критически важную для функционирования общества.

2. Физически интернет представляет собой сеть подводных кабелей и наземных линий связи. Это его "кровеносная система".

3. Ключевые узлы сети – транзитные серверы и точки обмена трафиком (IXP) – расположены в развитых странах. Это делает интернет уязвимым.

4. Государства стремятся обеспечить "цифровой суверенитет" – контроль над своим сегментом интернета и критической ИТ-инфраструктурой.

5. Полностью "отключить" какую-либо страну от интернета невозможно из-за наличия резервных маршрутов и копий корневых DNS-серверов.

6. Тем не менее, точечные атаки на инфраструктуру способны нанести серьезный ущерб функционированию интернета в отдельных регионах.

Вывод: интернет является по сути хрупкой глобальной системой, уязвимой для целенаправленных атак. Полностью его разрушить невозможно, но можно временно парализовать работу в отдельных странах или регионах. Государства заинтересованы в контроле над своим сегментом сети.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nH6rIE2Csd4
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