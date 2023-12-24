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Генрих Гиммлер и его преступления/ Егор Яковлев

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На юбилейном фестивале Цифровая история Егор Яковлев рассказал о геноцидальном умысле нацистского руководства, новые детали которого стали известны благодаря рассекреченным показаниям руководящего звена СС.
#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци #нацисты

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Нацистская Германия проводила целенаправленную политику уничтожения населения на оккупированных территориях СССР, в первую очередь славянского населения. Эта политика нашла отражение в заявлениях нацистского руководства, включая Гитлера и Гиммлера, а также в инструкциях, которые получали карательные органы.

2. Целью Германии было "жизненное пространство на Востоке", колонизация советских территорий и заселение их немцами. Для этого планировалось сократить славянское население на 30 млн человек.

3. Массовые убийства гражданского населения проводились под предлогом борьбы с партизанами. Любое неповиновение интерпретировалось как сопротивление оккупантам.

4. Факты геноцида славян подтверждаются показаниями нацистских преступников, в частности участников Ванзейской конференции. Эти свидетельства были получены в ходе следствия и судебных процессов после войны.

5. Война на уничтожение против СССР и славянских народов была прервана Красной Армией. Победа в войне предотвратила полное осуществление геноцида.

Вывод: нацистская Германия вела целенаправленную политику геноцида славянских народов СССР с целью колонизации Восточных территорий. Эти факты подтверждаются как документами, так и показаниями нацистских преступников. Победа в Великой Отечественной войне спасла славянские народы от полного уничтожения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-d1uwhwUclo
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