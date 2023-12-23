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Доменная печь капитализма, или Скитания денежной массы

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Беседа с Николаем Азаровым, об истории Национального банка Украины, критических решениях в экономике и спекуляциях на финансовом поле.

Ведущий: Максим Романычев

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Николай Азаров рассказал об истории создания Национального банка Украины на базе Госбанка СССР в начале 1990-х годов. Первым руководителем стал будущий президент Виктор Ющенко.

2. Основная задача Национального банка по закону – обеспечение стабильности национальной валюты. Но на практике банк должен работать в тесном взаимодействии с правительством.

3. В период работы Ющенко банк проводил жесткую монетарную политику по рекомендациям МВФ, что привело к спаду экономики.

4. При следующем руководителе банка Стельмахе началось плодотворное сотрудничество банка и правительства, что дало экономический рост.

5. Инфляция зависит не только от денежной массы, но и от материальных издержек на производство, цен на базовые товары, информационной политики.

6. Правительство и Центробанк должны работать совместно над обузданием инфляции и развитием экономики.

7. Важнейшие задачи – макроэкономическая стабильность, контроль тарифов на ключевые товары и услуги, стимулирование внутреннего производства продуктов.

9. Коммерческие банки должны кредитовать реальный сектор экономики под контролем Центробанка.

Вывод: по мнению Николая Азарова, эффективная экономическая политика возможна только при тесном взаимодействии правительства и центрального банка в целях обеспечения макроэкономической стабильности и стимулирования производства.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_sLy7-wJzBg
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