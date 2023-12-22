Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. После окончания Гражданской войны на Западе многие политики и бизнесмены были не против советской власти, но хотели, чтобы природные ресурсы России по-прежнему пополняли их капитал. Для этого они подталкивали большевиков к введению нэпа и рыночных отношений.

2. Введение нэпа было встречено с энтузиазмом на Западе, который надеялся, что это приведет к падению советской власти или ее трансформации в капитализм. Ротшильды активно работали внутри СССР через своих соплеменников.

3. После создания ГПУ в 1922 году Дзержинский провел масштабную чистку чекистов, опираясь в том числе на данные из "Черной книги" Глеба Бокия, куда собирался компромат на партийных функционеров.

4. В ГПУ шла борьба разных кланов – славянского, еврейского, польского. Евреи занимали многие важные посты в руководстве.

5. Сталин как куратор ГПУ от партии противостоял влиянию Ротшильдов и их ставленников в СССР.

Вывод: лекция показывает, что после Гражданской войны западные державы активно вмешивались в советскую политику, используя свои связи внутри страны. В ГПУ шла острая борьба разных кланов за влияние. Сталин стремился ограничить влияние западных элит в СССР.