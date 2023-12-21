Вся правда о курином мясе. Куриное мясо вредно. Конечно, речь про вред куриц из магазина. Почему нельзя есть курицу? Как выращивают кур на птицефабриках? Чем кормят курей на птицефабрике? Полностью отказаться от куриного мяса или какую курицу покупать? Домашняя птица – совсем другое дело. Вред куриного мяса обусловлен тем, как выращивается курица на птицефабриках. А ведь именно такая курица продается в магазинах.

0:00 - куриное мясо полезно?;

1:35 - почему не едят куриное мясо с кровью;

3:06 - зачем в курятину добавляют ароматизаторы;

3:37 - зачем в курятине красители;

4:11 - омега-6 жирные кислоты в курице;

6:38 - низкое содержание нутриентов в курице;

6:45 - куриное мясо vs говядина.

Возможно, вы больше никогда не станете есть курятину после просмотра этого видео. 99,9% всех продаваемых кур выращены на птицефабриках. Их там выращивают всего за 6 недель.

Курятина - это животный белок, который чаще всего подвергается генетическим манипуляциям. Сейчас процесс роста курицы ускорили в 65 раз.

Несколько важных данных о курином мясе:

1. Вы слышали, что кто-то ест сырую курицу или курицу с кровью? Правильно! Никто. Из-за риска заразиться сальмонеллой, кишечной палочкой. Почему эти патогены могут быть в курятине, а в других продуктах животного происхождения их нет? Это связано с той нездоровой средой, в которой выращивают кур.

2. Зачем в курятину добавляют ароматизаторы? Потому что без ароматизаторов курятина будет безвкусная из-за того, что кур быстро выращивают. Куры так быстро вырастают, что организм не успевает произвести вещества, придающие вкус.

3. Зачем в курятину добавляют красители? Приходится добавлять красители с определёнными пигментами, чтобы курятина выглядела как мясо здоровой птицы. Без этого мясо будет серым и вам не захочется его есть.

4. В курятине очень много омега-6 жирных кислот, особенно по сравнению с омега-3 жирными кислотами. Соотношение 14:1 вместо 1:1.

5. Обратим внимание на продукты рендеринга. Рендеринг - вываривание для отделения определённых ингредиентов. Такие продукты рендеринга используют на птицефабриках. Собираются растительные масла после фритюра, в которых жарили неделями и месяцами, и превращают их в корм для птиц.

6. Низкое содержание нутриентов в курином мясе. Если сравнить курятину и говядину, курятина содержит гораздо меньше нутриентов.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Большинство продаваемой в мире курятины производится на птицефабриках в неестественных условиях - кур выращивают всего за 42 дня вместо нормальных 4-5 месяцев. Это приводит к снижению питательной ценности мяса и появлению в нем вредных бактерий.

2. Курятина содержит гораздо меньше полезных нутриентов по сравнению с говядиной - витаминов, минералов, аминокислот. Она также имеет очень высокое соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот (14:1 вместо рекомендуемого 1:1), что делает ее про воспалительной.

3. В промышленную курятину часто добавляют ароматизаторы и красители, поскольку из-за быстрого роста натуральный запах и цвет мяса не успевают сформироваться. Также в рацион птицы входят опасные для здоровья человека ингредиенты вроде "желтого жира".

Вывод: промышленно произведенная курятина является гораздо менее полезным и безопасным продуктом по сравнению с натуральной говядиной. Рекомендуется выбирать мясо животных, выращенных в естественных условиях без использования гормонов роста и опасных кормов.