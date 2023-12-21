День рождения товарища Сталина

Сегодня день рождения у товарища Сталина. После начала СВО гораздо больше людей стало понимать, что и для чего делал товарищ Сталин, гораздо лучше понимать его мотивы, методы и цели.

Также стоит отметить, что многие из тех, кто поливали помоями товарища Сталина по счастливому стечению обстоятельств оказались коллаборационистами, которые сбежали на Украину или на Запад, где их ненависть к Сталину счастливо совпадает с ненавистью к России и русским. Прямо как во времена похода объединенной вокруг нацистской Германии Европы на восток.

Сломали им хребет тогда, сломаем и сейчас.

С Днем Рождения, товарищ Сталин!

PS. Отчет с акции 2 гвоздики товарищу Сталину выложу как фото появятся в сети.

Комментарий редакции

Сталин был выдающимся государственным деятелем, который сделал многое для развития СССР и защиты его от внешних и внутренних врагов.

Ненавидят Сталина в основном потомки коллаборационистов и их идеологические пособники, желающие хрустеть французской булкой за счёт хруста костей трудового народа. Их ненависть к Сталину совпадает с ненавистью к России и русским.

Простые люди любят Сталина за справедливость и борьбу с врагами народа. Поэтому не смотря на все попытки замазать Сталина и очернить его деятельность, память о нём, как о справедливом лидере, в народе жива.