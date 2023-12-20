В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Анализ выступления Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. Отмечается приближение военного блока НАТО к российским границам, несмотря на обещания не расширяться.

2. Обсуждение заявлений министра обороны Шойгу о больших потерях ВСУ – более 380 тысяч военнослужащих, 14 тысяч танков и ББМ, 553 самолета и т.д. Также отмечается, что площадь освобожденных Россией земель в 5 раз превышает изначальную площадь Л/ДНР.

3. Анализ ситуации на фронтах – медленное, но неуклонное продвижение российских войск, большие потери ВСУ. Отмечается критическая ситуация на левом берегу Днепра для украинских войск.

4. Обсуждение возможного скорого перехода России в наступление на трех стратегических направлениях. Указывается, что наибольший страх на Западе вызывает возможное наступление с севера.

5. Подчеркивается постоянный рост боевого потенциала российских войск и достижение превосходства на отдельных направлениях.

Вывод: в целом в беседе анализируется текущая ситуация на фронтах и делается вывод о постепенном, но неуклонном улучшении позиций России в военном противостоянии с Украиной. Отмечаются большие потери украинской стороны и возможная подготовка России к новым активным боевым действиям.