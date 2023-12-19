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Астрология буржуазная лженаука

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Последние дни наступают. РАН официальноо признал астрологию лженаукой.
Астрология, согласно выводам комиссии по лженаукоам РАН, не отвечает научным критериям и не может рассматриваться как наука.
Перестанут ли печатать в различных изданиях гороскопы? Конечно же нет. Выводы РАН не носят обязательного характера, просто ставят общество в известность.

Комментарий редакции

Научные критерии

Вот несколько ключевых моментов о соответствии астрологии критериям науки:

- Проверяемость. Многие утверждения астрологии трудно или невозможно проверить с помощью научных экспериментов и наблюдений. Например, утверждение о влиянии положения планет и звезд при рождении на характер и судьбу человека.

- Воспроизводимость. Результаты астрологических исследований и предсказаний часто не воспроизводимы другими астрологами или при повторных испытаниях.

- Объективность. Многие астрологические выводы и интерпретации основаны на субъективных мнениях и оценках астрологов, а не на объективных фактах.

- Логическая непротиворечивость. В астрологии есть много противоречий и нестыковок в выводах и предсказаниях.

- Научный метод. Астрология не пользуется научным методом с его строгой постановкой целей и задач, выдвижением гипотез и последующей их проверкой.

Таким образом, по большинству важнейших критериев астрология не соответствует требованиям, предъявляемым к научным дисциплинам. Однако некоторые астрологи пытаются придать ей более научный вид, проводя статистические исследования и эксперименты.

Объективные факторы

Вопрос о влиянии звёзд и планет на человека и его судьбу является очень сложным и недостаточно изученным в настоящее время. Вот несколько аргументов в пользу этой точки зрения:
 
1. Наше понимание космоса и космических процессов по-прежнему ограниченно. Мы изучили лишь небольшую часть объектов во Вселенной и имеем лишь общее представление о многих явлениях в космосе.
 
2. Связи и взаимовлияния между космическими объектами (звёзды, планеты и т.д.) и Землёй сложны для изучения. Например, до конца не ясно влияние солнечной активности на биологические и физиологические процессы на Земле.
 
3. Человек и все процессы, связанные с психикой, сознанием, социумом, до конца не изучены современной наукой в силу их исключительной сложности.
 
4. У современной науки пока нет достаточно точных инструментов измерения и методик для изучения влияния тонких космофизических процессов и излучений на человека и общество.
 
Таким образом, этот вопрос действительно выходит за рамки сегодняшних возможностей учёных. И в принципе, со временем по мере развития науки мы можем открыть какие-то формы такого воздействия. Поэтому полностью отрицать такую возможность было бы неправильно. Но конечно, необходимы строгие научные доказательства.

Возможность спекуляций

Сложность и трудная проверяемость предполагаемых факторов влияния космоса на человека может служить благодатной почвой для различного рода спекуляций, необоснованных заявлений и псевдонаучных теорий.
К сожалению, именно в этом кроется одна из основных проблем астрологии, которая активно эксплуатирует малоизученность данной темы. Астрология оперирует слабо проверяемыми на практике гипотезами о якобы имеющихся влияниях положения небесных тел при рождении конкретного человека на его характер, способности и судьбу.

При этом астрология позиционирует эти гипотезы как факты, не имея на то достаточных научных оснований и доказательств. Именно в силу слабой изученности данных феноменов наукой астрологам удаётся обходиться без серьёзной проверяемости своих построений и завоевывать доверие людей необоснованными заявлениями.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8838898.html
Метки: лженаука, РАН, Россия
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 287 229
    Славарий два часа назад

      Согласно объективным факторам, лжеучёные, признав астрологию “лженаукой”, почему-то сразу же нашли ей лженаучное объяснение.

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    • 12660 11366
      Валерий два часа назад

        На сегодня в большей мере РАН, да и все прочие “ученые”, гораздо больше похожи на лжеученых, чем астрология на лженауку. Отрицать существование того, что не можешь измерить или проверить, может лишь тупой болван. Это не оскорбление кого-либо из ученых, это характеристика общей концепции подхода.
        Остальные критерии оценки так же тупы, как и первый. Астрология это не набор данных, которые при смене слагаемых дают разный результат, это наука о влиянии рождения на характер, а с человеческими характерами пытаются работать такие же “ученые”, чьи базовые модели познания основаны на фрейдизме – человек это мясо. В астрологии инструментом познания является сам человек. Исходя из существующих критериев оценки “ученых” у людей отсутствуют слух, зрение, обоняние, осязание и вкус потому, что все люди используют их с разной интенсивностью, а “ученые” не могут их измерить

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      • 13155 12153
        Stelm час назад

          Современная РАН это сборище динозавров. Со своими закостенелыми взглядами на мир.
          Теория Эйнштейна наше усе. Хотя современная теория квантовой механики задвигает Эйнштейна и этих динозавров куда подальше. Но нет, ортодоксы-динозавры стоят на своем.
          А как осознать, служебные дачи, звания академиков, бешеные пенсии что? Просто так?

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