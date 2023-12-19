Последние дни наступают. РАН официальноо признал астрологию лженаукой.

Астрология, согласно выводам комиссии по лженаукоам РАН, не отвечает научным критериям и не может рассматриваться как наука.

Перестанут ли печатать в различных изданиях гороскопы? Конечно же нет. Выводы РАН не носят обязательного характера, просто ставят общество в известность.

Комментарий редакции

Научные критерии

Вот несколько ключевых моментов о соответствии астрологии критериям науки:

- Проверяемость. Многие утверждения астрологии трудно или невозможно проверить с помощью научных экспериментов и наблюдений. Например, утверждение о влиянии положения планет и звезд при рождении на характер и судьбу человека.

- Воспроизводимость. Результаты астрологических исследований и предсказаний часто не воспроизводимы другими астрологами или при повторных испытаниях.

- Объективность. Многие астрологические выводы и интерпретации основаны на субъективных мнениях и оценках астрологов, а не на объективных фактах.

- Логическая непротиворечивость. В астрологии есть много противоречий и нестыковок в выводах и предсказаниях.

- Научный метод. Астрология не пользуется научным методом с его строгой постановкой целей и задач, выдвижением гипотез и последующей их проверкой.

Таким образом, по большинству важнейших критериев астрология не соответствует требованиям, предъявляемым к научным дисциплинам. Однако некоторые астрологи пытаются придать ей более научный вид, проводя статистические исследования и эксперименты.

Объективные факторы

Вопрос о влиянии звёзд и планет на человека и его судьбу является очень сложным и недостаточно изученным в настоящее время. Вот несколько аргументов в пользу этой точки зрения:

1. Наше понимание космоса и космических процессов по-прежнему ограниченно. Мы изучили лишь небольшую часть объектов во Вселенной и имеем лишь общее представление о многих явлениях в космосе.

2. Связи и взаимовлияния между космическими объектами (звёзды, планеты и т.д.) и Землёй сложны для изучения. Например, до конца не ясно влияние солнечной активности на биологические и физиологические процессы на Земле.

3. Человек и все процессы, связанные с психикой, сознанием, социумом, до конца не изучены современной наукой в силу их исключительной сложности.

4. У современной науки пока нет достаточно точных инструментов измерения и методик для изучения влияния тонких космофизических процессов и излучений на человека и общество.

Таким образом, этот вопрос действительно выходит за рамки сегодняшних возможностей учёных. И в принципе, со временем по мере развития науки мы можем открыть какие-то формы такого воздействия. Поэтому полностью отрицать такую возможность было бы неправильно. Но конечно, необходимы строгие научные доказательства.

Возможность спекуляций

Сложность и трудная проверяемость предполагаемых факторов влияния космоса на человека может служить благодатной почвой для различного рода спекуляций, необоснованных заявлений и псевдонаучных теорий.