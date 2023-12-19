Астрология буржуазная лженаука
Последние дни наступают. РАН официальноо признал астрологию лженаукой.
Астрология, согласно выводам комиссии по лженаукоам РАН, не отвечает научным критериям и не может рассматриваться как наука.
Перестанут ли печатать в различных изданиях гороскопы? Конечно же нет. Выводы РАН не носят обязательного характера, просто ставят общество в известность.
Комментарий редакции
Научные критерии
Вот несколько ключевых моментов о соответствии астрологии критериям науки:
- Проверяемость. Многие утверждения астрологии трудно или невозможно проверить с помощью научных экспериментов и наблюдений. Например, утверждение о влиянии положения планет и звезд при рождении на характер и судьбу человека.
- Воспроизводимость. Результаты астрологических исследований и предсказаний часто не воспроизводимы другими астрологами или при повторных испытаниях.
- Объективность. Многие астрологические выводы и интерпретации основаны на субъективных мнениях и оценках астрологов, а не на объективных фактах.
- Логическая непротиворечивость. В астрологии есть много противоречий и нестыковок в выводах и предсказаниях.
- Научный метод. Астрология не пользуется научным методом с его строгой постановкой целей и задач, выдвижением гипотез и последующей их проверкой.
Таким образом, по большинству важнейших критериев астрология не соответствует требованиям, предъявляемым к научным дисциплинам. Однако некоторые астрологи пытаются придать ей более научный вид, проводя статистические исследования и эксперименты.
Объективные факторы
Возможность спекуляций
При этом астрология позиционирует эти гипотезы как факты, не имея на то достаточных научных оснований и доказательств. Именно в силу слабой изученности данных феноменов наукой астрологам удаётся обходиться без серьёзной проверяемости своих построений и завоевывать доверие людей необоснованными заявлениями.
Согласно объективным факторам, лжеучёные, признав астрологию “лженаукой”, почему-то сразу же нашли ей лженаучное объяснение.
На сегодня в большей мере РАН, да и все прочие “ученые”, гораздо больше похожи на лжеученых, чем астрология на лженауку. Отрицать существование того, что не можешь измерить или проверить, может лишь тупой болван. Это не оскорбление кого-либо из ученых, это характеристика общей концепции подхода.
Остальные критерии оценки так же тупы, как и первый. Астрология это не набор данных, которые при смене слагаемых дают разный результат, это наука о влиянии рождения на характер, а с человеческими характерами пытаются работать такие же “ученые”, чьи базовые модели познания основаны на фрейдизме – человек это мясо. В астрологии инструментом познания является сам человек. Исходя из существующих критериев оценки “ученых” у людей отсутствуют слух, зрение, обоняние, осязание и вкус потому, что все люди используют их с разной интенсивностью, а “ученые” не могут их измерить
Современная РАН это сборище динозавров. Со своими закостенелыми взглядами на мир.
Теория Эйнштейна наше усе. Хотя современная теория квантовой механики задвигает Эйнштейна и этих динозавров куда подальше. Но нет, ортодоксы-динозавры стоят на своем.
А как осознать, служебные дачи, звания академиков, бешеные пенсии что? Просто так?