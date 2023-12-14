Сергей Ушкалов. Действия брянских партизан в ходе операций "Рельсовая война" и "Концерт". Часть 3.Историк-исследователь Сергей Валерьевич Ушкалов продолжает рассказ о боевой работе (деятельности) брянских партизан на заключительном этапе Курской битвы и в ходе освобождения Орловской и Смоленской областей (операции "Кутузов" и "Суворов". На этот раз речь пойдет о брянских партизанах действовавших под руководством Западного штаба партизанского движения и их взаимодействии с наступающими частями Красной армии.

Действия брянских партизан в ходе операций "Рельсовая война" и "Концерт".

Часть 1: https://youtu.be/nPAQ1fSZ9Xw

Часть 2: https://youtu.be/axoBJULC-Ic

Комментарий редакции

В данном видео обсуждается деятельность партизанских бригад на территории Брянщины в 1943 году. Основные тезисы:

1. Рассказывается о результативных действиях партизан по разрушению железнодорожных путей и подрыву эшелонов в рамках операции "Рельсовая война". В частности, упоминаются успешные операции 4-й Клетнянской бригады по подрыву путей у станции Олевск и 1-й Клетнянской бригады у станции Жудилово.

2. Приводятся примеры активного взаимодействия партизан с наступающими частями Красной Армии, особенно в преддверии и во время Брянской наступательной операции. Партизаны передавали ценные разведданные, обеспечивали переправы, захватывали опорные пункты противника.

3. Подчеркивается вклад партизан в "битву за урожай" летом-осенью 1943 г., когда они активно мешали немцам вывозить собранное зерно и другую сельхозпродукцию.

4. Приводятся немецкие документы, свидетельствующие об активизации партизан и серьезных проблемах, которые они создавали для оккупантов в тылу группы армий "Центр".

5. Партизанские действия оказали существенное влияние на ход боевых действий на Курской дуге и в других регионах.

Таким образом, можно сделать вывод, что партизанское движение на Брянщине в 1943 г. наносило существенный урон немецким войскам, особенно на коммуникациях, а также эффективно взаимодействовало с наступающей Красной Армией. Эти действия в тылу врага внесли вклад в разгром немецких войск на Курской дуге и в ходе последующего освобождения Левобережной Украины и Белоруссии.