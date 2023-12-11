На Западе всё чаще обсуждают необходимость смены украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро ведомства.

«В СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины В. Зеленского. Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнёрами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное – это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», – сказано в сообщении.

Как объяснили в СВР, «на Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашёл в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца».

«В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного замораживания конфликта и спасения русофобского киевского режима. По оценкам американского разведывательного сообщества, с учётом развития ситуации на Украинском ТВД потребность в этом может возникнуть уже в скором времени. Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре с.г. встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, мэр Киева Виталий Кличко, – говорится в заявлении. – По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского" (Юзефа, первого лидера Польши после её выхода из Российской империи – ред.), на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Роcсией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал».

Тем временем Financial Times пишет: «Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи». По мнению журналистов, политики на Западе никак не могут прийти к согласию по вопросу выделения дополнительного финансирования Киеву. Отмечается, что послы европейских стран провели переговоры по этому поводу в минувшее воскресенье, 10 декабря. Совещание длилось больше 14 часов.

В последнее время в иностранных СМИ всё чаще появляются публикации об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. К примеру, американское издание The Washington Times писало, что желание Запада помогать Украине ослабевает из-за затягивания конфликта. А британская газета Telegraph сообщала, что политики на Западе сговорились против Зеленского и уже «готовы его предать».

19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них республика является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

По материалам сайта СВР, «Известий», Financial Times, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По данным СВР России, на Западе всё чаще обсуждают необходимость смены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

2. Причины для этого: невыполненные Зеленским обещания победить Россию, его "хамство" в общении с западными лидерами, коррупция в Украине.

3. Главное – Зеленский потерял способность маневрировать в конфликте с Россией в интересах Запада.

4. Рассматриваются возможные преемники Зеленского, в том числе военные и другие высокопоставленные чиновники.

5. Цель – найти нового лидера, способного заключить перемирие с Россией и создать "санитарный кордон" между Россией и Европой.

Вывод:

По мнению России, Запад рассматривает возможность смещения Зеленского и замены его на более "удобного" лидера, готового пойти на компромисс с Россией после потери Украиной наступательных возможностей. Цель – заморозить конфликт и спасти прозападный режим в Киеве.