Комментарий редакции

На XV фестивале Егор Яковлев рассказал об одном из самых известных судебных процессов конца XIX века, вошедшим в историю как Мултанское дело. Действительно ли имело место ритуальное убийство? Почему дело получило такой резонанс? Как вмешательство знаменитых писателей и юристов повлияло на судебный процесс?#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци

В лекции рассматривается так называемое "Мултанское дело" – убийство бродяги Конона Матюнина в 1892 году. Основные тезисы лекции:

1. Убийство произошло во время голода в 16 губерниях Российской империи. Вслед за голодом шли эпидемии тифа и холеры.

2. Тело обезглавленного бродяги нашла девочка Марфа. Из вещей убитого выяснили, что он был эпилептиком.

3. Изначально подозрение пало на удмуртов из соседней деревни, так как у них сохранялись элементы язычества. В их святилище нашли окровавленную посуду.

4. Следствие и суд сфабриковали обвинение удмуртов в ритуальном жертвоприношении. Этому способствовали и распространявшиеся слухи о жертвоприношениях удмуртов.

5. Приговор был отменен после кассационной жалобы, поданной адвокатом Михаилом Дрягиным. На третьем процессе удмуртов оправдали.

6. Существует версия, что убийство могло быть совершено из суеверия, что кровь эпилептика во время приступа может остановить эпидемию.

Вывод: дело демонстрирует, как в условиях социальных потрясений (голод, эпидемии) активизируются мракобесные настроения, в том числе межнациональная и межрелигиозная рознь. Благодаря усилиям передовых юристов удалось избежать судебной ошибки, но в целом государство не сделало выводов из этого дела, что в дальнейшем привело к новым кровавым наветам.