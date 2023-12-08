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В частотных воронках

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Без названия

 

Из Вики мы узнаём, что планеты солнечной системы располагаются на своих орбитах вокруг солнца в определенном порядке. Это расположение планет мало зависит от их массы, но сильно зависит от плотности и математического ряда чисел Фибоначчи. Практически планеты выстраиваются вокруг солнца на расстояниях в последовательности 04 07 10 16 28 52 100 196, где 10 условное расстояние от земли до солнца (т.е. а.е.). Эта же последовательность прослеживается и на орбитах спутников планет, а порядок чисел Фибоначчи распространён широко во всей физической природе.
Тут становится интересным, почему положение планеты мало зависит от массы, и эту задачу решал независимый исследователь А. А. Гришаев. Он посчитал, что существует математическое распределение энергетических уровней атомов вещества, которое обуславливает и орбиту движения тела и тяготение собственно.  Такое распределение исследователь признаёт искусственной программой.
Необходимость в искусственном происхождении частотных склонов появляется из-за предположения, что тела существуют отдельно, а пространство отдельно. Форма планетного пространства  солнца или путников Сатурна в математическом решении представляет из себя форму вихря, галактика также звёздный пространственный вихрь. Вихрь воды или воздуха не кажется нам искусственным образованием. Когда в вихре воды кружит песок, или в вихре воздуха кружит вода, нам это не кажется неестественным. Когда в вихре пространства кружат песчинки звёзд, то это тоже не чудо. Наука уже вплотную подошла к формулировке единого пространства через упругость математического эфира и через элементарные частицы пространства. В её дорогостоящих экспериментах нет необходимости, если за пространством признать два качества – инертность и симметричность. Этого достаточно чтобы всё встало на свои места, и планеты дальше кружили в своих симметричных частотных воронках. Пространство вихря обладает локализованной массой т.е. такой частью, где его инертные свойства проявляются максимально.

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