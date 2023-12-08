Комментарий редакции

Экономика по-русски. Психиатрия мировых элит. Куда нас поведут элитные группы. Беседу ведут Михаил Хазин и профессор Сергей Савельев.Эфир на канале Экономика от 17.11.2023 г. (https://www.youtube.com/@politekonomiya)

Основные тезисы беседы:

1. Люди консервативны и склонны мыслить в рамках прежнего опыта, не принимая изменившуюся ситуацию. Это связано с особенностями строения мозга.

2. Западные политики живут по принципу "лимбической системы" – еда, размножение, доминирование. Они не способны к сложным интеллектуальным усилиям, необходимым для реформирования экономики.

3. В Европе искусственно поддерживается "тотальный идиотизм" путем отбора некомпетентных людей во власть. Шанс появления "разумного Бонапарта" там минимален.

4. В России во власти есть люди, способные к стратегическому мышлению и пониманию происходящих глобальных изменений (есть пример Путина). Это создает преимущество перед Западом.

5. Ключевой проблемой является система отбора компетентных кадров. Авторы разработали методику оценки способностей людей для решения этой проблемы.

Вывод: Запад обречен на экономический упадок и хаос из-за интеллектуальной деградации элит. Россия имеет шанс для развития при условии решения вопросов с компетентностью управленцев.