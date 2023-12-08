С.В. Савельев – Психиатрия мировых элит
Экономика по-русски. Психиатрия мировых элит. Куда нас поведут элитные группы. Беседу ведут Михаил Хазин и профессор Сергей Савельев.
Эфир на канале Экономика от 17.11.2023 г. (https://www.youtube.com/@politekonomiya)
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Люди консервативны и склонны мыслить в рамках прежнего опыта, не принимая изменившуюся ситуацию. Это связано с особенностями строения мозга.
2. Западные политики живут по принципу "лимбической системы" – еда, размножение, доминирование. Они не способны к сложным интеллектуальным усилиям, необходимым для реформирования экономики.
3. В Европе искусственно поддерживается "тотальный идиотизм" путем отбора некомпетентных людей во власть. Шанс появления "разумного Бонапарта" там минимален.
4. В России во власти есть люди, способные к стратегическому мышлению и пониманию происходящих глобальных изменений (есть пример Путина). Это создает преимущество перед Западом.
5. Ключевой проблемой является система отбора компетентных кадров. Авторы разработали методику оценки способностей людей для решения этой проблемы.
Вывод: Запад обречен на экономический упадок и хаос из-за интеллектуальной деградации элит. Россия имеет шанс для развития при условии решения вопросов с компетентностью управленцев.
Эволюция, она может двигаться в разную сторону в том числе и в сторону деградации. На данном этапе развития, по Ковальчуку хотят воспитать человека служивого, воспитанием, СМИ, разделением сферы деятельности, фармокология в особых случаах.
Только факты, извесно что при отлове диких животных от 10-12% погибает, несколько иначе действует нервная система, более чувствительна, и это результат эволюции, зачем то это нужно? А что человек? Теже же органы, легкие, сердце, да интелект, отличия есть, но и схожего много.
На Западе при чувствительности, эмоциональности ребенка, ему назначают Прозак, то есть подавляется то что дано природой. (Возможно, отчасти это оправдано). Но в нашем деле как в бою, а что в бою, на войне, чувствительность наоборот нужна, она позволяет, помогает выживать. Даже статью про волосы читал, про стриженых и не стриженых. Волосатые более чувтвительны. Волосы связаны с нервными окончаниями. То есть если убрать чувствительных с человеческой популяции, это все равно что убрать обезьяну из стаи, которая первой будет кричать при виде опасности, или почуствует ее.
Западная элита, есть фильм “Машина Времени”, они повернули в сторону, разделения человечества на виды.
всё правильно Сергей написали ,Ковальчук интересный рассказчик ,взахлеб,говорит о том ,что Человеков будет немного ,а остальные служивые люди со своей пищей ,уже не живой ,не размножаясь ,как положено..Видите и в РФ это втолковывают нам ,как само собой происходящее..Вы думаете -это эволюция самопроизвольно пошла в эту сторону оскатинивания? Нет ,её толкают ,у них есть ПЛАН ..Россия с ними ?Все эти постулаты современные о защите всего традиционного-похожи на просто слова ,ибо нет конкретных действий ,их спрятали, заретушировали этих всех,так долго создаваемых скотов ,во всех областях госмеханизма.А мы ждем ,что вот вот придут с СВО ребята и как скажут,как сделают ..Кто -то надеется на Церковь -может там уцелели Человеки ?-может внизу , в далеких приходах еще остались сподвижники и искренне верующие ,не может одна ячейка остаться невредимой в гниющей системе.
Но я думаю,что мы еще уцелеем,пока еще вера в сердцах людей теплится.
Одинокая звезда в небесах к себе манит,
А уставшая душа с каждым днем сильней болит.
День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть,
Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть —
Ты тянешь руки в небеса, ты вдруг услышишь голоса:
«Потерпи ещё чуть-чуть, мы тебе укажем путь.
Про Прозак узнал из вашего комментария. Под Белгородом уже муку делают, из личнок мух, а в это время заростают земли, Тверская, Псковская. и.тд.
Похоже на дегдацию, при таких изменениях, введнние ИО, ограничивающих законов ( все более жестких), социального рейтинга, те кто правит, их дети, неизбежно будут деградировать.
Но ты в своей семье,теперь сознающий ,что кто-то желает твоих детей опустить,не допустить,будешь теперь начеку .Говорить с ними ,показывать примеры ,просто дружить и ходить вместе на рыбалку.Дети ведь чаще всего -то ,что происходит в семье..Опоздал с детьми ,работай с внуками..Земли Белгородщины ,в основном черноземы,принадлежат ж/м -тем у кого были деньги и власть…как везде ..Но деньгами заражены все,не только они..просто они задают тон..
Сергей ,посмотрите пож.фильм Зеленая карета ..ато все Сми и ГД с Радой обсуждают этих дешевых пацанов ,ибо дети укров его заценили и смотрят..
Послушайте вот это. Вам понравится. А как спето !!
https://www.youtube.com/watch?v=J6jpv6N8Sy8
Ну вот, взяли и огорчили лысых. Лысина, – это признак высокой мужской потенции.
Лысина,это признак неполадок со здоровьем,зачастую на генетическом уровне.
я так понимаю,у тебя шевелюра ,как у индейца Чинганчкука,?на генетическом да ,но отнюдь не из за неполадок ..Вот веган -это неполадки с психикой и это факт медицинский ,ибо любой завернутый на идее фикс (исключаем мед.фактор с ЖКТ там связанный) -это и есть бо бо с башкой.Не поможет и церковь..
Следует Вас понимать , мадам, что Вы были благосклонны к лысым мужчинкам ? Потому что лицо больше , или другое ?
“Мам, а почему у папы так мало волос на голове?
- Он умный!
- А почему у тебя их так много?
- Рот закрой и ешь!” (нар.анекдот)
Марина вылитая народ прав, лучше и не придумаешь.