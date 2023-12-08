Пообщались (завуалированно) с офицерами Збройнiх сил. Ситуация у противника сложная, но она чревата проблемами и для нас в дальней перспективе. Поскольку события, о которых речь пойдет ниже, развиваются в Славянске и Краматорске. О том, что число «отказников» в ВСУ растет, за последний месяц не заявил только ленивый либо неосведомленный. Арестовича мы не трогаем. Всеобщая мобилизация приобрела хаотичный характер, людей в прямом смысле слова хватают на улице. Из числа призванных на территории контролируемых противником районов ДНР доукомплектовывают обескровленные бригады, проводят КМБ сроком 7-10 дней и далее отправляют на Херсонское и Южно-Донецкое направления. Подготовка проходит на базе полевых лагерей, развернутых в Святогорске, Татьяновке, Сидорово и Донецком. Мобилизованных из Харьковской области направляют в основном под Бахмут (Артемовск), а также на участок Горловка – Авдеевка. Из Херсонской и Запорожской областей – под Купянск. Экипировка и снабжение минимальное, за исключением случаев, где конкретное подразделение имеет свою аффилированную волонтерскую группу.

Среди местного населения зреет недовольство (мягко говоря) действиями военкомов, которые работают «в спайке» с военной прокуратурой. Пока города пустеют, в регион прибывают новые части – в основном Войсковая служба правопорядка, Служба безопасности дорожного движения и т. д., которые сформированы выходцами из Западной Украины. С соответствующим отношением к местному населению, которое они считают пособниками ЛДНР и российскими агентами.

Со слов наших собеседников, среди мобилизованных из Славянска и Краматорска за последние 3 месяца много погибших на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях (в основном ими доукмоплектовывали бригады морпехов). Для сотрудников территориальных центров комплектования, которые также сформированы не местными, а выходцами из центральной и западной Украины, установлены премии за каждого мобилизованного (100-120$). При этом, такса за «откос» от мобилизации составляет 50 тыс. гривен, что не все могут себе позволить в районах, где безработица, а большинство предприятий остановлено. Военная прокуратура – по принципу землячества – что называется, «в теме», получая свою долю. Парадокс в том, что даже получив ранение, мобилизованный не может уволиться. Многих не проводят приказами по частям, и в случае гибели доказать родственникам, что они могут рассчитывать на страховку по потере кормильца, невозможно. Отказников из подразделений, задействованных на Донецком направлении, размещают во временном лагере в Андреевке Славянского района. Между задержанными из регионов восточной и западной Украины не редки стычки. Имеют место вспышки кишечной инфекции, до летальных исходов.

Постепенно среди местного населения приходит отрезвление, что так называемые «свои» хуже «захватчиков», как нас многие местные называли после начала СВО. Но проблема реально в том, что до 70% всех мобилизованных, кто задействуется на ключевых участках боевых действий Донецкого направления, – выходцы из русскоязычных регионов, поддержавших в 2014 году Крымскую весну. Парадокс ситуации в том, что Киев (и это целенаправленная политика) загоняет на фронт именно эту категорию. С одной стороны власть настраивает население против себя. С другой – даже после завершения острой фазы СВО и организации мирной жизни на территории освобожденных районов, вряд ли эти люди быстро примут нас как освободителей.

Это надо понимать, а с русскоязычными вести разъяснительную работу. На местах призыв по мобилизации уже открыто называют «могилизацией». Делать ставку только на то, что местные обозлятся на политику военкомов и выйдут на улицы, однобоко. Необходимо вести работу с уже мобилизованными военнослужащими, сколняя их к оставлению позиций. Но это возможно лишь при демонстрации нами успеха на фронте, что должно укоренять в умах мобилизованных идею бесперспективности продолжения боевых действий.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Среди мобилизованных ВСУ растет число "отказников". Людей хватают прямо на улицах для мобилизации.

2. Подготовка мобилизованных проходит хаотично, в полевых условиях. Экипировка и снабжение минимальны.

3. Среди местного населения растет недовольство действиями военкоматов и новоприбывшими частями из Западной Украины.

4. Много мобилизованных из восточных областей гибнет на передовой. Даже раненых не увольняют.

5. До 70% мобилизованных на ключевых участках фронта – выходцы из русскоязычных регионов.

Вывод:

В статье поднимается важный парадокс текущей ситуации на Украине.

Суть проблемы в том, что украинские власти целенаправленно отправляют на передовую именно выходцев из русскоязычных регионов Востока Украины. Это делается для того, чтобы:

1) Обескровить эти регионы и лишить их активного мужского населения.

2) Посеять рознь между жителями Востока Украины и России.

Такая политика чревата проблемами после освобождения этих территорий Россией. Местное население может негативно воспринять Россию из-за гибели родственников на фронте.

В то же время, среди самих мобилизованных из Восточных областей мотивация воевать против России гораздо ниже, чем у западных украинцев. Этим можно воспользоваться, ведя с ними разъяснительную работу и склоняя их к переходу на сторону России или сложению оружия.

Таким образом, ситуация неоднозначная и требует тонкой работы по интеграции местного населения Востока Украины после окончания боевых действий.