"ЗАВТРА". Константин Валентинович, сейчас в связи с провалом наступления ВСУ некоторые российские СМИ стали разгонять мнение, что нам нужно додавливать киевский режим, опираясь на опыт Великой Отечественной войны, когда для победы использовались многомиллионные советские армии, несколько фронтов. И для этого в стране необходимо срочно провести всеобщую мобилизацию. Вы согласны с таким суждением?

Константин СИВКОВ, доктор военных наук. Считаю, что крупномасштабная мобилизация больше взбаламутит российское общество, чем принесёт реальную пользу на фронте. Ведь если мобилизовать несколько миллионов граждан, то всех их необходимо одеть, обуть, поставить в строй, для чего надо скомпоновать соответствующие войсковые части, соединения, провести боевое слаживание. А потом ещё ухитриться найти для них место на фронте, а места там для них сейчас просто нет, несмотря на то, что протяжённость линии фронта более 1000 километров. Дело в том, что в современных условиях нельзя допускать скученности личного состава. Условия ведения боя изменились со времён Великой Отечественной войны, когда на одну роту приходился участок фронта в 100–150 метров. Сегодня в рамках СВО это 1,5–2 км.

Энергообеспеченность бойцов возросла в разы. В советское время батальонный 82-мм миномёт имел темп стрельбы 12 — максимум 20 выстрелов в минуту. У нынешнего 82-мм миномёта "Василёк" он порядка 100 выстрелов в минуту. Глубина поражения возросла; появились "Искандеры"; мощь боеприпасов повысилась. Штурмовик Ил-2 времён Великой Отечественной имел нормальную боевую нагрузку 400 кг, предельную — 600 кг. Сейчас у рядового штурмовика нагрузка — 4 тонны. То есть одна современная машина — это десять штурмовиков той войны — целая эскадрилья получается. Стандартный фронтовой бомбардировщик сегодня берёт на борт от 8 до 12 тонн, а раньше — 600 кг, максимум — тонну…

Дальность поражения в воздушном бою была 100–200 метров, сейчас ракеты Р-37 лупят с расстояния более 300 км. В стандартных условиях дальность боя составляет где-то 70–80 км, соответственно, плотность наступления многократно выросла. У знаменитого танка Т-34 лобовая броня имела толщину 45 мм, сейчас в гомогенном эквиваленте броня Т-72Б3 — больше метра. Советский танк вооружался 76-мм пушкой, и вес снаряда для него был 6 кг. Сейчас пушка — 125 мм со снарядом 25 кг, в 4 раза больше! В те годы начальная скорость снаряда была 600 м/с, в наше время — 1800 м/с. Есть ещё такие характеристики, как бронепробиваемость, разрушительная сила и так далее. Поэтому задействовать многомиллионную армию, как это было в период Великой Отечественной войны, сегодня нет необходимости.

К тому же упускается момент, что со стороны Украины в данный момент воюет не 1,5–2 миллиона человек, как было когда-то у вермахта. В реальности украинские войска насчитывают 600 тысяч, а то и меньше, потому что понесли очень большие потери. Кроме того, вермахт имел по большей части очень хорошо подготовленных бойцов. Среднее же время жизни украинского бойца сегодня — 48 дней. Это те данные, которые дают сами украинцы. А если брать тех солдат, кто реально воюет, а не сидит в заградотрядах, то среднее время их жизни значительно меньше. Какой опыт они успеют за такое время получить?

Наши бойцы, неся потери десятикратно меньшие, имеют время жизни на фронте намного больше. Основная их часть — это люди, фактически провоевавшие все полтора года операции. Были, конечно, ротации, но в целом они имеют боевой опыт, измеряемый месяцами жизни на фронте. То есть у них подавляющее превосходство над противником в опыте ведения боевых действий, чего не было у советской армии в начале 1940-х. Плюс, по официальным данным, у нас только добровольцев в зоне конфликта — 385 тысяч, поэтому сейчас нет никакой необходимости наращивать численность армии для СВО.

Наша военная группировка, участвующая в операции, составляет не менее 700 тысяч человек. Это два полнокровных фронта времён Великой Отечественной войны. Какая мобилизация?! Если туда придёт ещё миллион бойцов, куда они денутся?

Те, кто требует усиленной мобилизации, работают на обострение ситуации в России. И ультрапатриоты, и так называемая партия мира — это две грани одной медали — пятой колонны. Одни действуют осмысленно, другие — просто по собственной дури. А дурак хуже, чем враг, потому что умного врага можно просчитать, а что отмочит дурак, вычислить сложно, потому что он действует спонтанно. Причём он убеждён в своей правоте и в том, что ни за что не отвечает, поскольку хотел "как лучше". А должен отвечать, и есть уже конкретные шаги в этом направлении. Идёт наведение порядка, борьба с пятой колонной. Следственный комитет здесь действует очень достойно. Наши спецслужбы и должны работать согласованно, поддерживать те здоровые начинания во власти, которые есть, указывать на недостатки и на тех лиц, которые саботируют решения президента. И разъяснять людям те или иные шаги руководства страны, в том числе и осторожные, неспешные наши действия в СВО.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Массовая мобилизация внесет хаос в российское общество и не принесет пользы для ведения боевых действий. На фронте нет места на для размещения многомиллионной армии.

2. Современные условия ведения войны отличаются от Великой Отечественной – возросла огневая мощь, дальность поражения, защищенность техники. Нет необходимости в многомиллионной армии.

3. Численность украинских войск значительно меньше, чем у вермахта в 1941 году. Их боевой опыт невелик из-за больших потерь.

4. Российская группировка насчитывает около 700 тысяч человек – это два фронта времен ВОВ. Дальнейшее наращивание не имеет смысла.

5. Требования мобилизации играют на руку внутренним врагам России. Необходимо бороться с пятой колонной.

Вывод: по мнению Константина Сивкова, массовая мобилизация в России в условиях СВО нецелесообразна и чревата негативными последствиями. Достаточно имеющейся группировки войск и внутренней консолидации общества.