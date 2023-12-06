Когда ранее блогеры и публицисты пугали соцрейтингом читателей, его китайским вариантом, описание выглядело жутко и неправдоподобно, но объяснение этому всё-таки было: «Это же Восток, у нас такое невозможно». Примерно так же говорили в своё время и про ювенальную юстицию: «Это же Запад, у нас такого никогда не будет». Но, как выяснилось, всё это не помогает – зажмуриться можно только на мгновенье, а потом всё равно придётся открывать глаза.

В сентябре прошлого года на сайте РГСУ появился доклад «Проект платформы социального скоринга (материалы к Учёному совету РГСУ)», в рамках которого авторы предложили создать платформу с рабочим названием «Мы» для «социального оценивания граждан (4С) на базе кредитного скоринга, используемого в современных банках». В октябре нынешнего года РГСУ приступил к обкатке проекта – на студентах. А ранее для оценивания учёных там была создана платформа «Сешат».

Банковский скоринг – система оценки кредитоспособности клиентов на основании их анкет. Сегодня финансовые организации уже не собирают информацию сами, а покупают готовые услуги у «трейдеров» и формируют рейтинги по своим секретным правилам.

При этом программа обучается на моделях поведения уже принятых клиентов, оценивает их социальные данные, проводит корреляции между определенными данными (например, наличие детей, отношение к браку, высшее образование) и добросовестностью (не кредитоспособностью!) заёмщика.

Авторы из РГСУ, признавая минусы банковского скоринга (в т.ч. этические аспекты), тем не менее подчёркивают, что «финансовая система богаче, организованнее и амбициознее, чем социальная», а «социальным институтам не по чину обслуживать финансовые, но и игнорировать их сегодня было бы верхом непрофессионализма». Поэтому, по мнению авторов, поскольку «РГСУ по-прежнему лидер отечественной социальной научно-образовательной среды, то уместно предложить к обсуждению проект, прямо ориентированный на интегрированное использование наших компетенций». Другими словами: «Хотим тоже заработать».

Ссылаясь на социальную направленность большинства инициатив президента России (вернее, притягивая их к своей теме), авторы заявляют, что готовы помочь ему претворить их в жизнь. Мол, денег на всех не хватит, поэтому государство должно делиться с гражданами благами выборочно и помогать только «самым достойным». А для этого они предлагают «запустить опережающими темпами проект социального скоринга», измеряя в количественном отношении социальные статусы и уровни граждан посредством процедур социального оценивания.

В итоге родился «двухкомпонентный скоринг-код (СК), в виде двухразрядного числа, где первый разряд будет определять социальный статус человека (СС, «заслуги»), а второй – его социальный уровень (СУ, «перспективы»)». Например, СС/СУ 47-29.

Для выведения рейтинга, подчёркивают они, важно ничего не упустить, но и ничего не посчитать дважды. Он может стать числом до 100 или до 1000 (как в Китае), в зависимости от количества шкал, но раскрывать публике содержание шкал авторы не рекомендуют. Напротив, советуют создавать словари и справочники под каждую шкалу, называя их основным активом программы. Другими словами, намерены придумать «тайное знание» и стать «верховными жрецами» новой квазирелигии.

СК (скоринг-код) предлагается связать со СНИЛСом, ИННом, паспортом или телефоном, а его носителем сделать «QR-код с перспективой переноса на носители кристаллического семейства» (уж не о чипе ли речь?).

Вопросы продвижения проекта продуманы также до мелочей. Во-первых, «создать Общественный совет платформы "Мы" из очень авторитетных, заинтересованных и высокопоставленных людей (председатель – Татьяна Голикова, члены Совета: полпред Игорь Щёголев, советник Александра Левицкая, губернатор Андрей Воробьёв, академик Аганбегян, общественник Геннадий Онищенко, адвокат Павел Астахов и др.)».

Во-вторых, «найти якорного Заказчика, желательно из материально-финансовой сферы». По мнению авторов, это может быть «огосударствленный банк, имеющий развитую систему кредитования физических лиц – не СБЕР, не ВТБ и не ВЭБ; а ПСБ, Газпромбанк, Россельхоз»; или «пассионарный губернатор, с элементами брутальности в управленческих подходах».

На вопрос, кому может понадобиться социальный рейтинг, у авторов тоже есть ответ – «любым руководителям для приоритетов социальной деятельности». Они смогут «распределять ресурсы (время, деньги, внимание) по списку сверху вниз, по убыванию скоринг-кода». Банковские кредиты предлагается выдавать также не по одинаковой базовой ставке, а в зависимости от СК. При трудоустройстве – делать отбор в зависимости от СК: «На эту должность могут претендовать кандидаты с СУ не ниже 40».

В анкету социального оценивания входят вопросы об образовании, медицинском статусе, наличии детей и иждивенцев, источниках доходов, льготах, закредитованности, судимости, наличии соцсетей, участии в общественной жизни, госнаградах, знании языков (отдельно выделен китайский).

Сначала анкеты для наполнения системы должны заполнять сами клиенты, и для этого этапа предлагается внести в перечень вопросов то, что легче всего собрать, не напрягая человека, а всё остальное система подгрузит сама из имеющихся информационных систем (например, рейтинг успеваемости школьников – из ФГИС «Моя школа» и «Дневник.ру»). Также планируется в дальнейшем ввести социальный рейтинг версии 2.0 – для хозяйствующих субъектов, что, на взгляд авторов, будет сложнее.

В 2023 году руководство РГСУ обязало студентов «добровольно» заполнить систему своими данными – СНИЛС, ИНН, паспорт и номер телефона.

Вот такое счастье к нам приблизилось: самим создать себе номер, самим получить тавро – с ярлыком степени полезности, чтобы «те, кому надо», знали, что нам разрешить, а что запретить делать. Кому говядину, а кому кузнечиков; кому билет на самолёт, а кому – только на автобус недальнего следования; чьим детям можно в вуз, а чьим – только в ПТУ. Учитывая активно создаваемые повсюду цифровые профили, системой будет учтено абсолютно всё, а затем – сделаны нужные выводы. Новая реальность новой экономической формации – вот только какой именно?

Название программы «Мы» весьма цинично отсылает нас к названию романа Евгения Замятина (1920 г.), который называют первой великой антиутопией XX века. В СССР он не печатался до 1988 года как «идеологически враждебное» и «клеветническое» произведение.

Все авторы последующих антиутопий – Оруэлл («1984»), Олдос Хаксли («О Дивный Новый мир»), Рэй Бредбери («451 градус по Фаренгейту»), Курт Воннегут («Механическое пианино»), Владимир Набоков («Приглашение на казнь»), по выражению Курта Воннегута, лишь «весело сплагиатили» его сюжет.

Действие романа «Мы» разворачивается примерно в тридцать втором веке и описывает общество жёсткого тоталитарного контроля над личностью. На Земле создано Единое Государство; имён больше нет — люди названы «нумерами» (главный герой – Д-503); на принадлежность к женскому или мужскому полу указывает гласная или согласная буква в начале «нумера»; все гладко бреют голову и носят одинаковую одежду «юнифу»; государство контролирует даже интимную жизнь – действует закон «розовых билетов» и «сексуального часа», который гарантирует право каждого на каждого (чтобы ни у кого не было ни малейшей привязанности ни к кому). «Зелёная Стена» отделяет гигантский город-государство от окружающей природы; «Часовая Скрижаль» минута в минуту регулирует режим общества; все квартиры абсолютно одинаковы, со своими стеклянными стенами и аскетическим набором мебели; «Бюро Хранителей» обеспечивает госбезопасность и в случае казни мгновенно уничтожает преступника с помощью особой машины, превращая его в лужицу воды; искусство всецело служит делу прославления Единого Государства; во главе стоит всемогущий правитель, называемый «Благодетелем».

Оруэлл в 1932 году сказал о романе Е. Замятина «Мы»: «Этот роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого».

В Китае система социального рейтинга на государственном уровне работает с 2014 года. Там гражданам за благотворительную деятельность, политическую лояльность и по другим критериям начисляются баллы, дающие право на ряд преференций – полёт на самолёте, отдых в дорогом отеле, хорошую еду.

Жителям с низким рейтингом – кто не соблюдал установленных правил, посещал сомнительные места, выступал против властей – напротив, могут ограничить определенные права и возможности.

Первоначально гражданину начисляется 1000 баллов социального кредита, которые ты потом, в результате «правильного» или «неправильного» поведения, можешь сохранить или потерять, став в обществе изгоем.

Цель, прописанная в китайском плане построения системы социального кредитования: «На основе общего требования "укреплять искренность в государственных делах, коммерческую искренность, социальную искренность и построение доверия к судебной системе"», «создать и завершить систему социального кредита, поощрять искренность и наказывать за неискренность», «создать и завершить систему социального кредита».

СМИ сообщают, что некоторым депутатам идея ранжировать массы очень даже нравится. Так, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что система поможет государству определить, кто из россиян «пьяница, отщепенец, неопрятный человек», а кто ударник труда, семьянин, преуспевающий специалист или предприниматель. И что «государство будет поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни, работает, создает семью, исполняет гражданский долг. При этом ничто не мешает перейти из группы в группу». То есть «легко и непринуждённо» перепрыгнуть из касты неприкасаемых в касту брахманов?

А журналист Максим Шевченко, напротив, предположил, что разработка РГСУ в будущем предназначается для «низших сословий России». Для правящего сословия будут «иные принципы (лояльность покровителю), иные правила (не трогай своих, чернь – можно), иные рейтинги (доступ в кабинеты власти), иные наказания».

Между тем социальный рейтинг уже пришёл в Россию, причём, совершено легально и официально, хотя и без широкого оповещения. «Камчатская система социальных баллов» («КАМбалл») работает на уровне правительства региона уже с сентября 2021 года, а вход в неё осуществляется через Госуслуги/ЕСИА. Авторы и кураторы проекта – Минцифры региона и АНО «Цифровые решения». У проекта большое количество партнёров – помимо местных властей операторы связи (МТС, Билайн), частные и бюджетные организации; цель проекта – «цифровая трансформация Камчатского края».

По состоянию на октябрь 2023 года, на платформе зарегистрировано более 22 тысяч человек. Пока участие в ней добровольное, за каждое дело начисляются баллы: например, за вакцинацию от коронавируса – 300, за донорство крови – 500, за рождение ребенка – 1500 баллов.

Баллы также начисляют за регистрацию в ГТО, за участие в электронных олимпиадах, за вход в проект через Госуслуги, за включение в систему своих друзей, даже за ежедневные «10 000 шагов», зафиксированные с помощью шагомера, и т.д.; причём за некоторые «акции» для начисления баллов придётся заплатить самому – к примеру, купить абонемент в спортзал и т.п. Предлагается также скачать приложение на телефон, чтобы каждый твой шаг фиксировался и конвертировался в баллы рейтинга.

Бонусы за высокий рейтинг – скидки при покупке товаров или услуг, бесплатные билеты в кино, лишние минуты мобильной связи и т.д.; к «пониженным в таблице» репрессий пока не применяют.

В рекламном ролике на сайте проекта призывают: «Сообщили о неправильно припаркованном автомобиле? Загрузили свои грамоты и дипломы в систему? Получите дополнительные баллы. Система создана для того, чтобы поощрить полезные начинания всех жителей Камчатки и сделать наш край лучше». Налицо технология по формированию новых поведенческих навыков и изменения моральных норм.

В ролике также утверждается: «Сознательным людям будет проще знакомиться с друг с другом» – и в приложении показано, как над гуляющими в парке людьми, над их головами, «летают» рейтинги из баллов. Вот, кстати, и название для «правильных людей» уже придумали – «сознательные»; и в обществе потихоньку формируется новая страта. Или каста?

Гражданам предлагается – пока добровольно – сделать свою жизнь полностью прозрачной, постоянно следить за своим текущим социальным статусом, впоследствии – сравнивать его с соседским. Кстати, в том же Китае носитель высокого рейтинга не имеет права общаться с носителем низкого, иначе его собственные показатели также обнулятся.

Так какие ценности планируют формировать авторы российского варианта из РГСУ? Возможно, в пылу своей активности с прицелом на «заработать денег» они как-то упустили, что ровно год назад в стране были приняты «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которые призваны укреплять совсем иные приоритеты, нежели «стукачество», к которому призывают на Камчатке, и прочие «нормы наоборот», которые наверняка будут скрываться в их проекте, а иначе зачем тогда запланированная авторами таинственность критериев?

За рамками также остаётся важнейший вопрос – кто ответит за ошибки ИИ? Например, недавно СМИ рассказали о случае, когда обучение ИИ в ортопедии прошло с ошибками, погрешность составила три миллиметра, и в результате пациент никогда не сможет ходить. А в Кембриджском университете обнаружили, что ИИ делает опасные ошибки при реконструкции медицинских снимков, чреватые неверной постановкой диагноза. Да у нас и законов-то о наказании ИИ на сегодня нет.

Но самое главное здесь, пожалуй, в том, что жители Камчатки (22 тысячи человек из них) легко заглотили наживку. Как случилось, что иммунная система общества не сработала, и граждане стали менять свободу и приватность на сомнительные блага дешёвых подачек?

Специально для «Столетия»

Людмила Рябиченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России разрабатывается и внедряется система социального рейтинга граждан по аналогии с китайской моделью. Пилотный проект уже запущен в одном из российских регионов.

2. Система предполагает сбор максимального объема персональных данных о гражданах и присвоение им числового рейтинга в зависимости от их поведения, лояльности властям и других критериев.

3. Высокий рейтинг даст доступ к определенным благам и услугам, низкий – ограничит такой доступ. Таким образом формируется система поощрений и наказаний, контроля и манипулирования людьми.

4. Автор статьи рассматривает подобную систему как инструмент тотального контроля и подавления личности, нарушения прав и свобод граждан. Проводятся параллели с антиутопиями Замятина, Оруэлла и др.

5. Общество и СМИ пока недостаточно информированы и озабочены данной проблемой. Люди легко отдают свои данные и права ради сиюминутных бонусов и подачек.

Вывод: внедрение системы социального рейтинга несет серьезную угрозу свободе и достоинству личности, демократическим правам и ценностям. Необходимо противодействовать этим процессам и информировать граждан о возможных последствиях.