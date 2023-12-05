Зачем милитаризируют Германию. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждается тема милитаризации Европы и Германии. Германия увеличивает военный бюджет и возрождает военную мощь.
2. Есть две точки зрения: одни считают это бессмысленной тратой денег, другие – реальной угрозой для России.
3. Страны Запада пытаются сохранить однополярный мир под своим господством, а Россия и Китай стремятся к многополярности.
4. Западу нужно взять Россию под контроль, чтобы диктовать свою волю другим странам. Поэтому идёт атака на Россию.
5. В новом раунде борьбы с Россией ключевую роль должна сыграть милитаризованная Германия.
6. Цель – нанести России военное поражение на Украине при помощи бундесвера и других европейских армий.
7. Это должно привести к падению власти Путина в России.
Вывод: Западная военная помощь Украине и милитаризация Германии – это элементы плана США по ослаблению и захвату контроля над Россией, чтобы сохранить доминирование Запада в мире. России необходимо готовиться к возможному военному конфликту с участием НАТО на территории Украины.