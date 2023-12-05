Главная » Видео, Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Зачем милитаризируют Германию. Константин Сивков

17 0

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается тема милитаризации Европы и Германии. Германия увеличивает военный бюджет и возрождает военную мощь.

2. Есть две точки зрения: одни считают это бессмысленной тратой денег, другие – реальной угрозой для России.

3. Страны Запада пытаются сохранить однополярный мир под своим господством, а Россия и Китай стремятся к многополярности.

4. Западу нужно взять Россию под контроль, чтобы диктовать свою волю другим странам. Поэтому идёт атака на Россию.

5. В новом раунде борьбы с Россией ключевую роль должна сыграть милитаризованная Германия.

6. Цель – нанести России военное поражение на Украине при помощи бундесвера и других европейских армий.

7. Это должно привести к падению власти Путина в России.

Вывод: Западная военная помощь Украине и милитаризация Германии – это элементы плана США по ослаблению и захвату контроля над Россией, чтобы сохранить доминирование Запада в мире. России необходимо готовиться к возможному военному конфликту с участием НАТО на территории Украины.

Источник: https://rutube.ru/video/83e396ee7845d81990eedad3ed7a7a1f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чаша Бухенвальда
Европейские крестоносцы Гитлера под Ленинградом. Часть первая
Реакции на коронавирус: «США закрепляют за Китаем штамп опасной страны»
Скифо-Сармато-Аланская цивилизация.
Деяния Улуг каганов Булана и Обадии.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru