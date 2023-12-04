Квантовая теория не может нам образно ответить на вопрос, что будет с фотонами излучёнными удалённой звездой. Отдельные фотоны – частицы дойдут до наблюдателя или фронты от фотонов – волны до него дойдут. И то и другое абсурдно. Фронты не будут иметь нужной напряжённости, частицы не будут иметь нужной вероятности, чтоб попасть к наблюдателю. Но, тем не менее, удалённую звезду видно. А вот абстрактной модели на этот случай нет. Между тем для этой модели нам нужно не точное изображение , а качественное описание. Если мы смотрим на любой предмет, то в глаза льётся поток света. Что бы детализировать поток, мы должны представить в уме, в виде нервных импульсов, точку на которой могут сконцентрироваться наши глаза. Чем меньше, дальше наш предмет зрения, тем меньше точка фокусировки. Допустим, а возможно, что это так и есть, глаз способен видеть серию фотонов, скажем , один квант в секунду, или оптический прибор так настроен. Тогда каждый, приходящий в прибор, фотон несёт в себе минимум световой энергии источника и его пространственную координату с максимально возможной точностью. Эта точность не превысит длину волны излучения, но она достаточна для того чтоб светящиеся точки фотонов создали контур изображения. Тогда полной характеристикой кванта будет минимально возможная порция энергии излучателя и максимально возможная точность его пространственной координаты.

КПД антенны зависит от КСВ, а КСВ не меньше единицы. Никто тут кроме Антона Благина, не сформулировал главное правило при котором антенна работает – на антенне должна быть основная и отраженная волна. Не бывает КСВ меньше единицы, а значит идеальный вариант тот, когда бегущая и отраженная волна равны. И вот парадоксальный вывод - фотоны радиоволны образуют стоячие волны. Этот вывод парадоксален только внешне. Посмотрим на интерференцию волн на воде, две однофазные волны образуют на поверхности волны выпуклости, островки стоячей волны. Эти стоячие волны на воде имеют частоту, порцию энергии и координату. Координату нам могут дать только два пересекающихся вектора, в своих работах я показал, что фотон характеризует не только порция, но и координата источника. Антенна начинает излучать, и мы можем определить её координату. Если антенна не излучает радиоволны, хотя по ней идёт переменный ток, то мы и фотонов не имеем и запеленговать антенну не сможем. Антенна бегущей волны Харченко при лучшей настройке даёт КСВ равный единице, так как отраженный сигнал почти точно равен сигналу от генератора ЭМП. Излучённые антенной радио-фотоны являются маркерами радио-пространства. Без этих маркеров мы судить о характеристиках пространства не можем, у нас не будет в нём инструмента локации.