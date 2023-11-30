Верховная Рада приняла решение не проводить выборы президента и собственные до окончания конфликта с Россией. То есть до конца своего существования.

Авторы рассчитывают, что конфликт будет вечным. Следовательно в этом акте надо видеть рождение новой, сословной элиты шляхетского типа.

Зеленский в этой формуле становится гетьманом, который опирается на узкий круг элитариев – шляхту.

300 самых хитро сделанных человек решили, что настал момент шантажа Запада и выкручивания рук кандидату Байдену накануне выборов.

В общем, поступили как всегда поступает украинская элита, которая считает, что мир крутится вокруг Киева и Кончи Заспы.

Исторически Зеленский делает ошибку – потому что уйти на выборах для него было бы лучшим выходом.

Однако, короля, похоже, сыграла свита. Также видна подростковая обида лично Зеленского на политическую и медиа-машинку Запада.

"Вы мне вчера рукоплескали, а сегодня вы вот какие злые. Хотя делал все как вы говорили, а виноват я. Сейчас я вам покажу", говорит нам в разных формулировках Зеленский.

Большинство элитариев в Киеве, зарабатывающих на кровавом бизнесе, понимают что являются преступниками и для Запада, и для России. Поэтому коллективный мотив Рады понятен. Зелебобикам теперь либо в ЗАГС, либо к прокурору.

Однако, надо признать дерзкий характер ОПГ 95 квартал.

Кинули Москву, прикрываясь Вашингтоном. Теперь шантажируют Вашингтон с помощью Москвы.

С рейдерской точки зрения – красавцы. Действуют дерзко и сверхнагло. Все как Беня учил – Хуцпа на 96%.

Однако, у киевской шляхты есть одна большая проблема – реальные казаки, которые с шаблями и шевронами ВСУ шляхте не подчиняются. У них свои авторитетные полковые командиры.

Кого интересует этот историко-культурный архетип – перечитайте "Черную Раду" Пантелеймона Кулиша.

Ход ОПГ Зеленского понятен и рассчитан на то, что Вашингтон и вооружённая масса жителей постУкраины сосредоточены на борьбе с Россией.

Логика ОПГ Зеленского примерно такая:

Пока советники из США будут командовать украинскими генералами, которые в свою очередь будут отправлять украинских граждан в биореактор.

Россия также будет сосредоточена на военном конфликте, поэтому США никуда не денутся и будут финансировать эту затею.

Сам Зеленский перешел из статуса президента, избранного народом, в статус гетьмана, опирающегося на свою старшину, которая решила стать шляхтой.

Ну что ж. Там где родился гетьман, должно еще 3-4 родиться. Это тоже местная традиция.

Один, из них обязательно предложит Москве свое предательство.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Верховная Рада Украины приняла решение не проводить выборы президента и парламента до окончания конфликта с Россией.

2. Это решение фактически закрепляет текущую властную элиту и превращает её в новое сословие типа "шляхты".

3. Зеленский в этой системе становится "гетьманом", опирающимся на узкий круг элиты.

4. Данный шаг рассчитан на шантаж и давление на Запад в преддверии выборов в США.

5. Зеленский и украинская элита демонстрируют "подростковую обиду" на Запад при принятии этого решения.

6. В то же время командование ВСУ может не подчиняться новой шляхте.

Вывод: решение Рады о заморозке выборов укрепляет власть нынешней элиты и лично Зеленского, но создаёт риски конфликта внутри страны и осложняет отношения с внешними партнёрами.