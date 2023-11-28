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Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Гегеля. Красный университет. М. В. Попов. 15.11.2023.

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Лекцию в Красном университете на тему «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Г. Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 15.11.2023.
Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.html
Все занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4F22IEzIzWd9rN9fF12JNy
II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции М.В. Попова:

1. Наука логики Гегеля начинается с рассмотрения самой простой категории – чистого бытия. О чистом бытии нечего сказать, кроме того, что оно есть.

2. Чистое бытие логически переходит в чистое ничто – о нем тоже нельзя сказать ничего, кроме того, что оно ничто.

3. Дальше выводится категория становления как единства бытия и ничто, их взаимного перехода друг в друга. Это ключевая характеристика диалектики.

4. Становление переходит в наличное бытие, которое есть остановившееся становление, ставшее простым. В нем присутствуют моменты бытия и ничто (небытие).

5. Рассматриваются категории определенности, в-себе-бытия, в-нем-бытия и др. Определенность – это отрицание, нечто внешнее по отношению к вещи.

6. Диалектика требует тщательного логического подхода, последовательного движения от простого к сложному. Момент становления присутствует во всем.

Вывод: Лекция посвящена анализу базовых категорий раздела "Учение о бытии" в "Науке логики" Гегеля. Рассматривается диалектическое развитие от простейших определений бытия и ничто к более сложным, таким как становление, определенность и наличное бытие. Подчеркивается важность правильного логического подхода в диалектике.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MIoeNOW8Chs
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