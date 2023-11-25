Комментарий редакции

Росатом ЗАМКНУЛ ЯДЕРНЫЙ ЦИКЛ! Борис Марцинкевич. Четвертый энергоблок БН-800 Белоярской АЭС после очередной загрузки инновационным МОКС-топливом выведен на 100% мощности. После завершения заданного регламентом периода работы на уровне мощности 85% от номинальной энергоблок № 4 Белоярской АЭС выведен на уровень 100% мощности. Похоже, Россия наконец-то вплотную приблизились к реализации технологии замкнутого топливного цикла в ядерной энергетике. Что это такое, почему это круто и что ещё осталось сделать – обсуждаем в новом видео Геоэнергетика Инфо!

В данном видео обсуждается запуск четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800.

Основные тезисы:

1. Реактор БН-800 работает на быстрых нейтронах и использует в качестве теплоносителя жидкий натрий, который не замедляет нейтроны. Это позволяет эффективнее использовать уран-238 для получения плутония.

2. В активной зоне реактора используется МОКС-топливо – смесь оксидов урана и плутония. Это позволяет утилизировать оружейный плутоний.

3. Реактор прошел испытания с загрузкой МОКС-топлива до 100% и подтвердил проектные характеристики.

4. Следующий этап – установка бланкетов из урана-238 для увеличения коэффициента воспроизводства делящихся материалов.

5. Цель – довести себестоимость электроэнергии до уровня обычных реакторов и замкнуть ядерный топливный цикл.

Вывод: запуск реактора БН-800 – важный этап в развитии технологий реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла в России. Успешное прохождение испытаний подтверждает эффективность конструкции реактора и использования МОКС-топлива. Следующие этапы направлены на повышение экономической эффективности и переход к полностью воспроизводящему ядерному реактору.