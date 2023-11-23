Есть мнение, что этруски, научившие римлян устраивать гладиаторские бои и гонки на колесницах — это русские. Или, как минимум, «италийские славяне». Поскольку, надписи на этрусском языке, признанные официальной наукой не подающимися переводу, легко могут быть прочтены на русском любым желающим. Да и вообще, есть мнение, что Рим, это русское слово «мир» прочитанное задом наперёд. Это чрезвычайно интересное мнение, поскольку обратным ходом из «Рима» (Roma), почему-то получается не «мир», а «амор». И всё это, — да, — может вызвать сильное удивление.

Разбирать эти мнения я, пожалуй, не стану. А лучше расскажу историю из собственного опыта. Был мне лет пять, когда отец принёс несколько выпусков комиксов. Причём, не японских или американских, а французских. На французском, само собой, языке. Читать я тогда уже умел, но французским, понятное дело, не владел, что меня, понятное дело, не остановило. Да и на японском — не остановило бы.

Большинство букв были похожи на кириллические (прочим можно было придумать своё значение). Буквы складывались в слова, которые тоже были на что-то знакомое похожи. А если осмысленной, соответствующей изображению, фразы не получалось, то из разнообразия возможных сходств не трудно было выбрать что-то подходящее. Ведь, язык-то другой. Слова там могут звучать иначе… Кстати, это называется «нестрогость метода». Или же «подгонка решения под ответ».

Так или иначе, где-то через неделю, я, поражая друзей, на французском читал уже бегло, раскрывая суть творящегося на картинках треша с удивлявшей меня самого изобретательностью. Правда, был нюанс. Мне, всё-таки, уже исполнилось пять. Я отлично понимал, что это — игра, и настоящему содержанию текста моё «прочтение» какого-либо отношения не имеет. Что меня очень огорчало. Интересно же было, что происходит на картинках на самом деле.

А если бы мне тогда попались надпись этрусков? Конечно, я прочёл бы. Фигли нам, клёвым паладинам. И сейчас могу прочесть. Вышеуказанным способом. И любой может таким образом читать надписи этрусков. Или китайцев, ориентируясь на сходство иероглифов с вымышленными знаками руницы. Причём, такой трюк не только русский способен проделать. Я так думаю, что японец на своём языке «прочитал» бы что угодно даже с большим успехом. У японцев несколько систем письменности с бездной знаков. Любая из букв неважно какого алфавита будет похожа сразу на несколько из них. Что обеспечивает полную свободу с прочтением даже отдельного символа.

...И вот это в истории с «этруски — это русские» удивляет более всего. Каким образом, в 5+ лет, умея уже читать, можно всё-таки ещё не понимать, что методы любительской лингвистики — это просто игра? Что они срабатывают всегда, а значит, не работают в принципе? Что, скажем, папуас, обученный армянскому алфавиту, обязательно увидит в абсолютно любой надписи что-то похожее на знакомые ему буквы и сложит результат в что-то похожее на слова родного ему языка? Особенно легко, если будет пользоваться методами обратного прочтения и произвольно менять гласные? И что среди папуасов-то таких идиотов, как раз, ни одного нет. Встречаются подобные экземпляры только среди истинных арийцев. С R1a во все поля. Получается, что это не нейтральная мутация, а вредная.

...В реальности письмена этрусков не удалось прочесть, так как язык этого народа не был индо-европейским. Но — если бы был? Причём, — допустим, — был бы даже именно славянским языком. Благо, славяне в это время уже появились. Тогда-то надписи удалось бы прочитать?

Да. Удалось бы. Но не любителям. Только экспертам в области палеолингвистики. Любитель, ориентируясь на сходство с современным русским, смог бы понять одно слово из десяти — и то неправильно. Шансы на успех были бы худшими, чем при попытках читать на чешском или польском. В детстве у меня были книги на этих языках — я проверял. Несравненно худшими. Ведь в этрусско-славянском не было бы общих для всех славянских языков заимствований из греческого, латыни и английского, составляющих в итоге очень весомую часть лексики.

Прошло две с половиной тысячи лет. Живой язык постоянно меняется, пополняясь новыми словами и, реже, теряя старые, выходящие из употребления. Теперь это происходит стремительно, буквально на глазах. Раньше — медленнее происходило. Тем не менее, «Слово о полку Игореве» ныне общедоступно только в переводе на современный русский. Оригинальный язык произведения сейчас уже некоторыми местами плохо понятен даже специалистам. А тут-то различия должны быть втрое масштабнее.

...И, кстати, не в тему, но тоже смешно. Иногда можно услышать, что русский так близок к санскриту, что языки взаимопонятны. Были бы, если бы ведические индусы зачем-то не превратили бы родную руницу в не читаемые закорючки. Смешно это, ибо, если бы не являлось ложью, означало бы, что именно русский язык, в отличие от прочих, не развивался и, соответственно, не менялся безумно долгий срок — дольше чем существует в реальности.

Но не меняются мёртвые языки, — именно такие, как санскрит. Консервативными, меняющимися медленно, являются языки с небольшим количеством носителей, находящихся, к тому же, в культурной изоляции и культурном застое. Если нет новых понятий, не нужны и новые слова. Языки папуасов живших на Новой Гвинее 5000 лет назад, скорее всего, не слишком отличаются от языков современных обитателей острова.

Тем не менее, надписи этрусков на этих языках тоже можно читать.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Существует мнение, что этруски, научившие римлян устраивать гладиаторские бои, были русскими или славянами, так как надписи на этрусском языке можно прочесть на русском. Однако эти мнения автор считает сомнительными.

2. Автор приводит пример из детства, когда он "читал" комиксы на французском языке, не зная его - просто по сходству букв и ассоциациям. Таким же образом можно "прочитать" любые незнакомые надписи.

3. Удивительно, что некоторые взрослые так же, как дети, используют подобные нестрогие методы "чтения" незнакомых текстов и делают на этом основании серьезные выводы.

4. В реальности язык этрусков не расшифрован, так как не был индоевропейским. Даже если бы он был славянским, спустя 2500 лет его всё равно смогли бы прочесть только эксперты-лингвисты.

Вывод:

Автор критикует попытки любительской "расшифровки" неизвестных письменностей, основанные лишь на внешнем сходстве знаков. Такой подход не является строгим научным методом и может приводить к ошибочным результатам. Для изучения древних текстов необходима кропотливая работа профессиональных лингвистов.