Знакомьтесь: захватчики Земли Часть 1.

Уверен, многие из Вас на протяжении всей жизни чувствуют: здесь что-то не так.

Не должно быть на Земле столько несправедливости и жестокости; не должен человек быть столь ограниченным и тупым; не должно быть сложно честным и справедливым; не должно быть выгодно лживым и бессовестным. Не может наука столько лет топтаться на месте, промышленность – заставлять дышать людей ядами, сельское хозяйство – давать невкусную и вредную пищу.

Многие недоумевают по поводу загадок истории: всех этих циклопических сооружений, которые непонятно кто и когда построил. Других удивляют климатические сдвиги и радикальные ландшафтные преобразования, когда на местах цветущих цивилизаций вдруг возникают пустыни, моря, океаны или же огромные города вдруг оказываются засыпанными землёй, а на огромных территориях вдруг исчезает вся растительность.

Некоторые, углубляясь в изучение различных религиозных концепций, начинают понимать, что всё это не более чем абсурд и манипуляция сознанием. Жизненные ценности и поведение служителей различных культов только подтверждают такое мнение.

Кто разжигает войны и геноцид, кто дарит людям оружие огромной разрушительной мощи и направляет их на дорогу самоуничтожения? Кто управляет всеми этими полоумными правителями, коим место в психлечебницах?

Кто летает по небу, под водой и под землей на необычных аппаратах? Кто похищает людей, убивает животных, птиц и морских обитателей?

Кто? Зачем? Почему?

Врага неплохо было бы изучить прежде, чем лезть в драку…

Генри Форд. Введение в «Еврейские протоколы».

1920 г.

Лица, которые охотнее занимаются теорией еврейского мирового господства, чем изучением влияния этого господства на современный мир, чаще всего ссылаются на те 24 документа, которые известны под названием “Протоколы Сионских мудрецов”. Они обратили на себя внимание всей Европы и еще недавно вызывали бурный обмен мнениями в Англии. Напротив, в Соединенных Штатах ими занимались очень слабо. Это именно те документы, исследование которых было предпринято год тому назад Департаментом Юстиции, и которые были изданы в Лондоне государственной типографией британского правительства «Ейр и Спетиссвуд».

Кто дал этим документам впервые название “Протоколов Сионских мудрецов”, неизвестно. Без большого искажения из них можно было бы исключить всякий намек на их еврейское происхождение. И всё-таки все главные пункты программы мирового порабощения в таком широком объёме, какого ещё не знал мир, остались бы во всей своей неприкосновенности. Только отсутствие указания на их еврейское происхождение внесло бы в протоколы ряд противоречий, которые ныне в них отсутствуют. Конечною целью, поставленной в протоколах, является разрушение всего уклада государственного управления современного человечества, чтобы взамен его создать новую мировую силу в форме неограниченной правящей власти.

Такой план не мог возникнуть ни в одном из правящих классов, которые ныне обладают полнотой государственной власти. Скорее его могли создать анархисты. Но последние не стремятся к созданию формы правления в виде неограниченной единоличной власти. Пожалуй, можно себе представить автора такого плана в виде сообщества французских революционеров, вроде тех, которые жили во времена Французской революции с хорошо известным герцогом Орлеанским во главе.

Но такие революционеры больше не существуют, а между тем изложенная в Протоколах программа находится в состоянии длящегося осуществления и не только во Франции, но и во всей Европе, и, в особенности, в Соединенных Штатах.

В том виде, в каком Протоколы стали теперь известны, – а нужно думать, что это была их первоначальная форма, – в них нельзя обнаружить противоречий. Указание на еврейское авторство является существенным для внутренней связи их, как целого. Если бы они являлись подделкой, за которую их выдают еврейские подголоски, то лица, их подделавшие, не преминули бы подчеркнуть их еврейское происхождение настолько ярко, чтобы антисемитская цель их бросалась каждому в глаза.

А, между тем, слово “еврей” встречается в них всего два раза. Лишь при внимательном их изучении, чего средний читатель в такого рода вещах не делает, представляется возможным уяснить себе план установления будущего мирового самодержца, и тогда только становится ясным, из какого лагеря это исходит.

В то же время все эти документы не оставляют ни малейшего сомнения в том, против кого именно направлен план. В них не говорится о борьбе с аристократией, капиталом или правительством, как таковыми. Наоборот, там даются совершенно определенные указания, каким путем нужно создавать аристократию, капитал и правительство. Весь план направлен против всех народов мира, которым дается общее имя “неверных”. Частое упоминание о “неверных” устраняет всякое сомнение о цели, которую имеют в виду документы.

Большинство даваемых там указаний по части распространения разлагающих “свободолюбивых” мыслей имеет целью заручиться содействием народных масс, как средством, доведя их притом до такого состояния вырождения и духовной смуты, которое обратило бы их в лишенное всякой воли орудие. Рекомендуется поощрять всякого рода освободительные движения и сеять всюду разлагающие учения в области религии, экономической, политической и домашней жизни, чтобы расшатать человеческие общества.

Расчет в том, чтобы, когда наступит время увенчать весь план, народ уже не мог этого заметить и подчинился бы ему, даже если обман вышеуказанных учений был бы обнаружен.

В протоколах не говорится: “мы, евреи, желаем сделать то-то”. Фраза всегда строится так: “неверных надо заставить думать то-то и то-то или поступать так-то и так-то”. За исключением двух-трех мест в последних протоколах, для обозначения расового различия мы неизменно встречаемся лишь с выражением “неверный”.

Так, например, в первом протоколе мы читаем: «Драгоценные качества народа – честность и чистосердие – в политике должны почитаться пороками, так как они ведут к погибели вернее и несомненнее, чем злейший враг. Эти качества являются отличительными признаками политики неверных: мы не будем руководствоваться ими.»

Далее написано: «На развалинах наследственной аристократии неверных мы воздвигнем аристократию наших образованных классов и выше всего поставим аристократию денег. В основание этой новой аристократии мы положим богатство, которым мы владеем, и науку, которая будет направляема нашими мудрецами.»

Наконец, сказано: «Мы заставим увеличивать рабочую плату, что, впрочем, будет бесполезно для рабочих, так как в то же самое время мы увеличим цену на необходимые предметы продовольствия под предлогом падения земледелия и скотоводства. Точно также мы искусственным путем глубоко подорвём источники производства товаров посредством внушения рабочим анархических идей, и приучим их к употреблению спиртных напитков.»

Такие мысли могли бы быть подделкою, если бы они были написаны за последние десять лет. Но они были напечатаны, по крайней мере, 14 лет тому назад, что видно из копии, находящейся в Британском музее с 1906 года. В России эти протоколы были в обращении уже несколько лет перед тем.

Далее мы читаем: «С целью скрыть истинное положение вещей от неверных, дабы это не стало им известно раньше времени, мы замаскируем наши планы, якобы стараясь улучшить положение рабочего класса, и будем проповедовать новые великие экономические принципы: этим путем на почве наших экономических теорий вырастет оживленное разногласие.»

Эти выдержки ясно знакомят нас со стилем Протоколов, когда они говорят о двух сторонах, которые имеют в виду. “Мы – это авторы, а “неверные” – те, о которых идет речь. В 14-м протоколе это ясно можно видеть: «В этой разнице мышления и способа рассуждения между неверными и нами лежит печать нашего избранничества, как избранного народа, как высших человеческих существ, ясно отличающихся от неверных, которые обладают лишь инстинктивным и животным духом. Они способны наблюдать, но не способны предвидеть, они ничего не изобретают (кроме разных материальных вещей). Из этого ясно видно, что сама природа избрала нас для того, чтобы господствовать над миром и управлять им. Таков был издревле способ евреев делить человечество: в их глазах оно состояло только из евреев и неверных; каждый, кто не был евреем, был неверным».

Как пользуются в Протоколах словом “еврей”, можно видеть из следующего места протокола 8: «До наступления возможности поручить ответственные посты нашим братьям без опасности для них, мы будем замещать высокие посты такими личностями, характер которых и всё их прошлое вырыли пропасть между ними и их народом.» Этот обычай выдвигать на первый план “фронт неверных” в целях сокрытия следов еврейского господства широко практикуется в настоящее время в финансовом мире. Размеры успеха в этой области с тех пор, как эти слова были написаны, показывает случай на конвене в Сан-Франциско, где для кандидатуры на президентский пост было выдвинуто имя Брандеса.

Легко можно ожидать, что общественное мнение все более и более будет свыкаться с мыслью занятия высших государственных постов евреями, но, собственно говоря, это уже явилось бы лишь небольшим шагом вперед сравнительно с тем влиянием, которым в настоящее время пользуются евреи. Нет ни одной должностной функции американского президентского правления, в которой евреи тайно не принимали бы огромного участия и в настоящее время. Фактического занятия президентского кресла вовсе не нужно для еще большего усиления власти евреев; это могло бы принести пользу разве только в том отношении, чтобы способствовать исполнению известных вещей, точно совпадающих с планами, изложенными в Протоколах.

Еще одна особенность, которая привлекает внимание читателя, заключается в том, что в этих документах вовсе отсутствует увещевательный тон. Они вовсе не служат целям пропаганды и не стараются возбудить честолюбие или энергию тех, к кому они обращаются. Они холодны, как статьи закона, и их содержание строго фактическое, подобно статистическим таблицам. Нет в них призыва: “вставай, подымайся, рабочий народ”, нет и истерических выкриков: “долой неверных”.

Если эти Протоколы действительно были составлены евреями в доверительном порядке или если они действительно содержат в себе основные положения еврейской мировой программы то, во всяком случае, предназначены они были не для агитаторов, но лишь для посвященных высших степеней, и притом хорошо подготовленных и испытанных.

Защитники еврейства иногда ставили вопрос: “Если бы такая еврейская мировая программа существовала, то возможно ли допустить, что евреи изложат её письменно и опубликуют?” По-видимому, эти Протоколы в действительности излагались только устно теми, кто их докладывал. Нужно думать, судя по форме, в которой они стали известны, что это скорее лишь записи слышанного, сделанные одним из слушателей. Одни изложены подробно, другие кратко. С того времени, как они стали известны, не раз высказывалась мысль, что они представляют собой конспекты, которые были розданы по всей вероятности во Франции или в Швейцарии лицам, заинтересованным в еврейских делах.

Попытка приписать им русское происхождение опровергается грамматическими признаками, изложенными в них взглядами и характером откликов на современные события.

Из всего строя Протоколов можно вывести заключение, что первоначально они являлись как бы лекциями, так как из них явствует, что цель их не убедить в необходимости принять известную программу, а лишь осведомить о ней как о такой, которую уже начали проводить в жизнь. В ней отсутствует призыв дружно сомкнуться и собраться с силами, равно как и приглашение высказать о ней своё мнение по существу. Напротив, в Протоколах ясно сказано, что всякий обмен мнениями и всякие разъяснения нежелательны.

«В то время, как мы проповедуем неверным свободу, мы сами будем держать наш народ и наших уполномоченных в совершенном повиновении.»

«Проект будущего государственного управления должен явиться плодом творчества единого ума… Поэтому мы должны быть знакомы с планом действия, но споры о нём недопустимы, если мы не хотим разрушить его единства… Таким образом, вдохновенное творение нашего вождя не должно быть известно не только народным массам, которые разрушили бы его единство, но даже небольшому числу людей.»

Если мы рассмотрим голое содержание Протоколов, то станет ясным, что очерченная в этих записях программа в то время, когда эти лекции читались, не являлась чем-то новым; ничто не указывает на недавнее её происхождение. Тон её – скорее тон религиозного завещания, которое передавалось особо доверенным и посвященным личностям из поколения в поколение. В ней нельзя найти отражения современного образа мыслей или живого воодушевления; только спокойная уверенность давно известных фактов и давней, проверенной опытом, политики царит в ней.

Впрочем, в самих Протоколах, по меньшей мере в двух местах, содержится указание на их возраст. В первом протоколе мы читаем: «Уже в давние времена мы были первыми, которые бросили в массы лозунги: “Свобода, Братство и Равенство”. С тех пор избиратели, подобно попугаям, повторяли их бесчисленное количество раз; люди со всех сторон стекались к этой приманке и этим уничтожили благополучие человечества и истинную свободу личности… Считавшиеся умными и рассудительными в среде неверных не поняли всей двусмысленности этих слов, не поняли их внутреннего противоречия, не увидели, что в природе нет равенства…»

Второй намек на время составления Протоколов находится в 13-м Протоколе: «Решение политических вопросов не дано никому, кроме тех, которые установили нашу политику и ведут её уже в течение многих столетий.» Весьма возможно, что это место имеет в виду тайный еврейский Синедрион, который существовал внутри известной еврейской касты из поколения в поколение.

Нужно здесь вновь напомнить: ни авторы Протоколов, ни упомянутые там вожди не могут принадлежать к теперешнему правящему классу, так как вся их программа прямо враждебна интересам такого класса. Равным образом, они не могут принадлежать и к какой-нибудь национально-аристократической группе, подобной немецкому юнкерству, ибо методы, предложенные в программе, лишили бы эту группу всякого влияния. Они могут принадлежать только народу, который, не имея сам государственной власти в собственном смысле, ничего потерять не может, а выиграть может всё, и который сохранил себя в полной неприкосновенности среди всеобщего мирового распада. Этим признакам удовлетворяет только один народ.

Из всего духа Протоколов ясно видно, что лицо, их создавшее, само не стремится к почестям. Документы эти отличаются отсутствием всякого личного честолюбия. Все планы, цели и ожидания сливаются в одной цели – будущий Израиль. И это будущее, по-видимому, может быть достигнуто только одним способом – тщательным искоренением известных руководящих идей, присущих неевреям.

Протоколы говорят о том, что было сделано раньше; о том, что делалось во время их записи; и о том, что ещё остается сделать. По полноте разработки отдельных подробностей, по планомерности действий и по глубине понимания интимнейших источников человеческой деятельности, ничего подобного до сей поры не было известно. Протоколы поистине ужасны своим мастерским пониманием тайн жизни; ужасны и полным сознанием собственного превосходства, основанного на том знании, которым они проникнуты. Они поистине были бы достойны приговора, высказанного недавно евреями, что они являются творением вдохновенного безумца, если бы то, что содержится в них на словах, не отражалось в удобочитаемой для всех форме на страницах самой нашей жизни, в стремлениях и делах современности.

Критика в адрес нееврев, содержащаяся в Протоколах, справедлива. Ни одного положения о свойствах нееврейского духа и о легкости, с какой он поддается чужому влиянию, отрицать не приходится. Самые тонкие нееврейские мыслители дали навязать себе веру в те же причины прогресса, которые были внушены рядовым умам путем злейшей и лукавой пропаганды.

Правда, то там, то здесь появлялись мыслители, которые утверждали, что так называемая наука не всегда является истинной наукой, и что так называемые экономические законы, исповедуемые как консерваторами, так и радикалами, вовсе не законы, а искусственные измышления. Случалось, что более тонкий наблюдатель утверждал, что расточительность и распущенность вовсе не вытекают из внутренней потребности народов, а были им планомерно подсунуты и методически поощрялись. Были и такие, которые доказывали, что большая часть того, что называется “общественным мнением”, является ничем иным, как только подкупной махинацией, не имеющей ничего общего с истинным общественным духовным настроением.

Но если таким образом то тут, то там и удавалось найти путеводную нить, то массам это оставалось неизвестным, и распутать до конца весь клубок и подойти к первоисточнику всё же никогда не удавалось ввиду отсутствия у прозревших выдержки в исследовании и совместной работы.

Главная причина того, что в течение одного или двух десятилетий Протоколы производили впечатление на многих стоявших у кормила правления государственных людей всего мира, заключается в том, что в них содержится объяснение, где источник заблуждений и каким целям они служат. Протоколы являются путеводной нитью в современном лабиринте.

Давно пора, чтобы народы были осведомлены об этом.

Будем ли мы смотреть на Протоколы, как на акты, имеющие доказательную силу против еврейства, или нет, во всяком случае в них содержится поучительный материал о том, как массы, подобно стаду баранов, бросаются то в одну, то в другую сторону под влиянием внушений для них непонятных, и какими средствами это достигается.

Можно почти с уверенностью сказать, что когда основные положения Протоколов станут известны широким кругам населения и будут поняты народами, критика нееврейского духа, которая в них содержится и в настоящее время должна почитаться правильной, утратит свою верность.

В следующей главе мы рассмотрим подробно эти документы и ответим на вопросы, вытекающие из их содержания. Но перед этим невольно напрашивается вопрос: можно ли предполагать, что Программа Протоколов будет доведена до успешного завершения?

Программа уже находится на пути успешного завершения. Во многих главных своих чертах она уже претворилась в действительность. Но это не должно внушать ни беспокойства, ни страха, ибо живым орудием против неё, как в частях уже завершенных, так и в незавершенных, является широкая гласность. Народы должны знать. Методы изложенного в Протоколах плана сводятся к тому, чтобы поддерживать в народах волнения, сеять в них тревогу и будить страсти. Противоядие заключается в просвещении народов. Просвещение же изгоняет предубеждение. Достигнуть этого полезно как для евреев, так и для неевреев.

Еврейские писатели часто злоупотребляют тем, что представляют дело так, как будто предрассудки имеются лишь с одной стороны. Протоколы должны теперь найти самое широкое распространение среди самого еврейского народа, дабы он сам мог принять меры против таких явлений, которые заставляют другие народы относиться к нему с подозрением…

Эта программа для своего осуществления требует времени, и действительно, Протоколы говорят, что она потребовала много времени – даже целых столетий. Всякий, кто углубится в эту проблему, найдёт, что начиная с первого века, программа, содержащаяся в Протоколах, являлась программой еврейской расы и ею проводилась в жизнь. Она потребовала 1900 лет, чтобы в результате получилось современное порабощение Европы, выразившееся в одних странах в политическом порабощении, а во всех без исключения – в порабощении экономическом. Но в Америке эта программа потребовала всего лишь 50 лет для того, чтобы добиться того же результата.

Источник: http://otstoja.net/psm/3/