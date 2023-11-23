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Самонадеянно и дерзко, или Дальневосточный план ГОЭЛРО (Борис Марцинкевич)

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«После фразы президента о том, что на Дальнем Востоке необходимо обеспечить опережающее развитие энергетики, серьезным ответом может стать условный «дальневосточный план ГОЭЛРО». Звучит самонадеянно и дерзко? Так ведь и необходимость интенсифицировать развитие федерального округа, занимающего 42% территории России, но в котором проживает только 11% нашего населения — совершенно не тривиальна…». Рассказывает Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

В данном видео обсуждается тема развития энергетики на Дальнем Востоке России. Основные тезисы этой беседы можно сформулировать следующим образом:

1. Развитие Дальнего Востока названо национальным приоритетом на весь 21 век, энергетика должна там развиваться опережающими темпами.

2. Газификация – хорошее решение, но не универсальное. Нужно использовать как минимум два энергоресурса для обеспечения энергобезопасности.

3. Помимо газа, необходимо развивать гидроэнергетику, атомную энергетику, угольную генерацию. Солнце и ветер – для локальных решений.

4. Нельзя полностью отказываться от угля, необходимо внедрять новые технологии его использования по примеру Китая.

5. Нужен отдельный "Дальневосточный план ГОЭЛРО" с учетом специфики всех 11 регионов округа и их возможностей.

Вывод: для развития Дальнего Востока требуется комплексный подход в энергетике с учетом всех доступных местных ресурсов, а не универсальное решение для всей территории. Необходимо детальное планирование с анализом ситуации в каждом конкретном регионе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0tE3o0WJzUk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30971 26309
    марина два часа назад

      В день саммита столицу Белоруссии накрыла метель, сообщает РИА Новости. На улице практически нулевая видимость, валит снег и гуляет сильный ветер. Несмотря на непогоду, аэропорт Минска продолжает работу в штатном режиме. В Сети появились кадры, где Путин спускается с трапа самолета. Российского президента встретили премьер-министр страны Роман Головченко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, уточняет Sputnik. Заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Минске 23 ноября. В белорусской столице собрались лидеры всех стран ОДКБ, за исключением Армении.

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