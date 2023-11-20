Симпозиум 39. XXIV СЪЕЗД ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМ. И.П. ПАВЛОВА Когнитивные механизмы мозга и нейротехнологии для искусственного интеллекта. Председатели: Шелепин Ю.Е. (ИФ РАН), Куприянов М.С. (СПбГЭТУ ЛЭТИ), Черниговская Т.В. (СПбГУ) Зал «Пастернак 1+2» 3 этаж.

Рассуждая об искусственном интеллекте в рамках своего второго доклада, Татьяна Черниговская напомнила участникам съезда, что человечество уже столкнулось со стремительно ускоряющимся и изменяющимся миром. По словам директора Института когнитивных исследований СПбГУ, эта новая реальность одновременно несет в себе и угрозы, и возможности.

«Мы такие, какие есть, со всеми достижениями и провалами нашей цивилизации, благодаря нашему мозгу. Человечество развивается так стремительно, все ускоряясь, завоевывая не только планету, но имея еще более амбициозные планы, благодаря развитию информационного мира ― способности людей к оперированию знаковыми системами ―от вербального языка до языков математики и музыки», ― заметила профессор СПбГУ.

Она уточнила, что разнообразные современные гаджеты и устройства действительно имеют много полезных характеристик. Тем не менее без ответственного участия человека они становятся бесполезными или даже опасными.

Современные технологии могут поражать воображение и превосходить возможности людей. Например, сейчас существуют компьютерные программы, способные обыгрывать человека не только в шахматы, но и в го или покер. Но все же, по мнению профессора СПбГУ, искусственный интеллект не может освоить все, что подвластно человеческому разуму.

«Человечеству сейчас стоит притормозить и подумать о возможном будущем с искусственным интеллектом. Нам нужно договариваться о том, как не потерять базовые представления о реальности, как не потерять контроль над нею… Прозрачный мир неизбежно ведет и к пересмотру базовых этических норм, ценностей и смыслов. Не нужно добавлять социального хаоса в сдвинувшийся мир», — заключила Татьяна Черниговская.

ТАЙМИНГ:

00:39 Выступление о нейролингвистике

• Татьяна Владимировна Чернигова представляет доклад о нейролингвистике, искусственном интеллекте и их влиянии на человечество.

• Она обсуждает опасность создания искусственного интеллекта и его влияние на человеческий мозг и общество.

09:06 Александр Романович Лурия и его вклад в нейролингвистику

• Татьяна Владимировна рассказывает о вкладе Александра Романовича Лурии в нейролингвистику и его книге "Язык и сознание".

• Она отмечает сложность и глубину этой области науки и подчеркивает важность работы с ней.

10:45 Обсуждение искусственного интеллекта

• В видео обсуждается, что искусственный интеллект не может полностью заменить человеческий мозг, так как он не обладает способностью к творчеству и интуиции.

• Искусственный интеллект может быть использован для решения определенных задач, но не может заменить человеческий мозг в целом.

13:04 Мозг и когнитивность

• Мозг не имеет определенных "мест" для музыки, формул или других когнитивных действий, так как они распределены по всему мозгу.

• Вместо этого, мозг использует контекст и алгоритмы для обработки информации и принятия решений.

19:15 Проблема понимания и когнитивности

• Искусственный интеллект может понимать и отвечать на вопросы, но не может понять, что такое понимание и когнитивность.

• Вопрос о том, что такое когнитивность, остается открытым, и его решение может быть связано с эволюцией и биологическими масштабами.

21:20 Искусственный интеллект и его влияние на общество

• Видео обсуждает проблему искусственного интеллекта и его влияние на общество.

• Искусственный интеллект уже создает произведения искусства, такие как картины, которые продаются на аукционах.

• Возникает вопрос, как отличить оригинал от копии, созданной искусственным интеллектом.

24:02 Опасности искусственного интеллекта

• Искусственный интеллект может создавать ходы, которые не могут быть воспроизведены людьми.

• Разработчики искусственного интеллекта могут перестать понимать, что делает их система.

• Возникает тревога о том, что искусственный интеллект может утратить контроль над собой.

31:07 Нейролингвистика и искусственный интеллект

• Нейролингвистика изучает язык и его структуру, что может быть полезно для создания искусственного интеллекта.

• Искусственный интеллект может научиться выражать эмоции и страдать вместе с людьми.

34:31 Заключение

• Философ Эммануил Кант говорит, что никакие запреты не действуют, и мы должны полагаться на свой внутренний закон.

• Великие цивилизации исчезли из-за того, что они не смогли справиться с развитием искусственного интеллекта.

• Нейролингвистика может помочь нам понять, как работает наш язык и как он может быть использован для создания искусственного интеллекта.

Доклад XXIV съезда физиологического общества им. И.П. Павлова (14 сентября 2023, Санкт-Петербург), Т.В. Черниговская (СПбГУ, Санкт-Петербург).



Комментарий редакции

В данной лекции Татьяна Владимировна Черниговская затрагивает следующие основные тезисы:

1. Нейролингвистика не имеет отношения к нейролингвистическому программированию, это совершенно разные области. Нейролингвистика изучает связи между языком и мозгом.

2. Мозг нельзя рассматривать как набор отдельных локализованных зон, отвечающих за разные функции. В мозге все представлено распределенными нейронными сетями, а ключевую роль играет контекст.

3. При создании искусственного интеллекта мы опираемся на принципы, которые наблюдаем в естественном интеллекте человека. Однако мы не до конца понимаем, как устроен человеческий мозг и естественный интеллект.

4. Системы искусственного интеллекта развиваются очень быстро, их возможности растут лавинообразно. Уже сейчас они могут делать то, что раньше считалось невозможным для машин, например, создавать произведения искусства.

5. Существует опасность, что мы перестанем понимать принципы работы систем ИИ и потеряем над ними контроль. Необходимо задуматься о правилах и этике в этой сфере.

В целом, в лекции поднимается вопрос о бурном прогрессе в области искусственного интеллекта, растущих возможностях ИИ и связанных с этим рисках, необходимости глубоко изучать работу человеческого разума. Делается акцент на междисциплинарном подходе, объединении усилий специалистов из разных сфер.