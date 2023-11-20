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Главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв и заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев обсуждают, почему каждую неделю происходят одинаковые колебания топливных цен на бирже; какую роль в этом играют словесные интервенции представителей госорганов и сезонный фактор и может ли бензин стоить дешево. Эксперты затронули также и международную повестку: новый потолок цен на нефть из России, закрытие проливов Данией для нашей нефти, а также санкции от США для танкеров, перевозивших российские углеводороды.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Причины колебаний цен на топливо на бирже. Отмечается, что цены падают после еженедельных совещаний в правительстве, а потом восстанавливаются. Это связывается с влиянием госорганов и их "словесными интервенциями".

2. Перспективы государственного регулирования цен на топливо. Обсуждается возможность перехода к прямому регулированию с установлением предельных цен.

3. Ситуация на мировом рынке нефти. Отмечается, что, несмотря на санкции, российская нефть продолжает поставляться за рубеж, используя различные схемы.

4. Политика США в отношении Венесуэлы. Подчеркивается, что США ослабляют санкции против Венесуэлы, чтобы нарастить предложение нефти на мировом рынке.

5. Перспективы "зеленой" энергетики. Скептически оцениваются возможности быстрого перехода к возобновляемым источникам энергии взамен нефти и газа.

Вывод: в беседе затрагивались актуальные вопросы конъюнктуры мирового нефтяного рынка и энергетической политики. Отмечается сохраняющаяся зависимость мировой экономики от углеводородов.