КЛГД 03. «Система разрешения противоречий развития социализма как система диктатуры пролетариата»
7 ноября 2023 года состоялось третье занятие Кружка любителей гегелевской диалектики на тему «Система разрешения противоречий развития социализма как система диктатуры пролетариата».
Как показало обсуждение на занятии кружка, высказанное Лениным в докладе на Втором съезде Коминтерна понимание диктатуры пролетариата как упорной борьбы, кровавой и бескровной, военной и хозяйственной, насильственной и мирной, педагогической и администраторской против сил и традиций старого общества, вполне резюмирует постигнутое на занятии понимание системы планомерного разрешения противоречий социализма как первой фазы коммунизма. Следующее занятие Кружка любителей гегелевской диалектики состоится 28 ноября 2023 г.
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
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Комментарий редакции
В лекции рассматриваются следующие основные тезисы:
1. Ленин подчеркивал важность диалектики для понимания и разрешения противоречий социализма. Все должны стать "друзьями гегелевской диалектики", изучать историю и применять диалектический метод в борьбе за общественный прогресс.
2. Рассмотрены 5 основных противоречий социализма:
- между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выходом из капитализма;
- между непосредственно общественным характером производства и товарностью;
- между бесклассовой природой социализма и неполным преодолением классов;
- между планомерностью социалистического производства и стихийностью;
- между интересами рабочего класса и проявлениями бюрократизма и карьеризма.
3. Эти противоречия разрешаются путем классовой борьбы рабочего класса за коммунистические принципы социализма. Рабочий класс должен осуществлять контроль и руководство социалистическим обществом.
4. Диктатура пролетариата, согласно Ленину, представляет собой систему разрешения указанных противоречий путем упорной классовой борьбы.
5. Таким образом, рассмотрение системы противоречий социализма позволяет глубже понять диалектическое содержание диктатуры пролетариата.
Вывод: в лекции показана важность диалектического анализа противоречий социализма для понимания сущности диктатуры пролетариата как системы их разрешения путем классовой борьбы рабочего класса. Рабочий класс должен осуществлять руководство и контроль для преодоления этих противоречий и движения к коммунизму.