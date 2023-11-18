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Старушка Европа готова тряхнуть своим колониальным прошлым. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Планы Дании перекрыть транспортировку российских энергоресурсов через датские проливы под предлогом заботы об экологии. Это будет нарушением международного права и может рассматриваться как недружественный акт по отношению к России.

2. Создание Евросоюзом экспедиционного корпуса численностью 5000 человек. Это свидетельствует о стремлении ЕС проводить агрессивную внешнюю политику и вести "дипломатию канонерок".

3. Проблемы европейского ВПК с производством боеприпасов для Украины – нехватка энергоресурсов, низкая мобилизационная готовность, нежелание населения затягивать пояса. В этом плане Россия пока опережает.

4. Ход боевых действий в секторе Газа. Израилю пока не удается рассечь сектор на две части, темп наступления замедлился из-за партизанских действий. Потери с обеих сторон сопоставимы.

Вывод: в беседе обсуждались актуальные военно-политические события на международной арене, затрагивающие интересы России. Отмечались попытки Запада оказать давление на Россию, но также и трудности Запада с быстрым наращиванием военного потенциала.

Источник: https://rutube.ru/video/b1929f5bd08e9322d2d70c6e31171030/
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