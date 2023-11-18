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Лунный календарь. Мифы и правда о Луне. Часть 1

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Кирилл Запорожец.
Продолжаем разъяснять Лунный календарь древних Ариев.

Интересно, если бы не было Луны, тогда ночи должны быть тёмными? Оказывается, Луна всё-таки испускает свет, но не тёплый, а холодный.
Также Луна защищает Землю…
Вы узнаете в какие дни бывают лунные и солнечные затмения…

Об этом и многом другом полезном, интересном и таинственном вы узнаете, посмотрев ролик с Кириллом Запорожцем «Лунный календарь. Мифы и правда о Луне».

Если эта тема важная — расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Луна играет важную роль в жизни Земли и людей. Без Луны не было бы ночей, приливов и отливов. Луна стабилизирует ось вращения Земли.

2. Луна испускает собственный холодный свет, который отличается от горячего света Солнца. Это было доказано экспериментально.

3. Луна является защитницей Земли, перехватывая многие астероиды и метеориты. Раньше у Земли было несколько лун.

4. Существует лунный календарь, основанный на фазах Луны. Он тесно связан с женским началом.

5. Лунный месяц делится на 4 фазы, соответствующие 4 стихиям. Фазы Луны влияют на характер и судьбу человека.

6. Есть два способа счета лунных дней – индийский и персидский. Они незначительно отличаются.

7. Нужно изучать и солнечный, и лунный календари, чтобы понимать закономерности мира.

Вывод: Луна играет важную роль в жизни Земли и человека. Лунный календарь тесно связан с женским началом и влияет на характер человека. Для полноценного понимания мира важно изучать как солнечный, так и лунный календари древних народов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TXZv9GXPKmk
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