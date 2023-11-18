Лунный календарь. Мифы и правда о Луне. Часть 1
Кирилл Запорожец.
Продолжаем разъяснять Лунный календарь древних Ариев.
Интересно, если бы не было Луны, тогда ночи должны быть тёмными? Оказывается, Луна всё-таки испускает свет, но не тёплый, а холодный.
Также Луна защищает Землю…
Вы узнаете в какие дни бывают лунные и солнечные затмения…
Об этом и многом другом полезном, интересном и таинственном вы узнаете, посмотрев ролик с Кириллом Запорожцем «Лунный календарь. Мифы и правда о Луне».
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Комментарий редакции
В данной лекции рассматриваются следующие основные тезисы:
1. Луна играет важную роль в жизни Земли и людей. Без Луны не было бы ночей, приливов и отливов. Луна стабилизирует ось вращения Земли.
2. Луна испускает собственный холодный свет, который отличается от горячего света Солнца. Это было доказано экспериментально.
3. Луна является защитницей Земли, перехватывая многие астероиды и метеориты. Раньше у Земли было несколько лун.
4. Существует лунный календарь, основанный на фазах Луны. Он тесно связан с женским началом.
5. Лунный месяц делится на 4 фазы, соответствующие 4 стихиям. Фазы Луны влияют на характер и судьбу человека.
6. Есть два способа счета лунных дней – индийский и персидский. Они незначительно отличаются.
7. Нужно изучать и солнечный, и лунный календари, чтобы понимать закономерности мира.
Вывод: Луна играет важную роль в жизни Земли и человека. Лунный календарь тесно связан с женским началом и влияет на характер человека. Для полноценного понимания мира важно изучать как солнечный, так и лунный календари древних народов.