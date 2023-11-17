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США готовят крупную провокацию вокруг Тайваня

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В студии главный редактор канала "День" Андрей Фефелов.

Комментарий редакции

В этом видео обсуждается сложная ситуация вокруг Тайваня и его отношений с Китаем и США.

Основные тезисы:

1. Тайвань производит передовые микрочипы, которые необходимы для технологий искусственного интеллекта и обрабатывания больших данных. Китай зависит от импорта этих чипов.

2. США ввели запрет на экспорт чипов в Китай, чтобы замедлить его технологическое развитие.

3. Китай стремится к воссоединению с Тайванем, чтобы получить доступ к производству чипов.

4. США выступают за сохранение статус-кво и поддерживают независимость Тайваня.

5. Китай оказывает экономическое, политическое и военное давление на Тайвань.

6. Существует высокий риск военного конфликта между Китаем и США из-за противоречий вокруг Тайваня.

Вывод: Тайвань является объектом острого геополитического соперничества Китая и США из-за своих передовых технологий производства микрочипов. Ситуация чрезвычайно напряженная и несет риски военной эскалации.

Источник: https://rutube.ru/video/c9c8fa2102e9b70aaafd6fb25b99bb91/
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 11691 8999
    чужой два часа назад

      Дружить надо. Россия поможет Китаю, а Китай поможет России.
      https://www.youtube.com/watch?v=tNj9PJWoGIc

      • 30925 26267
        мариначужой два часа назад

          Жириновский сказал ,что самый выгодный проект всех Ротшильдов -это переворот в РИ в 1917г-никогда еще так дешево ,творчески,с энтузиазмом не был использован потенциал народа -исчезла вера ,исчез и проект..
          Мы с Китаем в этом плане в параллель идем -там тоже красный проект,а теперь они нас опередили даже :мы только робко снизу просим ,верха стоят насмерть,за очень большие деньги млрд дол выкупают свое добро,ресурсы земли у саксов и Ж.и бесцеремонно у любимых героев здешних лол и игореш-типа Фургал,Быков и еще кучки хохлов для нас безымянных,ибо ВВП любит по зернышку.А наш в РБ наоборот спешно оформляет все на приближенных..В прессе нет этого -почему???
          “В Поднебесной официально завершилась кампания по расследованию и отмене итогов приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах. В результате судебного процесса, длившегося восемь лет, лишились награбленного и осуждены пожизненно 4082 бизнесмена.
          К сожалению, 1039 из них – иностранные граждане, поэтому 590 преступникам удалось скрыться за границей. Такое же наказание понесли более 6 тыс. чиновников-коррупционеров, устроивших бросовую распродажу госимущества. Не ушли от расплаты и около 15 тыс. местных руководителей и сотрудников правоохранительных органов – они лет по 10 – 15 поработают в трудовых лагерях за «преступное бездействие и любой ценой непрекращение расточения народного имущества».

          Один из самых заметных паразитов на теле общества – 62-летний Чжао Бо. Еще в 1994 году он за бесценок приобрел 22 процента акций Шэньчжэньского металлургического завода. Но по Конституции КНР никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых людей. Кровопийцу приговорили к расстрелу, но гуманно заменили высшую меру на пожизненное заключение. Пусть теперь сам поработает на простых людей.

          - Китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, – подчеркнул Председатель КНР Си Цзиньпин.(красиво сказал .правда ,как наш батя просто-веришь???)

          А мы каждый год мучаемся, чтобы свести в бюджете концы с концами…

          Кстати
          За восемь лет деприватизации Китай вернул в госсобственность имущества на 122 трлн юаней ($8,13 трлн). Под угрозой расстрела членов семей бизнесмены и чиновники вернули из-за границы примерно $3 трлн. С 2000 года за коррупцию в стране расстреляны свыше 10 тыс. чиновников, более 120 тыс. получили по 10 – 20 лет заключения в трудовых лагерях…”
          П.С. Вы думаете -это о справедливости в Китае-все для народа??На 1000 % нет -это продолжение проекта красного и скоро по требованию русок или жорок с СССР возможно при успешном завершении в Китае повторится у нас -тот же цифровой концлагерь с соц.рейтингом и навешиванием табличек -”надежен,не очень,подлежит утиллизации -и никто не пикнет -ибо это всё ы ИНЭТЕ..и под контролем самих масс =чтобы все были равны.. Там исчезли млрдеры??-нет.Там гос-во -гл.млрдер и олигарх ,как ЦК КПСС и карательные органы.
          п.п.с. страшно ,потому что это ощущаешь кожей и нет возможности не изменить .не даже обьясниться с виктором напр..потому как он имеет только светлую свою т.з..Итак каждый -свою..
          Айве хорошо ,не ищи её -у неё муж спокойный ,айтишник ,она с ироничным умом -там счастливое свое независмое гос-во..Подаришь ей квартиру,тебе ненужную,тебе тетка какая-то одинокая ,в тебя влюбленная отписала -сам рассказывал здесь??-прекрасно ,тебе полегчает .Еще лучше найди инвалида донецкого или русского ,их полно нынче и подари -гос-ву конечно не отдавай..Уверена ,что сочиняешь ,у тебя ведь сын с вертолетом -ему пригодится..

          • 11691 8999
            чужоймарина час назад

              Здесь дух противоречий. У сына с вертолетом давно круче чем мои.
              В Айву я просто втюренный и ничего отписывать не буду.
              Мне просто хочется общения. которое изображают те, у кого нет ничего.
              Парадокс.
              Если тебе ничего не надо, то приезжай кошку ловить. Не пожалеешь. На само деле я веселый и все меня любят. На самом деле мне этого хочется и ниччего мне не надо.

              • 30925 26267
                мариначужой час назад

                  ну и что?-слабо насчет Китая ответить-тоже на службе?или тоже со светлой душой веришь в дружбу народов ? и особенно в дружбу братских республик -расскажи об этом ,переубеди тупую тетку с мрачными посылами..Я больше верю,что общая опасность нас обьединяет и новое оружие России основной аргумент в этом ,а так в добрую,наивную,ленивуюи рабскую(по мнению ближайших родственников) душу русских плевал в 90гг ,кто хотел…А почему в РБ исчезла с экранов тема братского китая?
                  вот этот умный и чудной дядька на тебя похож-займи с пользой досуг,поедая брюшки семги…https://alexandr-palkin.livejournal.com/12330166.html…а потом придет Кот и начнете прикалываться.А как Кот лихо вас кинул всех,саньков,тебя и четко встал на сторону опред..

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