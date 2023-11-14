Тот момент, который мы переживаем сейчас, заключается в том, что сломался старый мир, и многие люди – особенно моего поколения и чуть помоложе, те, кто застали поздний Советский Союз – понимают, что при всей критике того периода – это была спокойная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне. Одна из особенностей нынешней жизни заключается в том, что этой уверенности стало значительно меньше, и к этому нужно привыкать.

Вообще нужно сказать, что 40-50 лет после окончания Второй Мировой и до разрушения СССР – уникальный период спокойствия. В истории я вижу только два аналога – период после Наполеоновских войн в Европе и Римская империя II века нашей эры. Такие периоды бывают очень-очень короткими. И сейчас мы вступили в период слома одной системы, и возникновения нового. Это очень серьёзное потрясение. И этот период требует от людей двух вещей, очень простых, на первый взгляд: воли и ума.

Ума – чтобы понять ситуацию и не паниковать, и понять, что как прежде уже не будет. И воли – чтобы сопротивляться обстоятельствам и создать на пространстве Северной Евразии — общество максимально возможной социальной справедливости. (Конечно, ни одного справедливого на 100% общества не бывает: любая антиэнтропийная социобиологическая форма предполагает иерархию, а это нарушение социальной справедливости).

Когда сейчас говорят о мобилизации, почему-то речь ведут только о военной мобилизации. Нет! Военная мобилизация – это следствие. А основные вещи – это мобилизация психологическая, мобилизация административного аппарата, гражданского сектора. И потом уже военная мобилизация… Ты не можешь военно отмобилизоваться, если ты психологически расхлябан и полагаешь, что ещё месяц, два-три, и всё вернётся на круги своя. Нет, не вернётся. Началась совершенно другая жизнь.

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Комментарий редакции

В данной статье Андрей Фурсов говорит о том, что мир вступил в период глобальных перемен. По его мнению, мы переживаем слом прежней системы и формирование новой реальности.

Основные идеи статьи:

- Период после Второй мировой войны до развала СССР был уникальным временем стабильности и уверенности в будущем. Сейчас это ощущение утрачено.

- Нынешние перемены требуют от людей проявления воли и ума: воли, чтобы противостоять обстоятельствам, и ума, чтобы понимать происходящее и не поддаваться панике.

- Необходима мобилизация не только военная, но прежде всего психологическая и административная. Без этого военная мобилизация невозможна.

- Нужно понимать, что возврата к прежней жизни уже не будет. Началась совершенно новая реальность, к которой необходимо адаптироваться.

- Цель – создание в Северной Евразии общества с максимально возможной социальной справедливостью.