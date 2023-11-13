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Притча о гадаринском бесноватом. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В данной проповеди отец Андрей затрагивает следующие основные темы:

1. Свинья в Ветхом Завете символизирует духовное лицемерие – снаружи кажется правильной, а внутри нечистая. Это образ фарисеев, которых обличал Иисус.

2. Свинья всю жизнь смотрит в землю, а на небо смотрит лишь перед смертью. Так и грешный человек часто обращается к Богу лишь перед кончиной.

3. В отличие от других животных, свинья ничего не дает человеку при жизни, а только после смерти. Это образ эгоиста, который заботится только о себе.

4. Нужно бороться с духовным свинством – эгоизмом, лицемерием, материализмом. Для этого важно смотреть на небо, молиться, проявлять жертвенность.

5. Христианин должен избегать фарисейства, лицемерия, делать добро при жизни, а не только обещать после смерти.

Вывод:
Проповедь призывает бороться с духовным свинством в себе – эгоизмом, привязанностью к земному, лицемерием. Важно проявлять жертвенную любовь, молиться, не забывать о Боге и жизни вечной. Христианин должен творить добро при жизни, подражая Христу, а не быть лицемерным фарисеем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hw6SoemsmQw
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