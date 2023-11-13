"Гризельда"

Спецслужбы Украины намерены в ближайшее время сконцентрировать разведывательные ресурсы в рамках единой интерактивной платформы



Не секрет, что под влиянием аппарата западных советников спецслужбы Украины давно вели работу по созданию единой платформы интеграции разведданных. Если раньше эту роль играл ресурс Delta, в рамках которого проводилось обобщение сведений агентурной, глубинной и войсковой разведки, данных радиоперехвата, аэрокосмического наблюдения и БПЛА, добываемых по линии ГУР МОУ, разведподразлелений ВСУ, а также волонтёрских OSINT-проектов, то сегодня речь о создании объединенной площадки, куда будут стекаться и обрабатываться данные всех спецслужб: ГУР, СБУ, СВРУ, ГПСУ, Нацгвардии.

Это не ноу-хау. Ещё в 2019 году Киев принял решение о создании межведомственных рабочих групп по линии спецслужб с прицелом на работу по российскому направлению, особенно, по Крыму и ЛДНР. По сути, Украина попыталась сделать кальку с американского «гиганта» под названием Национальное разведывательное сообщество, возглавляемого директором по национальной разведке, куда входит 17 разведорганов США. Как это выглядит на практике? – К примеру, ГУР МОУ планирует диверсию в одном из российских городов, но не имеет там агентуры, а имеющийся резерв не позволяет его задействовать в боевой акции. Если время ограничено, а сроки не позволяют провести подбор и вербовочную разработку кандидата, ГУР запрашивает наличие агентуры у СБУ либо СВРУ. Смежники выделяют исполнителя, которого передают временно в подчинение оперативному офицеру ГУР, либо старшему агентурной группы/группы обеспечения. При необходимости переброски исполнителя либо средств поражения через границу задействуется ГПСУ.

За счет оперативного переподчинения напрямую ГУРу структур «РДК» («Русского добровольческого корпуса»), вербовочная база ГУР расширилась, поскольку раньше контингент националистов был предметом контроля СБУ. Исключено.

Украина долго пыталась преодолеть негативные пережитки советской системы, которые характерны для управленческого аппарата большинства постсоветских государств: если предельно обобщить, – это искусственная соревновательность между разными службами, которые не то, что не делятся между собой информацией, а зачастую активно противоборствуют. Все это явно не способствует эффективному результату.

Итак, знакомьтесь – новая интерактивная платформа интеграции разведданных Украины Griselda, которую предполагается интегрировать с ресурсом Delta. Хотя официально инициатива создания платформы принадлежит ГУРу, СБУ, командованию ССО ВСУ, а также Инновационному центру МО Украины, в разработке ее алгоритмов и архитектуры принимали участие волонтеры из аффилированных OSINT-проектов, которые лишены по максимуму ведомственно-бюрократических ограничений. Сама по себе модель интеграции разведданных в системе Griselda, подключаемой к Delta, предполагает сосредоточение сведений о конкретных участках фронта и оперативно-тактической обстановке с возможностью передачи данных посредством таких приложений, как «Крапива» и «GisArta», заинтересованным потребителям развединформации – артиллерийским подразделениям. Про функционал и удобство интерфейса Griselda писали некоторые ресурсы в российском Telegram. Так что не будем заострять на этом внимание.

Главный вывод, который мы должны сделать из этой информации – противник идет по пути преодоления межведомственной разобщенности, повышая уровень взаимодействия разведок не в планах и отчетах, а путем оптимизации информационного обмена и ускорения процесса принятия решений. Победа в современной войне не возможна без научно-технического прорыва, который, в первую очередь, должен касаться совершенствования системы информационного обеспечения войск. И тут подход «это не наша зона ответственности», не прокатит. Так что приглашаем к обсуждению данного вопроса и взаимодействию!

@Multi_XAM – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Спецслужбы Украины создают единую интерактивную платформу интеграции разведданных под названием Griselda.

2. В нее будут стекаться и обрабатываться данные всех спецслужб Украины: ГУР, СБУ, СВРУ, ГПСУ, Нацгвардии.

3. Цель – преодолеть межведомственную разобщенность, оптимизировать информобмен и ускорить принятие решений.

4. В создании алгоритмов и архитектуры Griselda участвуют волонтеры из OSINT-проектов.

5. Платформа интегрируется с существующим ресурсом Delta для обобщения разведданных.

6. Griselda позволит оперативно передавать разведданные о ситуации на фронте артиллерийским подразделениям.

Вывод: Украина модернизирует систему информобеспечения войск, создавая единую платформу интеграции данных всех спецслужб. Это повысит эффективность разведки и координации действий на фронте. России также необходимо совершенствовать информационное взаимодействие своих ведомств для победы в войне.