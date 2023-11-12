Вступление Николая Солодникова:

— Игорь Растеряев — наше национальное достояние. Он сам по себе — целое явление русской культуры. Как когда-то Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Юрий Коваль, так сегодня Растеряев — голос нашей Родины. Голос деревни и малых городов. Голос тех, кто уехал и тех, кто остался. Голос тех, кто ушёл на войну и не пришёл с войны. В его стихах и рассказах — все мы: счастливые и грустные, в тоске и в радости. В его песнях каждый услышит и увидит себя.

Игорь Растеряев — новый герой #ещенепознер.

Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/rast…

Благодарим книжный магазин «Подписные издания» за помощь в проведении съёмки — https://www.podpisnie.ru/

О чём этот выпуск:

00:00 Тизер

1:33 Когда Растеряев понял, что «Комбайнеры» стали хитом и как родилась эта песня

4:35 Играем «Комбайнеров» вживую

08:08 Кто такой Лёха Ляхов

10:52 Село Раковка и хутор Глинище

12:30 Диалоги о рыбалке

16:18 Борода батюшки, кагор и загородка из бабок и палок

19:50 «Все песни про степи написаны в Петербурге»

21:30 Играем «Русскую дорогу» вживую

27:45 Спектакль «Это чё за балаган?»

29:40 Дядя Гриша Выпряжкин

35:33 Великая история дяди Гриши про трактор

40:25 О книге

42:23 Лёня Макарочкин

46:12 Витя Рогачёв

47:40 Об учёбе в театральном институте

50:35 «Вранье, что у нас нет идеологии»: говорим о развале СССР

54:35 «Нам не надо никакого НАТО»

56:50 О патриотизме и ипотеке

59:39 Играем «Георгиевская ленточка» вживую

1:04:15 «Денег нет чинить. Да и зачем?» — о людях в Раковке и Глинище

1:06:58 Белый театр и театр «БУФФ»

1:17:04 «Ватник для меня — просто одежда»

1:18:40 Чей Крым?

1:20:10 О деревнях, областях и надежде

1:21:30 Играем «Ромашки» вживую

1:25:30 Cолдаты и розы в блёстках

1:29:58 «Песня про Юру Прищепного»

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение творчества и биографии Игоря Растеряева – певца и актера из Волгоградской области. Рассказ о его детстве, учебе в театральном институте, работе в театре и концертной деятельности.

2. Тема современного положения российской глубинки и деревни – закрытие больниц, школ, разрушение инфраструктуры. Мнение о том, что идет геноцид и вымирание сельского населения.

3. Обсуждение понятия патриотизма – это любовь к своей малой родине и земле, а не просто лозунги.

4. Тема возвращения Крыма в состав России – мнение, что важнее сохранить оставшееся в российской глубинке, чем присоединять новые территории.

5. Воспоминания об участии в боевых действиях в Чечне, погибших солдатах.

6. Обсуждение судеб конкретных людей из песен и спектаклей Игоря Растеряева.

Вывод: в беседе поднимаются острые социальные и политические темы современной России, много говорится о положении глубинки и патриотизме. Высказывается обеспокоенность состоянием российской провинции и критика некоторых аспектов государственной политики.