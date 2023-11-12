Игорь Растеряев: «Катастрофа русской жизни» #ещенепознер
Вступление Николая Солодникова:
— Игорь Растеряев — наше национальное достояние. Он сам по себе — целое явление русской культуры. Как когда-то Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Юрий Коваль, так сегодня Растеряев — голос нашей Родины. Голос деревни и малых городов. Голос тех, кто уехал и тех, кто остался. Голос тех, кто ушёл на войну и не пришёл с войны. В его стихах и рассказах — все мы: счастливые и грустные, в тоске и в радости. В его песнях каждый услышит и увидит себя.
Игорь Растеряев — новый герой #ещенепознер.
Контекст выпуска — https://eshenepozner.ru/episodes/rast…
Благодарим книжный магазин «Подписные издания» за помощь в проведении съёмки — https://www.podpisnie.ru/
О чём этот выпуск:
00:00 Тизер
1:33 Когда Растеряев понял, что «Комбайнеры» стали хитом и как родилась эта песня
4:35 Играем «Комбайнеров» вживую
08:08 Кто такой Лёха Ляхов
10:52 Село Раковка и хутор Глинище
12:30 Диалоги о рыбалке
16:18 Борода батюшки, кагор и загородка из бабок и палок
19:50 «Все песни про степи написаны в Петербурге»
21:30 Играем «Русскую дорогу» вживую
27:45 Спектакль «Это чё за балаган?»
29:40 Дядя Гриша Выпряжкин
35:33 Великая история дяди Гриши про трактор
40:25 О книге
42:23 Лёня Макарочкин
46:12 Витя Рогачёв
47:40 Об учёбе в театральном институте
50:35 «Вранье, что у нас нет идеологии»: говорим о развале СССР
54:35 «Нам не надо никакого НАТО»
56:50 О патриотизме и ипотеке
59:39 Играем «Георгиевская ленточка» вживую
1:04:15 «Денег нет чинить. Да и зачем?» — о людях в Раковке и Глинище
1:06:58 Белый театр и театр «БУФФ»
1:17:04 «Ватник для меня — просто одежда»
1:18:40 Чей Крым?
1:20:10 О деревнях, областях и надежде
1:21:30 Играем «Ромашки» вживую
1:25:30 Cолдаты и розы в блёстках
1:29:58 «Песня про Юру Прищепного»
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждение творчества и биографии Игоря Растеряева – певца и актера из Волгоградской области. Рассказ о его детстве, учебе в театральном институте, работе в театре и концертной деятельности.
2. Тема современного положения российской глубинки и деревни – закрытие больниц, школ, разрушение инфраструктуры. Мнение о том, что идет геноцид и вымирание сельского населения.
3. Обсуждение понятия патриотизма – это любовь к своей малой родине и земле, а не просто лозунги.
4. Тема возвращения Крыма в состав России – мнение, что важнее сохранить оставшееся в российской глубинке, чем присоединять новые территории.
5. Воспоминания об участии в боевых действиях в Чечне, погибших солдатах.
6. Обсуждение судеб конкретных людей из песен и спектаклей Игоря Растеряева.
Вывод: в беседе поднимаются острые социальные и политические темы современной России, много говорится о положении глубинки и патриотизме. Высказывается обеспокоенность состоянием российской провинции и критика некоторых аспектов государственной политики.
Как, говорит,- капнули кагорчика во время крещения так и не мог остановится до 22.
И, как бы то ни было. Жив, здоров, пишет и поет.
Только вот не каждый такое поймет.