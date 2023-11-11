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1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 4

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1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 3

62. Лопарская вежа.jpg
62. Лопарская вежа

63. Камелёк в лопарской избе.jpg
63. Камелёк в лопарской избе

66. Овечьи бугры.jpg
66. Овечьи бугры

67. Семья лопарей на станции Кица.jpg
67. Семья лопарей на станции Кица

68. Лопарский мальчик пятнадцати лет за работой с топором.jpg
68. Лопарский мальчик пятнадцати лет за работой с топором

69. Группа лопарей в Пулозере.jpg
69. Группа лопарей в Пулозере

70. Русский охотник из Пулозера.jpg
70. Русский охотник из Пулозера

70. Убитый тюлень («заяц» - так называют его самоеды).jpg
70. Убитый тюлень («заяц» – так называют его самоеды)

71. Снимание шкуры с убитого тюленя.jpg
71. Снимание шкуры с убитого тюленя

71. Укачивание лопаркой ребёнка в люльке.jpg
71. Укачивание лопаркой ребёнка в люльке

73. Рыбачки в Кандалакше, вернувшиеся с ловли сельди.jpg
73. Рыбачки в Кандалакше, вернувшиеся с ловли сельди

73. Самоед достаёт гарпуном убитую нерпу.jpg
73. Самоед достаёт гарпуном убитую нерпу

74. Убитые нерпы (мелкая порода тюленей).jpg
74. Убитые нерпы (мелкая порода тюленей)

78. Убитые дикие олени.jpg
78. Убитые дикие олени

81. Закуска самоедов сырым оленьим мясом.jpg
81. Закуска самоедов сырым оленьим мясом

82. Кормёжка собак внутренностями оленя (кормят также мясом тюленя и нерпы).jpg
82. Кормёжка собак внутренностями оленя (кормят также мясом тюленя и нерпы)

На Карской стороне.jpg
На Карской стороне

Самоед высматривает в подзорную трубу оленей на горах.jpg
Самоед высматривает в подзорную трубу оленей на горах

Самоед-художник Тыко Вылка на каменных россыпях близ становища Маточкин Шар.jpg
Самоед-художник Тыко Вылка на каменных россыпях близ становища Маточкин Шар
Источник: https://humus.livejournal.com/9343683.html
Метки: архангельская губерния, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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