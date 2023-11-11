1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 4
1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1908. Экспедиция в Архангельскую губернию на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
62. Лопарская вежа
63. Камелёк в лопарской избе
66. Овечьи бугры
67. Семья лопарей на станции Кица
68. Лопарский мальчик пятнадцати лет за работой с топором
69. Группа лопарей в Пулозере
70. Русский охотник из Пулозера
70. Убитый тюлень («заяц» – так называют его самоеды)
71. Снимание шкуры с убитого тюленя
71. Укачивание лопаркой ребёнка в люльке
73. Рыбачки в Кандалакше, вернувшиеся с ловли сельди
73. Самоед достаёт гарпуном убитую нерпу
74. Убитые нерпы (мелкая порода тюленей)
78. Убитые дикие олени
81. Закуска самоедов сырым оленьим мясом
82. Кормёжка собак внутренностями оленя (кормят также мясом тюленя и нерпы)
На Карской стороне
Самоед высматривает в подзорную трубу оленей на горах
Самоед-художник Тыко Вылка на каменных россыпях близ становища Маточкин Шар