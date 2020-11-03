Северная граница возделывания пшеницы в настоящее время доходит до 76°44’ с. ш. (Мурманская область, Россия). Озимая пшеница имеет два периода активной вегетации: осенний (45–50 сут.) и весенне-летний (75–100 сут.). Яровая – имеет вегетационный период 70–110 сут. Выделяются два основных «пшеничных пояса» – между 30–55° с.ш. и между 25–40° ю.ш., где годовая норма осадков составляет в среднем 300–1100 мм. Семена пшеницы начинают прорастать при 1–2°С. Рост идет пока температура не падает ниже 3°С. Оптимальная температура для получения дружных всходов 12–15°С, роста и развития 16–22°С, налива зерна 22–25°С. За период вегетации для озимой пшеницы нужна сумма среднесуточных температур около 2100°С, яровой – не менее 1300°С.

Согласно последним археологическим данным, земледелие в северной Европе связано с мезолитическими археологическими культурами европеоидов, распространёнными на территории центральных, южных и северных областей Русской равнины. Известно, что в Волго-Окском междуречье 6230±150 л. до н.э. древние земледельцы выращивали пшеницу, ячмень, просо, лён. На Северо-Восток Европы земледелие распространили выходцы из южных и юго-восточных районов Русской равнины по мере голоценового потепления и отступания Валдайского ледника. Какие же сельскохозяйственные культуры продвигались тогда на север? ( http://h.ua/story/172368 ).

Сей овес, когда босая нога на пашне не зябнет . Рожь хоть на часок, да в пепелок, а овес хоть в воду, да в пору. Сей рожь в золу, а пшеницу в пору. Навоз отвезем, так и хлеб привезем. Дождь, дождь, поливай нашу рожь, мамкин ячмень поливай весь день, девкин лен — поливай ведром.

Васильев Федор Александрович (1850–1873). Картина: "Рожь. 1870"



Вегетационный период ярового ячменя 55–110 сут. Это самая скороспелая зерновая культура. Всходы появляются при 4–5°С, молодые растения устойчивы к заморозкам. Оптимальная температура для роста и развития 15–22°С.

Ячмень.

Овес.

Лён распространён в Заволочье очень широко. Вегетационный период у него длится 75–90 сут. Семена начинают прорастать при 3–5°С. Молодые всходы переносят понижение температуры до –4°С. Для роста и развития растения наиболее благоприятны температура 15–18°С и пасмурная погода.

Примерно 5 тыс. назад предки современных финно-угров начали расселяться и заняли территорию от Приуралья до Прибалтики, заняв всю лесную полосу Восточной Европы. В процессе расселения и поглощения местных аборигенных популяций суперэтноса саамов здесь сформировались самостоятельные, но уже фино-угорские этносы: финский, карельский, эстонский, вепсский, мордовский, марийский, удмуртский, коми, обских угров.



Эти народы знали земледелие, о чем можно судить о "специализации" их богов: Пеллон Пеко был духом ячменя, Виранкан-нос – духом овса, Эгрес ведал урожаем бобов, гороха, репы, капусты, льна и конопли; Кёндёс был покровителем пахоты, Укко и жена его Рауни давали хорошую погоду и заботились об урожае. (Использована информация с сайта: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/).

Появление земледелия было важнейшим историческим поворотом в развитии человечества. Земледелие – воистину величайшее достижение человека.

Вот так сохой пахали поле северные земледельцы в Биармии. После сохи землю рыхлили суковаткой – бревнышком с торчащими остро заточенными сучками. Ловили рыбу в реках и озерах, ходили на охоту, держали коров, коз и лошадей.

Земледелие давало не только простое воспроизводство растений. Оно изменяло качество этих растений в сторону, полезную для человека. Да и самих людей оно толкало к познанию законов природы и помогало создвать экономическую основу для развития особой земледельческой цивилизации.



Разделка покрытой лесом земли примитивными орудиями требовала больших усилий. С трудом освоенный участок люди не бросали, а пользовались им в последующие годы.



Благодаря этому они начали переходить от кочевого образа жизни к оседлости, все больше убеждаясь в том, что выращивание растений – более надежный способ добывания пищи, чем собирательство и охота, где многое зависит от удачи. С появлением земледелия собирательство и охота постепенно отходили на второй план.



Еще до эпохи земледелия люди жили общинами. Вместе было легче выжить, так как примитивные орудия охоты – камень, палка и даже появившиеся в конце каменного века праща, лук и стрелы не позволяли успешно добыть зверя в одиночку. Лишь большой группой можно было его обложить. Так складывались и сохранялись большие родовые общины, пока еще кочевников. С началом земледелия люди оседали возле обрабатываемого участка и строили поселения с прочными наземными жилищами.

В общине не было частной собственности. Род складывался по женской линии, во главе его стояла старейшая из женщин. Мужчины часто и надолго отлучались из стоянок на охоту.



Женщины же, будучи привязанными к жилью детьми и домашним хозяйством, неотлучно находились в поселениях. Иногда они занимались собирательством, а когда появилось земледелие, оно стало их основным делом. И в первобытное пахотное орудие впрягались преимущественно женщины по 6–8 человек, о чем есть ряд свидетельств. В XII веке галицкий князь Роман для пахоты использовал пленных литовцев, запрягая их в рало – древнее пахотное орудие.

Суковатка и соха – древние орудия для рыхления почвы

Коми-Пермяцкий эпос сообщает: «Палит пермяк проплеши в борах и корчует могутные корни до кровавого поту, и взрывает освобожденную землю. Запрягает пермяк жен своих и детей в упряжку из виц, а сквозь вицы-то продет кол, на колу том – единая малая железка, которая режет в земле тонкую нить. И в нить ту зерно за зерном укладываем мы драгоценное жито». Следовательно, самые первые земледельцы не имели другой тягловой силы кроме своей собственной.

Первыми животными, которых человек приручил для работ в земледелии, были бык и корова. Об этом свидетельствуют археологические находки. В конце концов главенство в земледелии перешло к мужчинам. Постепенно совершенствовались орудия обработки почвы. Первое упряжное пахотное орудие появилось в конце V начале IV тысячелетия до новой эры.



На территории древнего Шумера нашли глиняные дощечки, относящиеся к IV тысячелетию до нашей эры, с рисунками сельскохозяйственных орудий и с записью поэмы, воспроизводящей спор между мотыгой и плугом. Кстати, «мудрый бог» разрешил спор в пользу мотыги. Ддревний плуг не имел ни отвала, ни лемеха, пахотное орудие древних народов представляло из себя толстое дерево – продольный брус.



Для такого бруса первоначально подбиралось дерево с противоположно направленными суками. Один из суков направлялся вверх и служил держаком-ручкой, а второй – вниз, он и был собственно рабочей частью. К брусу спереди крепилось ярмо, в которое впрягались волы, а то и люди. На севере древнее пахотное орудие изготавливали из суковатого бревна.



В лучшем случае крепилась пара ручек для обеих рук. Так было легче работать. С освоением производства железа на конец рабочего органа стали крепить железный наконечник – наральник.



Точно такое орудие вплоть до XIV века под названием рало использовалось земледельцами Заволочья. Использование прирученных животных в земледелии позволило создать и использовать орудие, похожее на то, которое долгое время служило крестьянам Руси под названием «рало». Путь от палки до рала длился многие тысячелетия. (Использована информация с сайта: http://www.ussr-forever.ru/plug/46-ist.html?start=1).

О том, что чудь заволочская знала земледелие задолго до прихода сюда славян, говорят многочисленные следы древних полей в сегодняшних дремучих лесах Севера. Вот на этом фото видны следы полос на полях в Архангельской области в долине реки Емца близ села Заполье. Светлозеленые участки – пойменные луга, темнозеленые участки – хвойные коренные леса, зеленые участки – лиственные вторичные леса. Эти поля были заброшены не менее 150 лет назад, и с той поры зарастали лесом.



Земледелие в Заволочье насчитывает несколько тысяч лет. Но о таком длительном временном отрезке историки как-то стыдятся писать. Это же получается как в древнем Египте! Но ведь согласно историческим теориям, в это время в здешних краях царил первобытный строй и по лесам бегали совершенно дикие люди, которые и говорить-то толком не могли, а наверное, только мычали да ухали, словно филины.

В Заволочье сохранилось немало остатков земляных крепостей, могильников и "чудских" поселений, например, «Чудской городок». Судя по археологическим находкам, население заволочья уже 6–7 тыс. лет назад знало гончарное дело, часто украшением у них служили «шумящие» подвески из бронзы в виде уточки или конька. Из одежды можно отметить плащи с фибулами у мужчин, длинные льняные рубашки, косоклинные глухие сарафаны и обручи с накладкой из бересты у женщин. Найдено большое количество бронзовых женских украшений, небольшое количество из них можно отнести к мужским украшениям. Помимо охоты и рыболовства в Заволочье было распространено земледелие, торговый обмен шкурками пушных зверей (Рябинин, 1997).

Чудь заволочская выращивала овес, рожь, ячмень, лен. Держали домашних животных – хотя при раскопках поселений в Заволочье находят больше костей диких животных, чем домашних, следовательно, животноводство больше было подчинено потребностям земледелия, а мясную пищу добывали с помощью охоты и рыболовства.

Чудские племена 3–4 тыс. лет назад владели кузнечным ремеслом, умели ткать, обрабатывать дерево и кость. Охотились не только для добывания мяса, промышляли и пушного зверя. Пушнина в те времена была в ходу наравне с деньгами, ею торговали и с Римом, и с Хазарией, и с Волжской Булгарией. Уже в то время в Заволочье возникли древние волоковые пути. Они были проложены угро-финским (чудским) населением, и уже потом этими путями воспользовались суздальцы и новгородцы.

В 1561–1562 гг. в деревне на Кодлозере было три крестьянских двора: «Мануха Карпов да племянник его Отропко, да Ларионко Якушева дети, Олеша Карпов, Семка Офонасов.



Пашни в поле четверть с полуоминою…земля худа, сена 2 копны, а в ней полторы трети обжи. А давати им оброку за наместнический откуп 3 алтына без деньги, а пошлин деньга». (Обжа – в среднем 1,83 гектара.) (Информация с сайта: http://mirnyi.prihod.ru/stranicy_istorii_razdel). Крестьяне вырубали дремучие леса вдоль рек Емцы, Мехреньги, Шорды и Пуксы и на расчищенных местах сеяли лен, рожь, овес, ячмень и горох.



И.В. Лопатин вспоминал: «Наша семья, чтобы сберечь семена до посева, осенью, сразу после снятия урожая, отдавала их на хранение в склады церкви. Церковь ни при каких условиях не выдавала семена до начала сева». Думаю, что такой способ страховки для хранения посевного материала жители изобрели задолго до христианства.



Страховочное зерно на хранение на зиму сдавали прежде волхвам, но коль новая религия заменила старую, эту функцию стали выполнять священники.

Следы полос на полях в Архангельской области на правом берегу Северной Двины в ее нижнем течении. Светлофиолетовые участки – это выходы коренных пород (сопки Кулойского плато). Когда-то лет 100–150 назад здесь весьма интенсивно занимались земледелием.

К сожалению, летописцы основное внимание всегда уделяли рассказам о борьбе с внешними врагами, о строительстве городов-крепостей, о жизни и деятельности князей, правителей церкви, а то и просто переписывали легенды из Библии. К деятельности же и быту сельских жителей обращались очень редко, главным образом только по случаям недородов и голода.



В зависимости от природных условий в южных и северных районах Руси-России складывались разные способы обработки почвы и ведения хозяйства. В VI веке в южных степных районах сложились залежная, а позже переложная системы земледелия; в северных лесных районах – подсечно-огневая.

При залежной системе распаханный участок использовался под посев в течение 3–5 лет – до тех пор, пока не истощалось природное плодородие. Затем этот участок на 20 и более лет исключался из обработки, а вместо него распахивался новый. Заброшенный участок зарастал травой, плодородие его постепенно восстанавливалось, после чего его снова обрабатывали. Срок «отдыха» земли сокращался до 10–8 лет, а

«отдыхающая» таким образом земля называлась перелогом. С ростом населения увеличивалась потребность в продуктах питания. Это побуждало земледельцев распахивать все больше целинных земель и сокращать сроки залежей. Так, залежь сначала перешла в перелог, который в конечном счете свелся к одному году под названием «пар».

В северных лесных районах вначале сложилась так называемая подсечно-огневая система земледелия. Лес подсекали, он умирал и высыхал, высохший лес выжигали, пни выкорчевывали, получавшаяся зола служила хорошим удобрением. Сеяли в основном рожь и лен.

Земли, полученные таким путем, в первые годы обеспечивали высокие урожаи, затем почва быстро утрачивала свое плодородие, урожаи резко снижались, и земледельцы вынуждены были забрасывать свое поле и расчищать для посева новый участок. Освоение земли, занятой лесом, стоило большого труда.



Рост населения требовал все большего и большего количества пахотных угодий. Тогда освоенные участки перестали забрасывать на новое залесение, а стали их оставлять на один год для «отдыха» в качестве пара, а для восполнения плодородия почвы стали вносить навоз.



Так в лесных районах сложилась сначала двупольная, а затем трехпольная системы земледелия. Переход от залежной и подсечной систем к паровой был прогрессом в земледелии, поскольку при этом намного увеличивались посевные площади, производительнее использовалась земля.

Вместо сохи с железным наральником земледельцы создали для отвала и переворачивая пласта деревянный отвал, а затем массивный нож, которыми отрезался и преворачивался пласт земли.



Так изобрели плуг. Но на севере плугу долго предпочитали суковатку, рало и соху. Суковатка легко перескакивала через все препятствия на подсеке, многократными проходами она несколько раз рыхлила почву и заделывала высеянные вразброс семена. Лишь с XIV века слово «рало» заменили словом «соха». В современном русском языке от рало осталось слово "орать".



Лингвисты думают, что слово "орать" произошло от того, что когда пахарь пахал (орал) поле, то он кричал постоянно, понукая лошадь и покрикивая на нее: "Бороздкой, бороздкой!".



Но первичным словом было именно "рало" – название орудия. Обработка почвы ралом называлась "орать", пахаря тогда звали "оратай-оратаюшко".

Следы полос на бывших полях (ныне заросших лесом) в Архангельской обл. Основание Онежского полуострова недалеко от устья реки Онега. Темный участок – озеро. Когда-то еще лет 150–200 назад здесь интенсивно занимались земледелием.

Здесь еще в середине ХХ в. возделывались поля, цвел лен, колосилась рожь, вызревали ячмень и овес. Но в результате демократических реформ в северной России случилось вот это. Практически все поля заросли кустарником и ощетинились молодым лесом. Это – погибающая Русь.

Следы полей можно разглядеть и в центре Онежского полуострова. Структура контуров очень странная, но это сочетание мелких темных контуров и узких светлых полосок – явно не природное образование.

Лен цветет.

Явные следы полей в западной части Онежского полуострова. Эти поля возделывались еще 100–150 лет назад.

Вспашка поля сохой в с. Усть-Цильма в XIX в.

В начале XVIII века на территории нынешней Архангельской области проживало около 100 тысяч человек, а в середине XIX века уже около 282 тысяч человек, в том числе государственных крестьян 50,8%, удельных крестьян 16,9%, мещан 3,7%, купечество составляло 2,5%, духовенство – 0,9%, дворянство и чиновничество – 0,8% (https://ru.wikipedia.org/wiki/).



И представьте себе: северная земля кормила и одевала в конце XIX в. более 300 тыс. человек. И, судя по старым огромным домам того времени, жили они значительно лучше, чем жители центральной России в то время.

Мельница в Архангельской области. Раз были на Севере мельницы, значит, было и зерно, которое выращивали северные земледельцы.



В глубокой древности Полуденница была божеством. Она персонифицировала время и смерть, и была распорядительницей жизни земледельцев, хранительницей плодородия. Рассказы о полудницах в XIX–XX вв. были широко распространены в Вологодской и Архангельской губерниях: она возникает во ржи и исчезает; ею пугают детей.



Ну а детей пугали для того, чтобы они не бегали по хлебному полю и не сминали рожь, – попробуй ее потом косить или серпом жать полегшую… Да и заблудиться дети могли в поле, – рожь-то высокая.

Полудница – это шаловливый дух в славянской мифологии в образе молодой девушки или женщины.

Рабочий день в деревнях начинался рано, а в полуденную жару лучше было не работать – переждать. Полуденница строго присматривала, чтобы в полдень в поле никто не работал. Ее побаивались, за несоблюдение запрета она могла наказать солнечным ударом. Ею пугали детей: «Полудница там в горохе сидит» или: «Вот выскочит она изо ржи и утащит». «Полуденица во ржи! Покажи рубежи! Хоть за нами побежи!»

Колокол, вылитый в Верхневажье в XIX в.



В Биармии давно владели технологиями изготовления металлических изделий. Здесь даже лили колокола. В доменницах из болотной руды выплавляли железо. Металлические изделия из Биармии были известны не только на Руси, но и далеко за рубежом – в Германии, Волжской Булгарии.

Мне непонятно, почему в учебниках истории об этом ничего не говорится, а всюду утверждается, что на меха, пеньку и воск русские покупали изделия из железа и украшения из серебра и бронзы. Все было как раз наоборот, и об этом говорят многочисленные письменные источники.

Я специально привел здесь эту фотографию, чтобы всем стало ясно, каков был уровень бронзового литья на территории Вологодской губернии. Вот вам и дикие люди!

Древний плуг с отвалом и ножом для резания почвы.



Есть археологические факты, что уже 32 тысячи лет назад наши предки научились печь хлеб, хотя ранее считалось, что основу их рациона в то время составляло мясо (http://historyblog.ru/709). Таким образом, история земледелия насчитывает не один десяток тысяч лет: от собирания зерен диких злаков вокруг своего стойбища, выросших на отбросах и мусорных кучах, до осознанного выращивания злаков на специально взрыхленных полях.



При этом совершенствовались орудия труда, отбирались для посева лучшие семена, разнообразились способы использования зерна в пищу, совершенствовалась агротехника.



Надо заметить, что агротехника северного земледельца сильно отличается от агротехники, которую использовали в зоне лесостепи и степи. Вырастить урожай на севере в таежной зоне, используя южную агротехнику, невозможно – почвы здесь слишком бедные и лето короткое. Если на юге можно получать приличные урожаи, не удобряя почву, то на севере без удобрения ничего не вырастет.



Первым удобрением, которое использовали древние земледельцы, была зола сожженного леса. Земледельцы тех времен потому и назывались огнищанами, что они подсекали деревья, отчего они засыхали на корню, а затем высохший лес сжигали и на выжженном участке 3–4(5) лет выращивали зерновые – ячмень, пшеницу, рожь, овес.



Потом урожайность падала, и поле забрасывали – оно снова зарастало лесом. Но рядом выжигали новый участок и эксплуатировали его.

Деревня Окатово на Пинеге. Здесь и сегодня возделывают землю, выращивают овощи и картофель, выращивают рожь, овес и ячмень. Живо пока еще северное земледелие.

Деревня Чушела на Пинеге. И в Окатове, и в Чушеле строят дома в русском (беломорском) стиле. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.



Известно, что в 1492 г. из Холмогор в Данию был доставлен морским путём караван с зерном для продажи на рынках Европы (http://ru.wikipedia.org/wiki/). Неужели то зерно в Холмогоры везли из центральных районов Руси? Ведь в Данию куда проще его было бы отправить через Балтийское море.



Думаю, что из Холмогор отправили зерно, выращенное на территории теперешней Архангельской области.

Несмотря на полный упадок сейчас в сельском хозяйстве северной России, в 2012 г. в Архангельской области было собрано: зерновых – 4,85 тыс. тонн: из них пшеницы – 2,5 тыс. тонн, ячменя – 1,3 тыс. тонн;

картофеля – 18,1 тыс. тонн; овощей – 0,46 тыс. тонн. Засыпано семян под урожай 2013 года: картофеля – 3,2 тыс. тонн; зерновых – 1,045 тыс. тонн (http://specagro.ru/news/?region=31&r10_id=13363).

Сегодня удивительными кажутся такие исторические факты: в XVII веке в России наибольшая урожайность ячменя и пшеницы была не на юге, а на севере. Так, в XVIII в. на севере была наибольшая по стране урожайность ржи и овса. В то же время из-за ухудшения климата в 1770–1800 гг. урожайность здесь сократились на 25%. (Северная Русь. П.А.Колесников. В2 ВГПИ 1979 стр. 36. 287).

В ХХ в. ученые с изумлением отмечали, что несмотря на «дикое первобытное земледелие», использование деревянной бороны, сохи и косули, при убежденности крестьян, что сеять зерно, очищенное от сора – грех, на Печоре снимали урожай ячменя по сам 23*, ржи сам 26, а при удобрении полей урожаи удавались на 50–150% больше против этого (*напомним, что единица урожайности «сам» означает умножение на посеянное количество; т.е. сам 23 означает что собрали ячменя в 23 раза больше, чем посеяли).



При этом климат Архангельской губернии в XIX в. был не теплым: на Мезени снег лежал 9 месяцев, а в 1836 г. снег на Онеге выпал 6 августа, а на Мезени – 8 августа.

Боронование пашни в Архангельской губернии, Мезенский уезд. Дореволюционное фото Николая Шабунина.

На Печоре в начале ХХ в. удорская рожь давала урожайность в 60 ц/га, ячмень 44 ц/га.



Интересно, что урожайность на Печоре в Усть-Цильме в 1860–1934 гг. оставалась постоянной и превышала среднюю по России в 4–5 раз.



Ржи получали: в 1900 г. – 46,7 ц/га, в 1910 г. – 43,1 ц/га , в 1914 г. – 32,1 ц/га, в 1930 г. – 35,9 ц/га, в 1932 г. – 32,0 ц/га, в 1934 г. – 53,9 ц/га; ячменя в 1908 г. – 68,2 ц/га, в 1909 г.–36,6, в 1910 г.– 41,1, в 1914 г. – 34,6, в 1930–1932г. – 67,4, в 1933 г. – 34,6, в 1934 г. – 44,0.



В среднем в 1860–1900 гг. зерновых собирали 40,4 ц/га, а в 1900–1930 гг. – 63,7 ц/га. В 1911 г. на Печоре было получено 588 ц картофеля с гектара. В 1932 году в этих местах было собрано в среднем по 18 ц/га зерновых. Но при этом в Вешенском р-не Донской области урожай пшеницы более 10 ц/га в период 1900–1932 гг. получили только в 1909 г.!

Крестьянин из Мезенского уезда, косит косой-горбушей. Дореволюционное фото Николая Шабунина.

Крестьянка из Мезенского уезда. Дореволюционное фото Николая Шабунина.

В Мезенском уезде в те времена урожайность ржи достигала 41,9 ц/га (1845 г.), пшеницы 34,5 (1937 г.), ячменя от 40,0 ц/га (1937 г.) до 80,9 ц/га (1910 г.), овса 35,0 ц/га (1937 г.), всех зерновых 74,9 ц/га (1857 г.).



В Мурманской области, в Пяозере урожайность ячменя была 33,7 ц/га (1836 г.), в 1936 г. в Хибинах – 35,0 ц/га (1936 г.), на Печоре в Кожве ячмень давал 37,1 ц/га (1893–1903г.г.), в Щелья-Юре 32,1 ц/га (1909 г.), в Галове 36,0 ц/га (1909 г.), в Большеземельской тундре 51,4 ц/га (1909 г.), в Куе рожь 35,9 ц/га (1909 г.), в Усе 43,1 ц/га (1858 г.), все зерновые на Средней Печоре – 61,1 ц/га (1840 г.). (Информация об урожаях с сайта: http://www.yperboreia.org/vino03.asp).

П.Н. Третьяков писал, что на подсеке в лесах Севера в первый–третий год урожай достигает сам 150 (Происхождение земледелия. М. ИИМК.1934). Впрочем, в Олонецкой губернии в 1858 г. на высохших болотах был получен еще больший урожай ржи – сам 599 (1028,1 ц/га).

Официальная статистика занижала продуктивность сельского хозяйства. Так, по результатам Северо-Печорской экспедиции 1909 г. А.В. Журавского выяснилось, что сведения занижались в 10 раз. Например, волостной старшина сообщал, что посеял он в 1908 г. всего 10 фунтов картофеля, а снял 2 пуда, тогда как им было посеяно 10 пудов, а снято 127 пудов картофеля.



Аналогично занижались и все другие сведения (местные жители картофель тогда не пололи и не окучивали). В 1922 г. урожай в Вологодской губернии на гарях составлял сам 40, 60 ,75 (Кооперация Севера. N3. 1923. Вологда).

В Вологодской области, в Никольском уезде в начале ХХ века на открытом грунте выращивали: помидоры, огурцы, шпинат, фасоль, спаржу, лук, а в парниках дыни и арбузы. Там же в 1915 г. был получен урожай ивановской ржи сам 82.

Сегодня эта информация многим покажется невероятной. Ведь во второй половине ХХ в. в тех же самых районах урожай зерновых был очень редко больше 15 ц/га. Чем же можно объяснить такое?

Что такого знал крестьянин Архангельской губернии, что позволяло получать ему урожаи в 7–10 раз больше, чем получают сейчас? Дореволюционное фото Николая Шабунина.

В Архангельской губернии все поля (и паровое, и яровое), как правило, удобрялись навозом. Основной отраслью в сельском хозяйстве Архангельской области было и есть молочное животноводство. Развитие его в Архангельском крае началось в глубокой древности, по всей вероятности, еще в арийские времена.



Почти 10% валового производства молока в стране получают от холмогорских коров – породы, выведенной в Архангельской губернии на уникальных заливных лугах – холмогорском и емецком, каждый из которых занимает площади более трех тысяч гектар. Молоко холмогорских коров отличается высоким качеством, в том числе по содержанию жира и белка. (Использована информация с сайта: http://www.agrosever.su/spheres/skot/?ELEMENT_ID=359).

Но не только молоко получал северный земледелец от коров. Не менее (а может быть и более) ценным продуктом северного животноводства является коровий навоз. Без него растениеводство на севере просто невозможно. Навоз на севере нельзя заменить минеральными удобрениями.



Именно поэтому, когда колхозы в середине ХХ в. перестали вывозить на поля навоз, урожайность зерновых здесь резко упала – до 10–12 ц/га, а то и меньше. И это при том, что количество крупного рогатого скота в это время в колхозах резко увеличилось.



Но теперь его выращивали только ради молока и мяса, а навоз сваливали в жидкие кучи-отвалы возле скотных дворов и никуда не вывозили. Да и не навоз это уже был, а жидкое говно, так как коров стали держать по новой передовой технологии на привязи (на цепях), и никакая подстилка им уже не полагалась.



А навоз – это продукт, который получается из коровьего говна и соломы (подстилки). Мой отец тогда зло шутил: "Лучше бы всех членов ЦК КПСС, как коров колхозных, на цепь посадить, а коров в хлевах на подстилке держать для получения навоза. А от этих самых членов все равно толку никакого нет, вот и пусть бы в собственном говне стояли на цепях".

Так, нарушив биологический круговорот вещества в северных аграрных экосистемах, умники от Академии сельскохозяйственных наук и велиумные советские руководители смогли снизить урожайность зерновых в нечерноземной зоне с 60 ц/га до 10 ц/га.



Не поняли господа ученые, что аграрные экосистемы Нечерноземья основаны на замкнутости биологического круговорота вещества. Этим они в корне отличаются от южных аграрных экосистем на черноземах. Там аграрная экосистема функционирует за счет постепенного растранжиривания чернозема, который при его эксплуатации год от года деградирует.



Когда-то у скифов пахарей аграрная экосистема на черноземах не деградировала, так как она у них была переложной. После нескольких лет эксплуатации поле забрасывали на 10–15 лет, и на его месте восстанавливалась степь, которая и наращивала чернозем, израсходованный за несколько лет эксплуатации.

Но излишние дозы унавоживания земли тоже не вели к автоматическому повышению урожайности, так как зерновые при этом быстро идут в рост и при малейшем дожде (и даже и без него) полегают и зерно в них прорастает, в итоге гибнет весь урожай.



Это происходило и с пшеницей, и с рожью, и даже с овсом. П.-С. Паллас замечал: "Есь ли бы похотели сию тучную землю унавоживать, то бы хлеб выбежал очень скоро и высоко, после того повалился и погнил бы до созрения". От негативных последствий обильного удобрения пашен страдало прежде всего помещичье хозяйство Нечерноземья.



А. Олишев с горечью писал о следствиях излишнего удобрения даже в Вологодском уезде: "На удворине от весьма тучной земли рожь, и другие жита, при малом дожде ложится и прорастает". В помещичьих хозяйствах под Петербургом на обильно удобренных землях "в хорошие лета рожь… валилась".



В итоге у помещиков урожаи овса на навозных землях были невысокими, овес сеяли обычно на ненавозных землях большей частью для получения соломы (корм для помещичьего скота и получение навоза.

Первые письменные упоминания об овсе относятся к IV в. до н. э. Как и рожь, овес был введен в культуру из посевов пшеницы и ячменя, которые он засорял. При продвижении этих растений в более суровые условия овес и стал самостоятельной культурой.



Один килограмм зерна овса является эквивалентом кормовой ценности и принят за одну кормовую единицу. Это отличный корм для всех видов животных, особенно для молодняка. Овсяная солома ценнее ржаной, пшеничной и ячменной.



Широко распространены посевы – смеси овса с викой и овса с горохом. Корневая система у овса мочковатая, хорошо развитая. Отдельные корни проникают в глубь до 1,8 м. Из узла кущения вырастает от одного до нескольких стеблей высотой до 1,5 м. (http://rosselhoscenter.ru/2011-11-16-12-58-47/kulturnye-rasteniya/1510-oves). Бобовые же на корнях в клубеньках накапливают азот, который азотфиксирующие бактерии берут из воздуха.

Неумные руководители в советское время для оправдания своего неумения организовать и вести сельское хозяйство придумали странное словцо для зоны Нечерноземья –"зона рискованного земледелия". Глупее этого я, пожалуй, ничего в аграрно-экономическом словаре не встречал.



И ведь привилось это дурацкое выражение, усвоили эту глупость и повторяют ее неустанно до сих пор. На самом деле зонами рискованного земледелия являются все области, всюду земледелец рискует: в одних зонах урожай гибнет от засухи, в других свирепствует саранча, в третьих урожай губят зимние оттепели, в четвертых – очень суровые зимы.



Но больше всего такие зоны возникают по вине безграмотных руководителей.



Нечерноземье – зона земледелия не более рискованного, чем степные и лесостепные районы. Доказательством этих моих слов служит перечень сортов культурных растений, районированных для Архангельской области (http://www.prasemena.ru/articles/ovoschi/arhangelskay_sorta): озимая рожь сорт "Вятка"; яровой ячмень – сорта "Винер", "Тамми", "Паллидум"; горох; картофель – несколько сортов; капуста белокочанная; капуста краснокочанная, капуста савойская, помидоры – несколько сортов для парников; лук; чеснок; морковь; репа; столовая брюква; редис; бобы; кабачки; лен долгунец.



На севере в Биармии земледелие было давно, но оно было особым, основанным на замкнутом биологическом круговороте вещества в аграрных экосистемах. Конечно, биармы не знали всех этих ученых слов, но они знали суть аграрного производства. Потому и жили они хорошо, я бы сказал, были зажиточными крестьянами.



По сути, они изобрели особый тип земледелия, основанный на широком использовании домашних животных для получения удобрения – навоза.



Минеральное удобрение дает эффект на почвах, богатых органикой, а на почвах с ничтожным содержанием органического вещества минеральные удобрения моментально вымываются с полей поверхностными и грунтовыми водами в реки и озера и отравляют все живое в них.

А. В. Галанин



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