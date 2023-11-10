За одну лесопосадку могут сражаться так долго и так яростно, что кажется, что именно за ней и лежит ключ к победе в войне. Поэтому в сети появились тонны советов для штурмовиков как же им зачищать эти опостылевшие окопы. Но могу вас заверить, что первоклассные и обученные штурмовики – это лишь одна из составляющих успеха.

Давайте будем честными. Украинские «Третья штурмовая бригада» и «Азов» подготовлены отлично. Боевики там матерые и они выпускают крайне красивый контент. Но при всем их пафосе результаты оставляют желать лучшего. Ну не могут продавить они наших мобилизованных парней.

С похожей ситуацией мы столкнулись в Сирии. Все войска там мы разделили на две подгруппы. Первые воевали красиво, а вторые эффективно. Самые красочные кадры у нас получались при работе с Республиканской гвардией в Дамаске. У них были опытные штурмовики и первоклассные танкисты. Они устраивали невероятные карусели на узких улицах Дамаска и наши репортажи смотрели миллионы зрителей. Но штурмовать одно здание они могли месяц. При этом бойцы «Тигров» выглядели не так браво, да и часто ходили в бой без прикладов на автоматах. Они напоминали больше запорожское войско, чем регулярную армию, но под руководством опытных командиров эти парни разнесли боевиков в пригородах города за 1.5 месяца (до этого бои там шли 6 лет).

Вы думаете, что они нарезали углы при штурме многоэтажек и тактически грамотно заходили в тоннели боевиков? Нет. Это было немного не так. Командование «Тигров» смогло выстроить отличную систему огневого поражения. И они так грамотно управляли огнем, что боевики просто бросали позиции и бежали вглубь кварталов.

На фронтах Донбасса действуют те же правила. Достичь победы тактическим штурмом лесопосадки не получится. Мы не сможем подготовить столько штурмовиков чтобы они с боем взяли все лесопосадки до границы с Польшей. Победим мы лишь тогда, когда ответим на вопрос как же выстроить систему так, чтобы бойцы посадки не штурмовали, а просто заходили в посадки. Война – это не страйкбольный турнир, где профессиональный одиночка может победить целую команду. Война – это прежде всего построение эффективной системы взаимодействия. Порядок всегда бьет класс. Только так и ни как иначе.

Александр Харченко

Комментарий редакции

В современной войне победа достигается не личным героизмом отдельных военных, а слаженными и скоординированными действиями всех родов войск как единого целого. Когда все компоненты армии – пехота, артиллерия, авиация, разведка – работают согласованно как части одного механизма, суммарный боевой эффект многократно возрастает. В таком сработанном коллективе победа достигается значительно легче, чем в соревновании отдельных героев-одиночек.