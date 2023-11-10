Израиль пообещал убивать журналистов снимавших атаку на Израиль 7 октября.

Это касается в том числе и журналистов западных изданий.

В самом Секторе Газа убито уже несколько десятков журналистов, в том числе и работавших на западные медиа.

Вот так теперь выглядит "порядок основанный на правилах".

Комментарий редакции

Присутствие некоторых журналистов на месте теракта 7 октября может вызывать вопросы об их осведомленности или даже причастности. Однако угрозы в их адрес со стороны Израиля – это неприемлемая реакция.

Вместо этого необходимо тщательное и объективное расследование обстоятельств присутствия журналистов на месте теракта. Если будут найдены факты их пособничества террористам – это должно быть доказано в суде. Но пока таких доказательств нет, угрозы убийством журналистов являются незаконными и этически неоправданными.

Лучший путь – это провести расследование, установить истину и привлечь виновных к ответственности в рамках закона. А не прибегать к угрозам и насилию, которые только разжигают ненависть и продолжают цикл насилия.