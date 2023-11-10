



Елена Вавилова откровенно про 23 года работы в разведке, вербовку, жизнь в США, азбуку Морзе, два иностранных языка, потерю близких, предательство руководителя, арест ФБР и детей, которые до 16 и 20 лет не знали, что они русские.





Комментарий редакции

00:00 Анонс01:29 Про срок работы в разведке02:50 Про значение статуса «разведчик-нелегал»04:45 Про театральные серьги героини05:50 Про смысл быть нелегалом06:56 Про вербовку КГБ и начало работы в разведке09:56 Про желание принести стране пользу11:07 Про желание не допустить войну16:30 Про критерии отбора в разведку17:29 Про секретное обучение19:37 Про иллюзии о будущем20:04 Про изучение иностранных языков21:31 Про тренинги для разведчиков27:56 Про окончание обучения и начало работы32:03 Про приезд в Канаду и вторую свадьбу для прикрытия34:56 Про документы младенцев39:52 Про веру в легенду41:47 Про переезд в США47:15 Про поступление в Гарвард50:44 Про работу агентом по недвижимости51:50 Про отсутствие денег из Москвы53:25 Про собственный бизнес в Канаде56:45 Про чувство противозаконности своей работы59:06 Трейси говорит на английском и французском01:00:20 Про детей, которые не знали, что они русские01:02:10 Про колыбельные на английском01:04:14 Про разлуку с родителями01:06:53 Про телеграммы об уходе близких01:11:05 Про информацию, которую передавали01:14:25 Про информацию о будущем президентстве Барака Обамы01:15:06 Про обучение украинских военных в США01:17:22 Про женскую разведку01:18:45 Про арест ФБР01:24:55 Про переезд детей в Москву01:28:07 Про риск сесть на 30 лет в тюрьму01:29:30 Про иноагентов без регистрации01:32:46 Про предательство за 1 млн долларов за человека01:38:44 Про обмен и переезд в Москву01:52:00 Про Скрипаля01:55:23 Про высокую цену за разведку01:58:50 Про детей сегодня02:01:20 Про работу сегодня, книги и Норникель02:04:54 Про национальность02:09:12 Стих02:12:27 P.S.

Основные тезисы беседы:

1. Елена Вавилова в молодости мечтала стать актрисой, поступала во ВГИК, но в итоге пошла работать в разведку.

2. В возрасте 21 года вместе с женихом Андреем Безруковым приняла предложение пойти на подготовку в качестве нелегального разведчика.

3. Прошла многолетнюю подготовку, выучила языки, получила "легенду" и документы гражданки Канады.

4. Вместе с мужем 23 года проработала в США под видом иностранки.

5. Была арестована ФБР в 2010 году в результате предательства Александра Потеева.

6. Через две недели после ареста была обменена вместе с другими агентами на перебежчика Скрипаля.

7. Считает, что работала на благое дело, чтобы предотвратить войну и сохранить мир.

8. Самой большой ценой этой работы была вынужденная разлука с семьей и родителями.

9. После возвращения в Россию продолжает быть полезной – пишет книги, участвует в патриотическом воспитании молодежи.

Вывод: Елена Вавилова с гордостью и убежденностью рассказывает о своей работе на благо Родины, несмотря на трудности и личные жертвы. Её история – пример преданности своему делу и стойкости характера.