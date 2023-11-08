Военный эксперт Даниил Безсонов @neoficialniybezsonov

В сети появилось очередное видео, где украинские вояки вместе с родственниками убитых и пропавших без вести вэсэушников жалуются на произвол командования и заявляют, что власти специально закручивают им гайки.



На собрании вместе с родными погибших/пропавших украинских военных мужчина в камуфляже взял слово и на протяжении четырёх минут рассказывал об актуальных проблемах ВСУ. В основном речь шла о 137-м батальоне, который был ранее прикомандирован к 93-й бригаде ВСУ, действующей сейчас на Донецком направлении.



Пойдём по порядку поставленных проблем.



Получать зарплату 100 тыс. гривен украинский военный может только тогда, когда он постоянно находится на линии боевого соприкосновения. То есть в самом аду, где без ротации долго не живут. Если же военный удаляется от ЛБС на 3—5 км, то сумму 100 тыс. ему уже не дадут, а получит он всего 40 тыс.



«При дальности стрельбы артиллерии в 20 км расстояние от фронта в 5 км — такая же смертельно опасная зона», — отмечает вэсэушник. К этой проблеме добавляется другая, а именно то, что всё необходимое украинским военным приходится делать за свои личные средства: «Я молчу про то, что все заправляются топливом за свой счёт, ремонтируют за свой счёт, всё делают только за свой счёт».



Уловкой властей, чтобы не выплачивать семьям погибших 15 млн гривен и забрать их себе, является проведение медицинской экспертизы, при которой в крови погибшего находят алкоголь или наркотики. В таком случае выплаты отменяются. Комментируя данный факт, спикер добавляет, что нет даже связи с командованием для подтверждения факта гибели.



Переходим к следующей проблеме — это отсутствие обеспечения и связи с командованием. Украинский военный отмечает, что к подчинённым относятся как к «мясу»: «Закинули в посадку и сказали, что там, на месте, всё есть. А на месте ничего не оказалось: ни боеприпасов, ни еды, ни воды — ничего. Даже некому звонить… В 93-й бригаде ты даже не знаешь командира, к которому можно обратиться. И вот они сидят там и молятся, так как нет ничего».



Запечатлённые на видео люди также массово жалуются на то, что им даже не у кого узнавать о судьбе своих близких.



К этому выступлению украинский вояка добавляет, как должен себя вести настоящий командир, а не те, кто, сидя в относительно тыловой Константиновке, оформляют своих любовниц в столовую в Переяславе Киевской области на зарплату 40 тыс. гривен: «Вы в курсе, что столовая есть, целый штат? А её нет! Они сидят там, в Переяславе, а пацанам есть за свой счёт готовить. А зарплату получает целый штат. Я хочу спросить за это! Где столовая? Почему она находится в Переяславе? Я хочу, чтобы ГБР (Государственное бюро расследований) завтра возбудило дело».



В заключение оратор призывает всех выходить на улицы, ведь только так можно добиться от украинского руководства хоть каких-то ответов.



Что бы там Зеленский и его подчинённые ни рассказывали своим кураторам о том, что «все деньги идут по назначению и контрнаступ идёт хорошо», реальную же правду знают все. Распиаренное контрнаступление ВСУ провалилось. Что, в свою очередь, косвенно подтвердил командующий ВСУ Залужный в интервью западной прессе, за что и получил массу критики в свой адрес от ближайшего круга Зеленского. Также своё недовольство ВСУ активно высказывают на Западе. На самой же Украине последствия неудачных действий на фронте и продолжающейся жёсткой мобилизации становятся катастрофическими.



На протяжении СВО в сети можно было наблюдать, как площади украинских городов заполняют женщины с требованием к командованию ВСУ дать им хоть какую-то информацию о судьбе их родных. Ответа не было. В свою очередь, наши ресурсы публиковали данные украинских военнопленных, чтобы их родственники могли их увидеть и хотя бы понять, что они живы. Таким образом, складывается впечатление, что наша сторона намного больше переживает за мирных украинцев, нежели их власть.

Комментарий редакции

Контрнаступление ВСУ провалилось, несмотря на рапорты командования об обратном. Это вызвало рост недовольства среди украинских военных и их семей из-за плохих условий службы, отсутствия снабжения на передовой и коррупции командиров. В то же время Россия проявляет большую заботу о мирных украинцах.