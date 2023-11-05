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Литургия апостола Иакова. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В данной проповеди отец Андрей говорит о следующих основных моментах:

1. Сегодня память апостола Иакова, брата Господня. Он был первым епископом Иерусалимским.

2. В семье и близости к святым есть особенные тяжести и соблазны. Чем ближе человек к Богу и церкви, тем больше будет с него спрошено.

3. Сегодняшняя служба по чину апостола Иакова отличается от привычной – больше чтения, меньше пения. Это приближает нас к молитве первых христиан.

4. По мере приближения конца времен христиане будут всё больше вопиять "Господи, прииди скорее!". Жизнь на земле станет невыносимой.

5. Нам надо научиться не опаздывать в храм и не уходить раньше времени. Храм – это не место для болтовни.

6. Мы должны анализировать свой опыт участия в богослужениях и делать выводы, чтобы возрастать духовно.

Вывод: проповедь призывает нас ценить церковные богослужения, искренне молиться и готовиться к вечности, постепенно очищаясь от страстей и приобретая благоговение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NKnUAd6gLLg
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