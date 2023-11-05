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Дагестан открывает России путь на Глобальный Юг

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Дагестан становится важнейшим узлом совместного проекта России и стран Глобального Юга. Ещё недавно республику ассоциировали лишь с туризмом, но сегодня она превращается в звено стратегического торгового пути Север-Юг, гарантирующего нам защиту от западных санкций. Почему Дагестан будет всё чаще появляться в новостях, как с ним связан Иран, зачем к нам на прошлой неделе прилетала делегация запрещённой в России группировки Талибан, а также об очередной истории спасения – расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

В выпуске рассматриваются следующие ключевые тезисы:

1. Дагестан становится важным звеном торгового пути Север-Юг между Россией и странами Глобального Юга. Через порты Дагестана и соседней Астраханской области осуществляется торговля с Ираном.

2. Торговый коридор Север-Юг призван соединить Россию с Ираном, Индией, Африкой и арабскими странами. Это позволит России выстроить альтернативные торговые маршруты в обход западных санкций.

3. Для реализации проекта необходимо модернизировать инфраструктуру Дагестана – порты, аэропорт, дороги. Уже ведутся соответствующие работы.

4. К проекту проявляют интерес многие страны Юга, несмотря на угрозу западных санкций. На форуме в Астрахани приняли участие представители 12 государств.

5. Потенциальный грузооборот по маршруту Север-Юг может вырасти до 100 млн тонн в год. Это ключевой инфраструктурный проект наравне с Севморпутем.

Вывод: Дагестан получает важную роль в реализации проекта торгового коридора Север-Юг, который призван укрепить позиции России на мировой арене и обеспечить ей выход на новые рынки в обход западных санкций. Развитие инфраструктуры Дагестана является ключевым элементом этого проекта.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M_Q9myfQHx4
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