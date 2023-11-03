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С.В. Савельев – Плуты

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Комментарий редакции

В этой беседе рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Плутовство является основой обезьяньей жизни и искусственного отбора. Приматы постоянно воруют и обманывают друг друга.

2. Этнические войны на самом деле ведутся из-за экономических интересов (доступа к ресурсам), но прикрываются этническими и религиозными различиями.

3. За этническими конфликтами могут стоять старые обиды и желание отомстить другому этносу. Например, арабо-израильский конфликт, война на Украине.

4. Люди используют этнические различия, чтобы разжечь ненависть и вражду между народами. На самом деле генетические различия между близкими народами минимальны.

5. Нужно избавляться от мышления в категориях этносов и наций, видеть прежде всего индивидуальные различия между людьми.

Вывод: в беседе говорится, что многие межэтнические конфликты на самом деле провоцируются властями и элитами ради экономической выгоды. Людям следует отказаться от коллективистского мышления и видеть друг в друге индивидуумов, а не представителей той или иной нации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1yL_cWeRW_c
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