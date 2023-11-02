Памятник Алчевским рабочим погибшим в ходе СВО
Мемориал памяти рабочим Алчевского металлургического комбината, погибшим в ходе специальной военной операции.
Теперь их имена символично увековечены рядом с монументами воинам-металлургам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Вечная память героям, вставшим на защиту Родины!
https://t.me/zov_lnr/679 – цинк
Опят гибнут.Как жаль!!! Вечная память!
Не хватает ВЕЧНОГО ОГНЯ… и КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, только СОЦИАЛИЗМ СПАСЕТ ВСЕХ НАС: И ЕВРЕЕВ И РУССКИХ.
Встречал советских евреев, умные и человечные, как то все поменялось не в лучшую сторону. И не было в них нынешнего национал Дарвинизма.