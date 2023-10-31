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От открытой Евразии до впавшей в маразм бабки

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Из позднего Медведева

"Сложные задачи не исполняются одномоментно
И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока» (с) 15.04.2022

Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнёра. Нас это не радует, но это факт…
И последнее. Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой.
А вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет. Её безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников.
А скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в её же собственном доме. (с) 29.10.2023

А ведь еще в 2022 году верили…
К 2023 году прозрение наступило.

Примечательным последствием СВО стал растянутый во времени крах иллюзий о возможности продолжения эксперимента над страной начавшегося на излете Перестройки и распустившего пышным цветом гниения в 90-е.
Отказ от подобных иллюзий (хотя далеко не все элиты от этих маня-фантазий отказались), важный шаг к выздоровлению.

Комментарий редакции

1. В результате специальной военной операции России на Украине отношения между Россией и Европой значительно ухудшились. ЕС воспринимает Россию как непредсказуемого и ненадежного партнера.

2. По мнению автора, Европа оказалась в зависимом положении от США и рискует потерять свою субъектность в мировой политике. Вашингтон рассматривается как главный виновник текущих проблем Европы.

3. Специальная военная операция стала своего рода точкой невозврата для отношений России и Запада. Иллюзии о возможности партнерства с Россией на западных условиях больше не имеют оснований.

4. Перспективы восстановления полноценного сотрудничества России и ЕС оцениваются скептически.

5. Специальная военная операция рассматривается как событие, помогающее России избавиться от иллюзий 1990-х годов и укрепить свой суверенитет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8737025.html
Метки: война на украине, Евразия, Европа, медведев, Россия, США
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1416 1120
    Valeriy Bondarik три часа назад

      …&…pRRRivet`ik…&…

      ,,,Давненько не-было И – воттт ОППять…
      ТОВАРищи,ану-ка В-ОЧЕРЕДЬ,если КТО-ХОЧЕТ сказать…
      АЙфончики ОТЛОЖИте – НЕ-надо ПО-ЦУууу выступать…
      :-)прошу Порядок – в СТРОЙНЫХ рядах соблюдать…
      *********************************************
      _ С уважением – Валерий Бондарик.
      _ г. Эдмонтон. Канада. 31__10__23.

    • 30795 26149
      марина час назад

        andrey_kuprikov 31 октября 2023, 06:47
        ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ, ДО БОЛИ ЗНАКОМОЕ

        Сам таким был и надеюсь остаюсь. Горжусь нашими технарями студентами. Класс ! Уели и урыли всю нелепую и тупую методу эффективных манагеров и методологов с АП-шечки. Сыроже Кириенке привет с его Лидерами России.

        Редкий конфуз вышел на столичном форуме «Русский инженер», где студентов попросили назвать важные качества для их профессии

        Дело было на конгрессе в МГТУ имени Баумана. По задумке участники форума должны были ответить на вопрос: «На какие 2-3 тренда важно ориентироваться при подготовке инженерных кадров в России будущего», но на экране появился результат, которого никто не ожидал.

        «ЧВК, дядя анзон, шаурма, руссификация, дота 2, симпл димпл, анна асти, баба зина, данек, ***, ***а и абабабабабоббобо», — такие тренды для себя определили бауманцы.

        Видео с форума появилось в студенческих чатах, а модераторы стали поспешно удалять их отовсюду. Сейчас отличившихся студентов вызвали на разговор к администрации вуза — им может грозить отчисление.
        п.с. ну что либерманы??угадали ,пристроили Лидеров России??..https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4765463.html

      • 30795 26149
        марина час назад

          Кто здесь рисовал Венгрию пророссийской??А в вопросе с Израилем ,три гос-ва ЕС проголосовали за израиль-Австрия,Венгрия и Чехия ..Удивлены ,что не с Россией ,а зачем??-если вдруг Трамп выиграет выборы ,а три штуки ,вместо Польши ,готовы подружиться ..Да и так ли уж Россия за Хамас ,просто совсем же нельзя приветствовать откровенные этнические чистки,да и Лондон должен не быть сильно расстроен..Вот и ФСЁ -все крутятся ,как могут среди партнеров ,лобируя всякие интересы..и ничего личного и политики -только интересы..политика -удел домохозяек(как я) и Ломов (как вы).

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