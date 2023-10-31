На Балтике запахло войной, возвращение в пасть кризиса и начало перерождения мира. Хроники смуты
Анализ важнейших событий октября 2023 года в авторской программе Игоря Нагаева "Хроники Смуты".
Комментарий редакции
В данном видео обсуждаются различные мифы и заблуждения, которые рухнули в современных условиях.
Основные тезисы:
1. Рухнул миф о том, что деньгами можно решить любые проблемы. Например, в США и Канаде растет число неплатежей по кредитам, в Китае – банкротство крупных застройщиков.
2. Рухнул миф о непобедимости западного оружия и систем ПВО. Это показала спецоперация России на Украине.
3. Рухнул миф о всемогуществе израильских спецслужб и армии после удара ХАМАС по Израилю.
4. Рухнул миф об эффективности действий центробанков по борьбе с инфляцией.
5. Рухнул миф о "зеленой" энергетике, которая не может полноценно заменить традиционные источники.
6. Рухнул миф о непобедимости западного автопрома – Китай стал лидером по продажам автомобилей.
7. Развеялся миф о честных демократических выборах на Западе.
Вывод: в современных условиях рушится множество устоявшихся мифов и заблуждений в экономике, политике, военном деле. Это свидетельствует о глубоких переменах в мире.
да кому они опасны эти 5шт *трое..б..тов****** с тетками ,типа Санду и нашей Светки во главе.Из них даже израиль не изобразишь -там нет этой жуткой религиозной или нацистской идеи..Злость,зависть,ненависть к России -да ,но прагматизм западных и ударный отряд латышских стрелков уже не соберешь..