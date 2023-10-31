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На Балтике запахло войной, возвращение в пасть кризиса и начало перерождения мира. Хроники смуты

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Анализ важнейших событий октября 2023 года в авторской программе Игоря Нагаева "Хроники Смуты".

Комментарий редакции

В данном видео обсуждаются различные мифы и заблуждения, которые рухнули в современных условиях.

Основные тезисы:

1. Рухнул миф о том, что деньгами можно решить любые проблемы. Например, в США и Канаде растет число неплатежей по кредитам, в Китае – банкротство крупных застройщиков.

2. Рухнул миф о непобедимости западного оружия и систем ПВО. Это показала спецоперация России на Украине.

3. Рухнул миф о всемогуществе израильских спецслужб и армии после удара ХАМАС по Израилю.

4. Рухнул миф об эффективности действий центробанков по борьбе с инфляцией.

5. Рухнул миф о "зеленой" энергетике, которая не может полноценно заменить традиционные источники.

6. Рухнул миф о непобедимости западного автопрома – Китай стал лидером по продажам автомобилей.

7. Развеялся миф о честных демократических выборах на Западе.

Вывод: в современных условиях рушится множество устоявшихся мифов и заблуждений в экономике, политике, военном деле. Это свидетельствует о глубоких переменах в мире.

Источник: https://rutube.ru/video/308e17aff1f57499b5c4973a27e3ca9b/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30795 26149
    марина два часа назад

      да кому они опасны эти 5шт *трое..б..тов****** с тетками ,типа Санду и нашей Светки во главе.Из них даже израиль не изобразишь -там нет этой жуткой религиозной или нацистской идеи..Злость,зависть,ненависть к России -да ,но прагматизм западных и ударный отряд латышских стрелков уже не соберешь..

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