Анализ важнейших событий октября 2023 года в авторской программе Игоря Нагаева "Хроники Смуты".

Комментарий редакции

В данном видео обсуждаются различные мифы и заблуждения, которые рухнули в современных условиях.

Основные тезисы:

1. Рухнул миф о том, что деньгами можно решить любые проблемы. Например, в США и Канаде растет число неплатежей по кредитам, в Китае – банкротство крупных застройщиков.

2. Рухнул миф о непобедимости западного оружия и систем ПВО. Это показала спецоперация России на Украине.

3. Рухнул миф о всемогуществе израильских спецслужб и армии после удара ХАМАС по Израилю.

4. Рухнул миф об эффективности действий центробанков по борьбе с инфляцией.

5. Рухнул миф о "зеленой" энергетике, которая не может полноценно заменить традиционные источники.

6. Рухнул миф о непобедимости западного автопрома – Китай стал лидером по продажам автомобилей.

7. Развеялся миф о честных демократических выборах на Западе.

Вывод: в современных условиях рушится множество устоявшихся мифов и заблуждений в экономике, политике, военном деле. Это свидетельствует о глубоких переменах в мире.