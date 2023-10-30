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Израиль: Чудо в пустыне, или От прорыва к надрыву? (Андрей Масалович)

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Как Израиль умудряется при своих скудных возможностях создавать крутые проекты в сфере высоких технологий; в чем специфика израильских стартапов; где преуспел Израиль и как долго может выдержать израильская экономика в условиях войны обсуждаем с КиберДедом Андреем Масаловичем.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

В этом видео обсуждались следующие ключевые моменты:

1. Израиль, несмотря на ограниченные ресурсы, добился успехов в инновационных сферах, таких как IT и военная промышленность. Первый бизнес-инкубатор в Израиле был создан в 1993 году выходцем из СССР и дал толчок развитию стартапов.

2. Израиль создал сильный имидж передовой высокотехнологичной страны, хотя по числу профильных специалистов он невелик. Успехи во многом обеспечены эффективным брендингом.

3. В последнее время репутация Израиля как непобедимой военной державы подверглась удару – оказалось, что система ПВО не настолько эффективна, а спецслужбы допустили просчеты.

4. В будущем Израилю придется искать новые подходы к урегулированию конфликта с Палестиной, так как прежние методы себя исчерпали.

Вывод: Израиль добился впечатляющих успехов в науке и технологиях, но столкнулся с необходимостью пересмотра подходов к решению политических проблем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5xyKt6-VD1E
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