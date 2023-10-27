Непостижимый сюр: главный раввин торжественно открыл памятник убийцам евреев
Самбор - старинный город на левом берегу Днестра, административный центр Самборского района Львовской области Украины. С XV века тут начали селиться евреи. В XVI веке в предместье сформировался отдельный еврейский район Блих. Вскоре появились синагоги и еврейское кладбище. Евреи арендовали мукомольни и пекарни, позднее открыли большую мясную лавку, в первой половине XIX века - еврейскую типографию, первый в городе банк, текстильную фабрику по производству скатертей, в конце XIX века - единственное в Галиции еврейское коммерческое училище (пользовавшееся правами правительственных учебных заведений) и еврейскую больницу. В 1894 году в Самборе возникла первая сионистская организация "Бней Цион". К началу XX века евреи составляли более трети населения Самбора. Открылись хедер мэтукан, интернат для евреев-гимназистов, школа с преподаванием на иврите "Сафа брура", школа для девочек "Бейс Яаков", филиал Еврейского кредитного банка. Евреи заняли пост бургомистра (д-р Штейерман) и большинство мест в городской думе; раввин Самбора Арон Левин избран в 1922 году в сейм Польши. Создано отделение "Ха-шомер Ха-цаир" - всемирной сионистской молодёжной организации левого толка. ...29 июня 1941 Самбор оккупировали части вермахта, и уже 1 июля местные укронационалисты устроили погром, в ходе которого зверски убиты десятки евреев. Оккупационными властями был создан юденрат под председательством Леона Снайгера. 25.09.1942 юденрат по приказу Гестапо отобрал отобрал 300 старых и больных евреев - они расстреляны в тот же день. 1.12.1942 распоряжением обергруппенфюрера СС Фридриха Вильгельма Крюгера (бывший директор берлинской мусоросжигательной фабрики, уволенный за воровство) образовано Самборское гетто. В нём содержалось более 3,6 тыс. евреев, при ликвидации гетто в июне 1943 года расстреляны около 1,2 тыс. чел.; также убиты более 600 евреев, схваченных вне гетто; 7,4 тыс. евреев вывезены в лагерь смерти Белжец (в большинстве своём погибли). Непосредственно расстрелами в Самборском гетто и за его пределами занимались боевики ОУН-УПА*, находившиеся в рядах украинской вспомогательной полиции. ...Сейчас в Самборе евреев нет вообще.
И вот 21 августа 2019 года состоялось "историческое примирение" по-украински. На еврейском кладбище Самбора прошла торжественная церомония открытия памятника "героям ОУН-УПА*". Памятник "освятили" главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх (потомок еврейских выходцев с Тернопольщины, гражданин США и Израиля, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, член исполкома Всемирного еврейского конгресса, вице-президент Европейского совета еврейских общин и Европейского еврейского конгресса, член постоянного комитета Конференции европейских раввинов), католикос Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук и голубой "предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины" Епифаний Думенко.
На церемонии присутствовали руководители Самбора (мэр Юрий Гамар представляет радикально-националистическую партию "Воля", примыкающую к "Руху новых сил" Михаила Саакашвили) и Львовской области, а также также посол Канады на Украине Роман Ващук, прямой потомок террористов ОУН-УПА*. Ващука сопровождала группа канадских военных.
"Памятник посвящён людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек. Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище. Местные считают, что на кладбище также захоронены 17 оуновцев. Несколько лет назад, местная общественность установила здесь в их честь три больших креста. Новый памятник сооружён в рамках сделки, по условиям которой местные власти согласились убрать незаконно установленные кресты взамен на сооружение памятника ОУН-УПА. Можно сказать, что одно надругательство заменили другим надругательством. Но и это не сработало. Вчера убрали только один крест из трёх, а уже сегодня местные активисты объявили, что на месте деревянного они устанавливают бетонный крест. Сооружение памятника ОУН-УПА профинансировал канадский филантроп, глава организации «Украино-еврейская встреча» Джеймс Темерти (мультимиллионер, хозяин компании Northland Power, экс-владелец Дарницкой ТЭЦ в Киеве - Прим.). На открытии памятника убийцам евреев на массовой могиле их жертв в Самборе выступал глава Украинской греко-католической церкви Святослав. Он назвал убийц - «праведниками», а само событие «чудом Самборского согласия»: «Этого праздника не было бы, если бы среди нас не было еврейских братьев. Мы сегодня хотим показать тут, в Самборе, на старинном еврейском кладбище, что иудеи умеют почитать христиан и молятся за их героев, а христиане-украинцы умеют ценить религиозные чувства даже покойных иудеев». Я знаю Святослава как человека умного и здравомыслящего. Не могу объяснить его речь иначе, чем помешательством, вызванным необходимостью освятить памятник убийцам на могиле их жертв", - пишет в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Из Сети: Интересно, на памятнике написано «В память о героях, убивавших евреев, от благодарных евреев»?; Нетаньяху и Сарочку не звали на открытие?; Что дальше - кошерное издание «Майн Кампф»?
Самбор, памятный знак на месте массового расстрела евреев:
Самбор, памятник тем, кто расстреливал евреев:
Добавим, что месяцем ранее в Самборе на Аллее Славы открыт памятник военному преступнику Зеновию Тершавецкому. Сей господин возглавлял ОУН* в Полтаве, был одним из организаторов украинской вспомогательной полиции и одним из непосредственных виновников убийства 8 тысяч полтавских евреев в районе "Красных казарм".
Автор: Алексей Иванов
Ублюдки, с ума сошли. Я бы ещё дабавил, да Брахман ЗАБАНИТ…
добавляй ,для правдоподобия -тебя никогда и ни за что.
так кому принадлежит этот символ -этот подсвечник трехглавый.один на двоих что ли ,как в анекдоте..Люди не стесняются заявить о реальности сегодняшней в Украине -столько лет уничтожали все инородное ,не близкое им -памятники ,исТорию,Веру,Язык ,Память и не видели ?? никто не возмущался ??А сегодня что??-это факт ,почему только Либерман здесь отрекся от него вслух,а хохлы и либералы с читанными М и М и бабами Грушами в родне -язык отнялся ? можно же после …
Странно, что Вы изо-всех сил пытаетесь, для всех, “забыть” суть вашу. Не парьтесь, – безполезно.
ломик жорик работайте ,если тема вам по душе -мне по барабану -придумал-работай,так ведь проще -ни на один вопрос не ответил,все на кошерных переложил и ФСЁ..Еще добавляет ваш буддист некое пьянство ,одиночество и т.д. Много всего навалили -работайте братья..
Как тебе песенки КТ ,стишата пиита КБ,тему прикрыл единственную свою ,но вырывается ..забавляяйтесь..
В бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Царева стреляли, «никакой поножовщины не было».
п.с.мне он был симпатичен ,хотя я понимаю,что он так же фигура какого-то клана ,а дети в Англии ,любимая дочь младшая недавно покончила собой (наркотики )-пережил трудно .В последнее время не светился ,в Ялте ..Охраны не имел ,хотя его точно нужно было охранять ,а не Овоща с собачкой.На мужика был похож,внешне ,внутренне и интеллектом обладал,все-таки Московский технический окончил..Пусть выживет ,если стремится к этому конечно..Началась борьба за портфель Зели похоже..Этот внешне больше всех походил на Президента..Остальные все,как полугомики или полужорики. кумовья недоростки и иншая обслуга еврейцев.
Дай Бог Цареву выздороветь. За одно вот это выступление он достоин уважения и жизни.
https://photos.app.goo.gl/qd5tfrZcwe8GVM568
https://yandex.by/video/preview/14430719740104670804 их и искать не надо и одесса за ними …спрятали его недаром ,где их еще сохранить можно.но душа Кт требует музыки,вижу останавливающиеся руки валерика и твою…
После майдана в 2014 году, Царев не принял майдан. Беня Коломойский, Цареву: “Из за тебя погиб наш еврей, тебя заказали, дают за тебя 1000000$,
Ходос коментируя это:
– “Вы думаете что Коломойский угрожая Цареву сам дает деньги на это, нет это деньги Синагоги”.
откуда вы вышли ?7-я дала ссылки на видео..И осторожно с Ходосом -это кто?? (их не бывает бывших)со Слабожанщины -они в вечном споре меж собой за те же деньги и делянки.”.Эдуард Ходос — известный общественный деятель Украины. В 1991 году он был назначен главой иудейской религиозной общины в Харькове (Украина). На эту высокую должность его благословил седьмой (и последний) любавический ребе Менахем-Мендл Шнеерсон! Тот самый Шнеерсон, который в 1994 году был награждён посмертно высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса….Так что это не наши разборки,если вы конечно не владелец больших активов где-нибудь в Днепропетровске,Харькове..Сейчас великий делёж идет -Ватикан себе тянет с Варфоломеем,Синагога себе (там деньги их со времен Катерины ,они все пишут а может и раньше )..
“образовано Самборское гетто”,гетто это место компактного проживания евреев,его образовывали сами евреи и место они выбирали тоже сами,как минимум последние лет 300.
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Ну памятную доску финскому палачу от благодарных ленинградцев, эти не переплюнули. Расстреляли 10 тыс, а в Питере миллион погиб от голода бомб и болезней, нет геноциду, уря Маннергейму.