Самбор - старинный город на левом берегу Днестра, административный центр Самборского района Львовской области Украины. С XV века тут начали селиться евреи. В XVI веке в предместье сформировался отдельный еврейский район Блих. Вскоре появились синагоги и еврейское кладбище. Евреи арендовали мукомольни и пекарни, позднее открыли большую мясную лавку, в первой половине XIX века - еврейскую типографию, первый в городе банк, текстильную фабрику по производству скатертей, в конце XIX века - единственное в Галиции еврейское коммерческое училище (пользовавшееся правами правительственных учебных заведений) и еврейскую больницу. В 1894 году в Самборе возникла первая сионистская организация "Бней Цион". К началу XX века евреи составляли более трети населения Самбора. Открылись хедер мэтукан, интернат для евреев-гимназистов, школа с преподаванием на иврите "Сафа брура", школа для девочек "Бейс Яаков", филиал Еврейского кредитного банка. Евреи заняли пост бургомистра (д-р Штейерман) и большинство мест в городской думе; раввин Самбора Арон Левин избран в 1922 году в сейм Польши. Создано отделение "Ха-шомер Ха-цаир" - всемирной сионистской молодёжной организации левого толка. ...29 июня 1941 Самбор оккупировали части вермахта, и уже 1 июля местные укронационалисты устроили погром, в ходе которого зверски убиты десятки евреев. Оккупационными властями был создан юденрат под председательством Леона Снайгера. 25.09.1942 юденрат по приказу Гестапо отобрал отобрал 300 старых и больных евреев - они расстреляны в тот же день. 1.12.1942 распоряжением обергруппенфюрера СС Фридриха Вильгельма Крюгера (бывший директор берлинской мусоросжигательной фабрики, уволенный за воровство) образовано Самборское гетто. В нём содержалось более 3,6 тыс. евреев, при ликвидации гетто в июне 1943 года расстреляны около 1,2 тыс. чел.; также убиты более 600 евреев, схваченных вне гетто; 7,4 тыс. евреев вывезены в лагерь смерти Белжец (в большинстве своём погибли). Непосредственно расстрелами в Самборском гетто и за его пределами занимались боевики ОУН-УПА*, находившиеся в рядах украинской вспомогательной полиции. ...Сейчас в Самборе евреев нет вообще.

И вот 21 августа 2019 года состоялось "историческое примирение" по-украински. На еврейском кладбище Самбора прошла торжественная церомония открытия памятника "героям ОУН-УПА*". Памятник "освятили" главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх (потомок еврейских выходцев с Тернопольщины, гражданин США и Израиля, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, член исполкома Всемирного еврейского конгресса, вице-президент Европейского совета еврейских общин и Европейского еврейского конгресса, член постоянного комитета Конференции европейских раввинов), католикос Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук и голубой "предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины" Епифаний Думенко.

На церемонии присутствовали руководители Самбора (мэр Юрий Гамар представляет радикально-националистическую партию "Воля", примыкающую к "Руху новых сил" Михаила Саакашвили) и Львовской области, а также также посол Канады на Украине Роман Ващук, прямой потомок террористов ОУН-УПА*. Ващука сопровождала группа канадских военных.

"Памятник посвящён людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек. Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище. Местные считают, что на кладбище также захоронены 17 оуновцев. Несколько лет назад, местная общественность установила здесь в их честь три больших креста. Новый памятник сооружён в рамках сделки, по условиям которой местные власти согласились убрать незаконно установленные кресты взамен на сооружение памятника ОУН-УПА. Можно сказать, что одно надругательство заменили другим надругательством. Но и это не сработало. Вчера убрали только один крест из трёх, а уже сегодня местные активисты объявили, что на месте деревянного они устанавливают бетонный крест. Сооружение памятника ОУН-УПА профинансировал канадский филантроп, глава организации «Украино-еврейская встреча» Джеймс Темерти (мультимиллионер, хозяин компании Northland Power, экс-владелец Дарницкой ТЭЦ в Киеве - Прим.). На открытии памятника убийцам евреев на массовой могиле их жертв в Самборе выступал глава Украинской греко-католической церкви Святослав. Он назвал убийц - «праведниками», а само событие «чудом Самборского согласия»: «Этого праздника не было бы, если бы среди нас не было еврейских братьев. Мы сегодня хотим показать тут, в Самборе, на старинном еврейском кладбище, что иудеи умеют почитать христиан и молятся за их героев, а христиане-украинцы умеют ценить религиозные чувства даже покойных иудеев». Я знаю Святослава как человека умного и здравомыслящего. Не могу объяснить его речь иначе, чем помешательством, вызванным необходимостью освятить памятник убийцам на могиле их жертв", - пишет в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Из Сети: Интересно, на памятнике написано «В память о героях, убивавших евреев, от благодарных евреев»?; Нетаньяху и Сарочку не звали на открытие?; Что дальше - кошерное издание «Майн Кампф»?

Самбор, памятный знак на месте массового расстрела евреев:

Самбор, памятник тем, кто расстреливал евреев:

Добавим, что месяцем ранее в Самборе на Аллее Славы открыт памятник военному преступнику Зеновию Тершавецкому. Сей господин возглавлял ОУН* в Полтаве, был одним из организаторов украинской вспомогательной полиции и одним из непосредственных виновников убийства 8 тысяч полтавских евреев в районе "Красных казарм".

Автор: Алексей Иванов