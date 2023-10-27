Графоном жги сердца людей // Комолов и Варнашов. Диалог
Интервью со Святославом Варнашовым, представителем анимационной студии «Думай Сам / Думай Сейчас».
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие основные темы:
- Цели и задачи творческого коллектива "Думай сам, думай сейчас" – пробуждение классового сознания, создание агитационных материалов с марксистских позиций.
- Принципы работы коллектива – самоорганизация, отказ от коммерциализации, финансирование через добровольные пожертвования зрителей.
- Взгляды на проблемы современного общества с марксистской точки зрения.
- Необходимость объединения марксистских организаций и активистов.
- Планы на будущие творческие проекты – создание анимационных и художественных фильмов для пропаганды коммунистических идей.
В целом, в беседе подчеркивается важность просветительской и пропагандистской деятельности марксистски ориентированных творческих коллективов и необходимость консолидации коммунистического движения.