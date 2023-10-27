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Графоном жги сердца людей // Комолов и Варнашов. Диалог

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Интервью со Святославом Варнашовым, представителем анимационной студии «Думай Сам / Думай Сейчас».

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

- Цели и задачи творческого коллектива "Думай сам, думай сейчас" – пробуждение классового сознания, создание агитационных материалов с марксистских позиций.

- Принципы работы коллектива – самоорганизация, отказ от коммерциализации, финансирование через добровольные пожертвования зрителей.

- Взгляды на проблемы современного общества с марксистской точки зрения.

- Необходимость объединения марксистских организаций и активистов.

- Планы на будущие творческие проекты – создание анимационных и художественных фильмов для пропаганды коммунистических идей.

В целом, в беседе подчеркивается важность просветительской и пропагандистской деятельности марксистски ориентированных творческих коллективов и необходимость консолидации коммунистического движения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DjQM7VbwS5A
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