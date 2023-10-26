Успешное применение ЗРК С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50 показывает, насколько растут возможности железа, дополненные работающей современной системой целеуказания. Раньше А-50 использовался в первую очередь как «глаза» – помогая боевым самолетам или наземной ПВО обнаруживать цели и обеспечивая управление, через приоритезацию целей и постановку задач. Модернизированные самолеты этого типа могут использоваться непосредственно для решения этих задач – давая целеуказание ракетам, идущим на цель.

Это в целом сильно расширяет возможности ЗРК, позволяя обстреливать цели, которые находятся «под горизонтом» – а на расстоянии 200 км для наземного радара, даже поднятого над землей на вышке, типа штатной 40В6М, все что летает ниже двух с лишним тысяч метров, будет ниже линии горизонта.

Для самолета ДРЛО на 10 тысячах метров горизонты куда шире – на дальностях работы С-400 модернизированный А-50У может обнаруживать цели на сверхмалых высотах – разумеется, если они не малозаметные и не ставят помех. А это означает, что районов, где возможны полеты самолетов ВВС Украины без риска быть сбитыми, становится все меньше.

А нам нужно больше А-50У для прикрытия всех важнейших направлений.

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Модернизированные самолеты ДРЛО А-50У расширяют возможности ЗРК С-400, позволяя им поражать цели за радиогоризонтом наземных РЛС.

2. Благодаря работе на большой высоте А-50У могут обнаруживать цели на малых высотах, недоступных для наземных РЛС.

3. Это существенно ограничивает безопасные зоны полетов для украинской авиации.

4. Для прикрытия всех важных направлений России нужно больше самолетов ДРЛО типа А-50У.

5. В целом, интеграция А-50У и С-400 повышает возможности российской ПВО по обнаружению и поражению воздушных целей.

Ждём использования спутников в качестве системы обнаружения и наведения целей.

Использование спутников вместо или в дополнение к самолетам ДРЛО может еще больше расширить зону обнаружения воздушных целей для ЗРК С-400:

- Спутники не ограничены линией радиогоризонта и могут обнаруживать цели на еще большем удалении.

- Орбитальная группировка спутников позволяет получить круглосуточное непрерывное наблюдение за обширными территориями.

- Спутники менее уязвимы для противника, чем самолеты ДРЛО.

- Спутники дают возможность одновременного слежения за множеством целей на большой площади.

Однако могут быть и трудности:

- Высокая стоимость создания и эксплуатации орбитальной группировки.

- Сложность получения точных координат целей для наведения ЗРК.

- Уязвимость системы связи спутников с наземными пунктами управления.

Так что оптимальным вариантом может быть комбинация самолетов ДРЛО и спутников, дополняющих друг друга.